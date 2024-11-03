Если хотите всем сердцем ощутить особенную атмосферу Парижа — дух романтики, свободы и вольности, то вам непременно нужно посетить знаменитый район Монмартр. Уподобившись героине фильма «Амели», вы откроете для себя мир кабаре, шедевров архитектуры и историческое прошлое кварталов, где творили и бедствовали известные скульпторы и художники. Отправляйтесь на встречу с настоящим Парижем, противоречивым и прекрасным!

Описание экскурсии

Город любви

Экскурсия начнётся на бульваре Клеши, где вы встретитесь с одним из известных символов Парижа — кабаре «Мулен Руж». Вы узнаете, что в нём особенного и чем заведение прославилось, пройдёте по местной улице красных фонарей и удивитесь тому, какой разной и неожиданной может быть французская столица. Вы полюбуетесь на уголок романтики — «Стену любви», где на стене жилого дома на 311 языках написана фраза «Я тебя люблю», увидите особняк, в котором жила блистательная певица Далида, и отправитесь покорять холм Монмартра.

Монмартр и искусство

В глубине некогда деревушки под названием Монмартр вы обнаружите места, где жили и творили знаменитые художники конца XIX и начала XX века: Пикассо, Модильяни, Ренуар, Ван Гог и многие другие, в те времена неизвестные, а порой и нищие гении. Взглянете на вторую «мельницу» старых кварталов — в прошлом любимейшее кабаре богемы, дом-кафе, специально перекрашенный в розовый цвет, и скульптуру «Человек, проходящий сквозь стену». Следом на пути возникнет ещё одно заведение, прозванное «Кабаре убийц». И конечно же мы не оставим без внимания единственный виноградник на склонах холма: на протяжении веков виноградарство было одним из основных занятий жителей Монмартра. Именно здесь традиционно проходит Праздник нового вина (Fête des vendanges de Montmartre).

Святая старина

Направляясь вверх по милым запутанным улочкам, вы выйдете к сердцу Монмартра — знаменитой оживленной площади Тертр (Place du Tertre). Она в течение многих десятилетий служит выставочной галереей под открытым небом для художников, которые прямо тут и творят! Недалеко вы заметите один старейших ресторанов Парижа «У матушки Катрин», а после — узнаете богатую и печальную историю церкви Святого Петра. И, наконец, окажетесь в самой высокой точке Парижа, где была возведена в конце XIX столетия базилика Сакре-Кёр (Basilique du Sacre Coeur). Вы узнаете, почему она стоит именно в этом месте и почему её называли «национальным тортом». У подножия этого белоснежного храма и завершится наша экскурсия.