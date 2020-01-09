28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Обзорная пешая экскурсия по Парижу

О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры

В маршрут вошли как основные достопримечательности, так и малоизвестные памятники истории и архитектуры, составляющие неотъемлемую часть облика Парижа. Вы познакомитесь с загадочным Парижем Средних веков, увидите памятники Возрождения, века Леонардо да Винчи и Микеланджело, полюбуетесь на блестящий королевский город барокко и классицизма, во многом перестроенный при Наполеонах в XIX веке.