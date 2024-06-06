Выездные экскурсии из Ниццы

Найдено 17 экскурсий в категории «Выездные» в Ницце на русском языке, цены от €118. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
🚗 На машине
Мини-группа
5.5 часов
23 отзыва
Групповая экскурсия по восточной части Лазурного побережья: Ницца, Эз, Монако
Погрузитесь в средневековую атмосферу и ароматы парфюма на экскурсии по живописным уголкам Ниццы, Эза и Монако
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
159 за человека
Шарм Лазурного Берега
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
48 отзывов
Шарм Лазурного Берега
Побывать в знаменитых курортных городах Французской Ривьеры
Начало: У вашего отеля
12 июня в 10:00
14 июня в 10:00
534 за всё до 4 чел.
Большое путешествие по Лазурному побережью
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
22 отзыва
Большое путешествие по Лазурному побережью из Ниццы
Захватывающее путешествие по девяти жемчужинам Лазурного побережья ждет вас в нашей экскурсии из Ниццы
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
249 за человека
Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
🚗 На машине
Мини-группа
5 часов
11 отзывов
Запад Лазурного побережья: Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс
Погрузитесь в мир кино в Каннах, ощутите роскошь Антиба и средневековый дух Сен-Поль-де-Ванса на Лазурном берегу
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
159 за человека
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
10 отзывов
Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию: Ментон, Дольчеаква, Сан-Ремо
Окунитесь в атмосферу Лигурии: от лимонных улиц Ментона до музыкального Сан-Ремо. Групповая экскурсия с комфортным трансфером и увлекательными рассказами
Начало: У вашего отеля в Ницце
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
199 за человека
Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Прогулка по Грассу и Мужену: от парфюмерии до искусства
Путешествие из Ниццы в Грасс и Мужен обещает насыщенный день, полный ароматов и искусства, в компании профессионального гида
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
499 за всё до 3 чел.
Из Ниццы - в княжество Монако
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Уникальное путешествие из Ниццы в Монако: культура, история и природа
Погрузитесь в атмосферу двух знаменитых городов Лазурного берега. От Английской набережной до трассы Формулы 1 - каждый момент экскурсии наполнен впечатлениями
Начало: На Английской набережной
11 июня в 15:00
28 июня в 14:00
от 299 за всё до 3 чел.
Винные секреты Лазурного берега (на вашем авто)
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Винные секреты Лазурного берега: уникальное путешествие в мир вин Ниццы
Погрузитесь в мир виноделия на Лазурном береге: от виноградников до легенды Коко Шанель и дегустации розе
13 июня в 14:30
17 июня в 14:30
от 160 за всё до 4 чел.
Из Ниццы в бесподобный Монако
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
10 отзывов
Групповая экскурсия из Ниццы в бесподобный Монако
Путешествие из Ниццы в Монако: история княжества, величественный собор и захватывающая трасса Формулы-1 ждут вас
Начало: На центральном вокзале Ниццы либо в Монако
Расписание: во вторник в 15:00, в пятницу и субботу в 13:00, в воскресенье в 10:00
11 июня в 15:00
28 июня в 13:00
118 за человека
Все краски Монако
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Все краски Монако
Монако - удивительное место, полное тайн и легенд. Узнайте его историю, посетите главные достопримечательности и насладитесь шикарными пейзажами
Начало: У железнодорожного вокзала
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
268 за всё до 4 чел.
Лучшие виды от Ниццы до Монако
🚗 На машине
Фотопрогулка
5 часов
2 отзыва
Фото-прогулка от Ниццы до Монако: Лазурный берег в полном великолепии
Погрузитесь в красоту Французской Ривьеры с эксклюзивной фото-прогулкой. Панорамные виды, исторические анекдоты и уникальные фото-моменты ждут вас
Начало: На Американской набережной в Ницце
29 июня в 14:00
30 июня в 09:30
499 за всё до 3 чел.
Атмосферный Антиб, или La vie est belle
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Атмосферный Антиб: путешествие из Ниццы в мир искусства и истории
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антиба, где история и современность переплетаются на фоне яхтенного порта и великолепных вилл
Начало: На ж/д вокзале в Антибе
12 июня в 09:00
14 июня в 09:00
250 за всё до 10 чел.
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
По следам неистовых модернистов - в Сен-Поль-де-Ванс из Ниццы
Вас ждет погружение в мир искусства и истории в Сен-Поль-де-Ванс, где свои шедевры создавали великие художники
13 июня в 09:00
19 июня в 09:00
174 за всё до 4 чел.
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
Старая деревня Эз на высоте 427 м предлагает великолепные виды на Средиземное море. Прогулка по каменным улочкам и хайкинг на выбор: гора Бастид или форт Ревер
Начало: на площади Гарибальди
13 июня в 10:00
19 июня в 10:00
174 за всё до 4 чел.
Из Ниццы - в деревушку Эз-Вилляж
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Незабываемая экскурсия из Ниццы в Эз-Вилляж: история, природа и культура
Погрузитесь в атмосферу средневековой деревни Эз, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, вдохновлявшие великих людей прошлого
Начало: автовокзал Vauban
21 июня в 13:00
12 июля в 09:00
139 за всё до 7 чел.
Из Ниццы в живописную провинцию Вар
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Из Ниццы в живописную провинцию Вар: индивидуальная экскурсия
Проведите день в окружении великолепных пейзажей провинции Вар. Узнайте секреты местных жителей и насладитесь природой, замками и пляжами
Начало: По договоренности
10 июня в 12:00
15 июня в 11:00
199 за всё до 4 чел.
Из Ниццы - в княжество Монако
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Из Ниццы - в княжество Монако: индивидуальная экскурсия
Приглашаем в увлекательное путешествие из Ниццы в Монако! Вас ждут ботанический сад, смена караула, история семьи Гримальди и многое другое
Начало: На Английской набережной в Ницце
12 июня в 09:30
19 июня в 09:30
от 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Maya
    6 июня 2024
    Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
    Посетили Эз, увидели Монако, где раньше никогда не были. Экскурсия по Монако очень подробная, обстоятельная, создалось полное впечатление об этом
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    красивом княжестве. Очень понравился гид Владимир. Нам передалась его увлечённость и любовь к тем местам, которые он показывает. Спасибо за экскурсию!

