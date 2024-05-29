1 чел.
По популярности
Мини-группа
2 часа
Групповая прогулка по Ницце: от Английской набережной до Старого города
Вас ждет увлекательное путешествие по Ницце, где каждый уголок скрывает свою уникальную историю
Начало: На площади Массена
Расписание: ежедневно в 15:15
Завтра в 15:15
10 июня в 15:15
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Ницца - первое свидание: история, культура и вкусы
Вместе мы раскроем тайны Ниццы, пройдемся по историческим местам и отведаем традиционные угощения
Начало: Площадь Массена, около фонтана Аполлон
16 июня в 09:00
19 июня в 09:00
€99 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
€534 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О Ницце - с интересом и любовью: путеводитель по знаковым местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ниццы, где каждый уголок рассказывает свою историю, а вкусы и ароматы завораживают
Начало: Place Massena, фонтан Солнце
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€267 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ницца: глубокое погружение в историю, культуру и гастрономию города
Познайте Ниццу через её историю, культуру и гастрономию в индивидуальной экскурсии, которая оставит незабываемые впечатления
Начало: Английская Набережная
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€140 за всё до 10 чел.
Мини-группа
8 часов
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаква, Сан-Ремо
Окунитесь в атмосферу Лигурии: от лимонных улиц Ментона до музыкального Сан-Ремо. Групповая экскурсия с комфортным трансфером и увлекательными рассказами
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€199 за человека
Мини-группа
2 часа
Гастрономическое путешествие по Ницце: шоколад, макаруны, джелато
Вкусите изысканные вкусы Ниццы в компании эксперта по местным деликатесам и унесите с собой не только впечатления, но и сувениры
Начало: вилла Массена
Расписание: во вторник и пятницу в 11:30
11 июня в 11:30
14 июня в 11:30
€43 за человека
Индивидуальная
6 часов
Прогулка по Грассу и Мужену: от парфюмерии до искусства
Путешествие из Ниццы в Грасс и Мужен обещает насыщенный день, полный ароматов и искусства, в компании профессионального гида
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальное путешествие из Ниццы в Монако: культура, история и природа
Погрузитесь в атмосферу двух знаменитых городов Лазурного берега. От Английской набережной до трассы Формулы 1 - каждый момент экскурсии наполнен впечатлениями
Начало: На Английской набережной
11 июня в 15:00
28 июня в 14:00
от €299 за всё до 3 чел.
скидка
13%
Мини-группа
2.5 часа
Ницца - прогулка по Старому городу
Прогулка по Старому городу Ниццы: площади, дворцы, церкви и дома. Узнайте историю и архитектуру, попробуйте местные закуски и джелато
Начало: Площадь Гарибальди
Расписание: в воскресенье в 11:00
11 июня в 10:00
53€46 за человека
Мини-группа
4 часа
Групповая экскурсия из Ниццы в бесподобный Монако
Путешествие из Ниццы в Монако: история княжества, величественный собор и захватывающая трасса Формулы-1 ждут вас
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Расписание: во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00
11 июня в 15:00
28 июня в 13:00
€118 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Все краски Монако
Монако - удивительное место, полное тайн и легенд. Узнайте его историю, посетите главные достопримечательности и насладитесь шикарными пейзажами
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€268 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Фото-прогулка от Ниццы до Монако: Лазурный берег в полном великолепии
Погрузитесь в красоту Французской Ривьеры с эксклюзивной фото-прогулкой. Панорамные виды, исторические анекдоты и уникальные фото-моменты ждут вас
Начало: На Американской набережной в Ницце
29 июня в 14:00
30 июня в 09:30
€499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Атмосферный Антиб: путешествие из Ниццы в мир искусства и истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антиба, где история и современность переплетаются на фоне яхтенного порта и великолепных вилл
Начало: На ж/д вокзале в Антибе
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Ниццы в гости к Ренуару в Кань-сюр-Мер
Огюст Ренуар был очарован яркими красками Лазурного берега и маленьким городком Кань-сюр-Мер. Узнайте, что вдохновляло художников
Начало: По договорённости
21 июня в 13:30
12 июля в 10:30
€99 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Незабываемая экскурсия из Ниццы в Эз-Вилляж: история, природа и культура
Погрузитесь в атмосферу средневековой деревни Эз, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновлявшие великих людей прошлого
Начало: автовокзал Vauban
21 июня в 13:00
12 июля в 09:00
€139 за всё до 7 чел.
