ANNEMARI — ваш гид в Париже

Провёл экскурсии для 248 туристов

читать дальше страничка за страничкой. Меня зовут Аннемари. Я искусствовед и дипломированный специалист истории и культуры Франции. Уже 15 лет работаю профессиональным экскурсоводом. Буду рада помочь вам прочувствовать дух Франции и восхититься этой страной, ведь в этом и есть цель хорошего гида. До скорой встречи!

Франция — это земля красоты и радости, изысканного шарма и богатейшей истории. Каждый человек открывает её для себя по-своему: влюбляясь с первой встречи или постепенно, как с интересной книгой, —