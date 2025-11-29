Приглашаю вас на прогулку по одному из самых очаровательных районов Парижа — Маре.
Здесь дышит Королевский Париж: в архитектуре, в тенистых аркадах старинных дворов, в тишине укромных садов.
Мы пройдём мимо величественных особняков XVII века, хранящих память о временах кардинала Ришелье и эпохе Людовика XIII.
Описание экскурсииЭта авторская программа для тех кто хочет увидеть Париж глазами местного жителя, почувствовать его уникальную атмосферу на маленьких улочках самого богемного района Парижа - королевского Маре Важная информация: Эта экскурсия — для тех, кто хочет почувствовать Париж всем телом: в звуках шагов по булыжной мостовой, в запахах редких духов, во взгляде сквозь кованые ворота, в мягком свете фонарей. Маре ждёт — и он точно вам понравится!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Район Маре
- Королевская площадь
- Еврейский квартал
Где начинаем и завершаем?
Начало: Rue Saint-Antoine,129
Завершение: Rue de Rivoli, 60
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