Групповая
2 часа
Пешеходная экскурсия по Ницце: исследование культурных сокровищ города
Погрузитесь в атмосферу Ниццы, пройдя по ее живописным улицам и площадям в компании опытного гида
Расписание: Ежедневно в 15:15
€30 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по Лазурному Берегу: от Ниццы до Монако
Погрузитесь в красоту Лазурного Берега с эксклюзивной групповой экскурсией. Вас ждут впечатляющие пейзажи, исторические сокровища и незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €194 за человека
Групповая
8 часов
Итальянская Лигурия: экскурсия в Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа
Путешествие в Итальянскую Лигурию: Сан-Ремо, Ментон и Дольчеаккуа. В мини-группе до 7 человек, автобусная и пешеходная экскурсия
Расписание: Ежедневно в 09:30
€169 за человека
Фотопрогулка
2 часа
Лазурный Берег в ярких кадрах: эксклюзивная фото-прогулка в Ницце
Погрузитесь в мир роскоши и красоты Ниццы во время уникальной фото-прогулки. Запечатлейте самые живописные уголки Лазурного Берега
10 июня в 14:00
13 июня в 14:00
€139 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Ниццы в живописную провинцию Вар: индивидуальная экскурсия
Проведите день в окружении великолепных пейзажей провинции Вар. Узнайте секреты местных жителей и насладитесь природой, замками и пляжами
Начало: По договоренности
10 июня в 12:00
15 июня в 11:00
€199 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Ницце с русскоязычным гидом
Пешеходная экскурсия с профессиональным русскоязычным гидом по Ницце. Узнайте все секреты города и насладитесь его красотой в компании друзей или семьи
Расписание: Ежедневно в 11:00
от €150 за экскурсию
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Марсель: архитектура, культура и природа
Погрузитесь в мир удивительного Марселя с эксклюзивной экскурсией. Архитектурные шедевры и природные чудеса ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €249 за человека
Индивидуальная
8 часов
Лазурный берег (8 часов) - индивидуальная экскурсия по Ницце
Хотите провести незабываемый день на Лазурном берегу? Индивидуальная экскурсия с комфортным трансфером и опытными гидами - ваш лучший выбор
Расписание: Ежедневно в 08:30, 09:00, 08:00, 09:30, 10:00
от €599 за экскурсию
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного берега: Монако, Эз, Ницца
Откройте великолепие Лазурного берега: от средневекового Эза до роскошного Монако. Путешествие, которое останется в памяти навсегда
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €149 за человека
Групповая
5 часов
Групповая экскурсия Вкус Прованса: Грасс, Гурдон, Сен-Поль-де-Ванс за 5 часов
Погрузитесь в ароматы и красоты Прованса с уникальной экскурсией. История, искусство и парфюмерия ждут вас
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €139 за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия в Сен-Тропе и Порт-Гримо: путешествие по Французской Ривьере
Откройте для себя волшебство Сен-Тропе и Порт-Гримо, наслаждаясь комфортом и уютом мини-группы до 7 человек
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €149 за человека
Групповая
4.5 часа
Групповая экскурсия по «Жемчужинам» Лазурного Берега: от Сан-Жан-Кап-Ферра до вилл знати
Погрузитесь в мир роскоши и красоты на экскурсии по самым знаменитым виллам Лазурного Берега в компании небольшой группы
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €120 за человека
Групповая
10 часов
Романтическая экскурсия: Лавандовые поля и Вердонское ущелье
Погрузитесь в атмосферу Прованса, посетив Вердонское ущелье и Лавандовую долину. Мини-группа до 7 человек обеспечит комфорт и индивидуальный подход
Расписание: Ежедневно в 09:00
от €199 за человека
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Ницце
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 03:00
10 июня в 00:00
€53 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Ниццы - в княжество Монако: индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие из Ниццы в Монако! Вас ждут ботанический сад, смена караула, история семьи Гримальди и многое другое
Начало: На Английской набережной в Ницце
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
от €300 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭмиль29 мая 2024Отличная экскурсия! Все организовано, все вовремя. Очень впечатлили знания Марии не только по предмету экскурсии, но и способность ответить на любые вопросы, касающиеся всего вокруг. Очень рекомендую!
- ММарина27 мая 2024Мне повезло - на экскурсии я оказалась одна, но ее не отменили, за что отдельное спасибо! Очень приятный гид Федор, несмотря на молодой возраст, интересно рассказал о местных достопримечательностях, всем рекомендую:)
- ЕЕлена25 мая 2024Экскурсия с Алексом оочень понравилась! Он хорошо разбирается в теме, красивая речь. Приводит много фактов и историй, но не перегружает цифрами. Экскурсия прошла в хорошей атмосфере. Так же благодарна водителю: чистая машина, профессиональное вождение. Обязательно буду рекомендовать воспользоваться услугами этого гида.
- TTrofimova24 мая 2024Большое спасибо Полине. Была с дочкой - 8 лет. Экскурсия была продумана. Дочке было интересно. Подчерпнули для себя много полезной
- ЕЕкатерина23 мая 2024Спасибо организаторам и гиду Элину за увлекательный рассказ о Ницце и за то, что провели экскурсию, несмотря на то, что я была одна. Благодарю!
- ЮЮрий20 мая 2024Полина прекрасно провела экскурсию по Ницце,рассказала много интересного,ответила подробно на возникающие по ходу рассказа вопросы. Очень рекомендую гостям этого прекрасного города воспользоваться её помощью.
- ИИрина20 мая 2024Отличная экскурсия - насыщенная фактами, историческими событиями и в то же время легкая неутомительная подача. Получили истинное удовольствие, а Марие удалось за эти 2 часа влюбить нас в Ниццу)
- ЭЭлина11 мая 2024Полина образованный, интеллигентный гид и прекрасный человек! Экскурсии прошли непринужденно, интересно, узнала много нового, хотя в Ницце не впервые. Помимо
- ВВероника10 мая 2024Мария - чудесный гид! Отлично и интересно рассказала про Ниццу и за 2 часа мы погрузились в историю и узнали много интересных фактов! Отлично прогулялись и оставались довольны! Рекомендую Марию!
- ВВероника6 мая 2024Все прошло замечательно! Обязательно рекомендуем экскурсию с Натальей. Спасибо!
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