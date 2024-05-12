Королевский Париж за 3 часа

Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское
Я покажу вам красивейшие места Парижа! Вы прогуляетесь по старинным улочкам королевского Парижа с его тайнами и легендами. Побываете в старинной церкви, дворце кардинала Ришелье и Лувре, где вам улыбнётся Мона Лиза. Увидите первый в истории торговый пассаж. И полакомитесь местными деликатесами и шампанским в роскошном саду.
5
1 отзыв
Королевский Париж за 3 часа
Королевский Париж за 3 часа
Королевский Париж за 3 часа
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Старинная церковь Сен-Жермен-л’Осеруа, где в течение столетий молились короли и королевы Франции. Вы оцените великолепный интерьер и витражи в готическом стиле.
  • Пикник в живописном саду. Вас ждут шампанское из хрустальных бокалов и французские закуски — лягушачьи лапки или блинчики с фуа-гра. Я расскажу о французской кухне и её традициях.
  • Пале-Рояль, который знаком нам по истории Д’Артаньяна и трёх мушкетёров. Вы узнаете, почему Ришелье был так предан королю и маниакально ненавидел красивых женщин.
  • Дворец Лувр с его интересной историей главной резиденции королей Франции, и музей. Вы увидите легендарную «Мону Лизу», прекрасную Венеру Милосскую, величавую Нику Самофракийскую и другие шедевры.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в Лувр — €22/взрослый, до 18 лет — бесплатно. Я возьму билеты для вас, а вы оплатите их на месте.
  • В Лувре мы проведём около 1 часа и осмотрим главные шедевры. После вы сможете остаться там на самостоятельный осмотр.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Louvre Rivoli
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
12 мая 2024
АннаМари, спасибо большое за экскурсию! Вы очень душевный гид!:)Нам все понравилось! Рекомендую однозначно к посещению. За пикник отдельная благодарность🌷
АннаМари, спасибо большое за экскурсию! Вы очень душевный гид!:)Нам все понравилось! Рекомендую однозначно к посещению. ЗаАннаМари, спасибо большое за экскурсию! Вы очень душевный гид!:)Нам все понравилось! Рекомендую однозначно к посещению. ЗаАннаМари, спасибо большое за экскурсию! Вы очень душевный гид!:)Нам все понравилось! Рекомендую однозначно к посещению. За

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Парижа

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиМузеиЛетниеСвятые местаГастрономическиеМонастыри, церкви, храмыЛуврПопулярные местаРазвлеченияИскусство и музеиИскусствоШампанское

Похожие экскурсии из Парижа

Прогулка по эпохам Парижа
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
48 отзывов
Прогулка по эпохам Парижа: от Сите до Лувра
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим эпохам Парижа, открывая его секреты и красоту
Начало: На площади Сен-Мишель
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:30
Завтра в 10:30
11 июня в 10:30
32 за человека
В Париже есть, пить, по улицам бродить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
В Париже есть, пить, по улицам бродить: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от королевских садов до локальных деликатесов. Эта экскурсия - ваш ключ к истинному вкусу города
Начало: Во дворе Лувра у пирамиды
Завтра в 14:00
14 июня в 12:00
195 за всё до 2 чел.
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Крепость, дворец, музей. Понять историю и значение Лувра за 2 часа
Не посетить Лувр во время поездки в Париж будет непростительным упущением. Узнайте историю и значение Лувра за 2 часа с нашей экскурсией
13 июня в 13:00
15 июня в 13:00
240 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Париже
ХорошоТам