читать дальше информации не только про Ниццу, но и в целом про Францию. Познакомились с местной кухней. Прекрасно провели время. Нас не остановил ни дождь, ни тучи. Нам было легко взбираться на холм в приятной компании Полины и её интересных рассказов. Большое спасибо.

Большое спасибо Полине. Была с дочкой - 8 лет. Экскурсия была продумана. Дочке было интересно. Подчерпнули для себя много полезной