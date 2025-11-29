Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас на прогулку по одному из самых очаровательных районов Парижа — Маре.



Здесь дышит Королевский Париж: в архитектуре, в тенистых аркадах старинных дворов, в тишине укромных садов.



Мы пройдём мимо величественных особняков XVII века, хранящих память о временах кардинала Ришелье и эпохе Людовика XIII.

Maria Ваш гид в Париже Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-4 человека €180 за экскурсию

Описание экскурсии Эта авторская программа для тех кто хочет увидеть Париж глазами местного жителя, почувствовать его уникальную атмосферу на маленьких улочках самого богемного района Парижа - королевского Маре Важная информация: Эта экскурсия — для тех, кто хочет почувствовать Париж всем телом: в звуках шагов по булыжной мостовой, в запахах редких духов, во взгляде сквозь кованые ворота, в мягком свете фонарей. Маре ждёт — и он точно вам понравится!