    Посетили Эз, увидели Монако, где раньше никогда не были. Экскурсия по Монако очень подробная, обстоятельная, создалось
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
    Очень интересная была экскурсия. Посмотрели знаковые места Лазурного побережья. Увидели Монако, где мы провели полдня. Конечно, если бы мы поехали
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    своим ходом, сами, то потратили бы на это несколько дней. А здесь, мало того, что нам показали всё самое интересное, мы ещё слушали рассказы гида, который сообщил нам множество интересных фактов о местной истории. Не всё, конечно, запомнилось, но что-то осталось, и яркие образы всё равно останутся в памяти. На протяжении экскурсии были остановки, чтобы лучше рассмотреть и сфотографироваться. Огромное спасибо за замечательную экскурсию!

    Очень интересная была экскурсия. Посмотрели знаковые места Лазурного побережья. Увидели Монако, где мы провели полдня. Конечно
  • Н
    Николай
    4 июня 2024
    Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
    Отличная экскурсия. Очень понравились рассказы гида. Посмотрели массу достопримечательностей. Монако и Эз - потрясающе красивые! Обязательно приеду сюда опять!
  • Э
    Эмиль
    29 мая 2024
    Из Ниццы - в княжество Монако
    Отличная экскурсия! Все организовано, все вовремя. Очень впечатлили знания Марии не только по предмету экскурсии, но и способность ответить на любые вопросы, касающиеся всего вокруг. Очень рекомендую!
  • И
    Ирина
    12 мая 2024
    Хайкинг вокруг средневековой деревни Эз
    К сожалению, не могу ничего сказать про экскурсию, так как она не состоялась. Первый раз мы перенесли экскурсию вместе с
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    Элиной по обоюдному согласию с 3 мая на 7 мая. Но 7 мая были какие- то проблемы на дороге в Эз: такси отказывались ехать, автобусы разворачивались, не доезжая до конечной точки (деревня Эз). Могу только сказать, что Элина очень ответственный человек, приятный в общении. Она приехала к нам в Ментон, где мы проживали, чтобы отдать аванс, который мы заплатили, и продукты, купленные на пикник, включенный в экскурсию. Уверена, что и экскурсия была бы проведена добросовестно, ответственно, душевно! Но на следующий день мы уже уезжали, к сожалению!

  • В
    Вероника
    6 мая 2024
    Шарм Лазурного Берега
    Все прошло замечательно! Обязательно рекомендуем экскурсию с Натальей. Спасибо!
  • Г
    Галина
    2 мая 2024
    Шарм Лазурного Берега
    Спасибо Наталья за отличную экскурсию. Много всего увидели и узнали. Было интересно и не утомительно.
  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Из Ниццы - в деревушку Эз-Вилляж
    Хочу оставить отзыв о Полине -гиде, с которой мы были на экскурсии в деревушке Эз. Полина пунктуальна, ответственна, интересно провела
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    экскурсию, материал рассказала самый необходимый, запоминающийся, без лишней "воды" и кучи ненужных дат. У нее хорошая дикция, (что немаловажно), легка в общении, знает несколько иностранных языков, была у нас переводчиком на экскурсии по парфюмерной фабрике. Очень хорошо знает регион, в котором проводит экскурсии, помогла с покупкой билетов, дала много дельных советов,касаемо бытовых вопросов и самостоятельного путешествия по Лазурному берегу. Советую Полину, как взрослым, так и детям, надеюсь, вы останетесь довольны!

  • В
    Василий
    25 апреля 2024
    Большое путешествие по Лазурному побережью
    Было отличной идеей выехать утром из Сен-Тропе и прогуляться по Каннам, Антибу и заехать в Эз. Поначалу информация о том,
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    что длительность экскурсии будет 8 часов немножко напугала - устанем же! Но НЕТ! На одном дыхании, не замечая времени мы с Владимиром гуляли, слушали интересные истории, узнали много нового! Вкусно пообедали в Каннах в рекомендуемом ресторане 👌

  • М
    Марина
    11 апреля 2024
    Прогулка по Грассу, или Тот самый Парфюмер
    От души благодарю Марию за прекрасную экскурсию. Не жалейте денег и поезжайте! Сами вы никогда не увидите и не узнаете
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    того, что она вам расскажет и покажет. Помимо всего этого, Мария обаятельный и очень жизнерадостный, светлый, эрудированный человек, благодаря которому вы ещё сильнее влюбитесь в Лазурный берег!

Ответы на вопросы от путешественников по Ницце в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ницце
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
  1. Ницца, Эз, Монако: на восток Лазурного побережья
  2. Шарм Лазурного Берега
  3. Большое путешествие по Лазурному побережью
  4. Канны, Антиб, Сен-Поль-де-Ванс: на запад Лазурного побережья
  5. Путешествие из Ниццы в итальянскую Лигурию
Какие места ещё посмотреть в Ницце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Ницце в июне 2024
Сейчас в Ницце в категории "Выездные" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 118 до 534. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии по окрестностям Ниццы и местам Франции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции
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