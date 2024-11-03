Романтичный и богемный Монмартр

"Мулен Руж", Сакре-Кёр, "Стена любви" и другие уголки старого района Парижа
Если хотите всем сердцем ощутить особенную атмосферу Парижа — дух романтики, свободы и вольности, то вам непременно нужно посетить знаменитый район Монмартр.

Уподобившись героине фильма «Амели», вы откроете для себя мир кабаре, шедевров архитектуры и историческое прошлое кварталов, где творили и бедствовали известные скульпторы и художники. Отправляйтесь на встречу с настоящим Парижем, противоречивым и прекрасным!
5
3 отзыва
Романтичный и богемный Монмартр
Романтичный и богемный Монмартр
Романтичный и богемный Монмартр
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Город любви

Экскурсия начнётся на бульваре Клеши, где вы встретитесь с одним из известных символов Парижа — кабаре «Мулен Руж». Вы узнаете, что в нём особенного и чем заведение прославилось, пройдёте по местной улице красных фонарей и удивитесь тому, какой разной и неожиданной может быть французская столица. Вы полюбуетесь на уголок романтики — «Стену любви», где на стене жилого дома на 311 языках написана фраза «Я тебя люблю», увидите особняк, в котором жила блистательная певица Далида, и отправитесь покорять холм Монмартра.

Монмартр и искусство

В глубине некогда деревушки под названием Монмартр вы обнаружите места, где жили и творили знаменитые художники конца XIX и начала XX века: Пикассо, Модильяни, Ренуар, Ван Гог и многие другие, в те времена неизвестные, а порой и нищие гении. Взглянете на вторую «мельницу» старых кварталов — в прошлом любимейшее кабаре богемы, дом-кафе, специально перекрашенный в розовый цвет, и скульптуру «Человек, проходящий сквозь стену». Следом на пути возникнет ещё одно заведение, прозванное «Кабаре убийц». И конечно же мы не оставим без внимания единственный виноградник на склонах холма: на протяжении веков виноградарство было одним из основных занятий жителей Монмартра. Именно здесь традиционно проходит Праздник нового вина (Fête des vendanges de Montmartre).

Святая старина

Направляясь вверх по милым запутанным улочкам, вы выйдете к сердцу Монмартра — знаменитой оживленной площади Тертр (Place du Tertre). Она в течение многих десятилетий служит выставочной галереей под открытым небом для художников, которые прямо тут и творят! Недалеко вы заметите один старейших ресторанов Парижа «У матушки Катрин», а после — узнаете богатую и печальную историю церкви Святого Петра. И, наконец, окажетесь в самой высокой точке Парижа, где была возведена в конце XIX столетия базилика Сакре-Кёр (Basilique du Sacre Coeur). Вы узнаете, почему она стоит именно в этом месте и почему её называли «национальным тортом». У подножия этого белоснежного храма и завершится наша экскурсия.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Blanche
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
В
3 ноя 2024
Экскурсия была отличная, спасибо Альвине, нам очень понравилось 😊
Ю
23 сен 2019
Приятная прогулка, все доходчиво и интересно, благодарим!!!
О
24 сен 2018
Все было ок! К сожалению, нет времени все описать.

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