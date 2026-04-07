28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Исследуем одно очень атмосферное и древнее место Парижа — Маре. Этот квартал пережил перестройку города в 19 веке и сохранил облик 17 века. Я покажу вам площади, особняки и церкви, которые помнят мушкетёров — героев романа Александра Дюма. Познакомлю с известными жителями квартала и погружу в любопытные сюжеты прошлого.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €290 за экскурсию

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Описание экскурсии

Отель-де-Вилль — парадная мэрия Парижа в стиле неоренессанса, свидетель важнейших событий городской истории, от королевских церемоний до революционных волнений.

Церковь Сен-Жерве — одна из красивейших в Париже. Она хранит легенды о раннехристианских мучениках и знаменитый самый старый орган города, на котором играла династия музыкантов Куперенов.

Улица Франсуа Мирон — редкая возможность увидеть, как выглядел средневековый Париж: старинные дома с наклонёнными фахверковыми фасадами, монастырские склады и особняк де Бове, где останавливался юный Вольфганг Амадей Моцарт.

Церковь Сен-Поль-Сен-Луи — великолепный образец барокко XVII века, связанный с эпохой иезуитов и королевского двора. Место, где были похоронены сердца Людовика XIII и Людовика XIV.

Стена Филиппа-Августа — фрагменты оборонительных укреплений XII века, напоминающие о времени, когда Париж был ещё компактным и защищённым городом. Посещение средневекового микрорайона Сен-Поль.

Санский особняк — редкий пример светской архитектуры позднего Средневековья, бывшая резиденция архиепископов и место, где жила знаменитая королева Марго.

Площадь Бастилии — место, с которого началась Французская революция: сегодня от крепости остались лишь контуры на мостовой, но её история по-прежнему ощущается в атмосфере площади.

Особняк герцога Сюлли — элегантная резиденция одного из главных министров Генриха IV, открывающая путь к самому сердцу Маре.

Площадь Вогезов — одна из самых красивых и старинных площадей Парижа, бывшая королевская, где когда-то гремели дуэли и легко представить героев романа Три мушкетёра.

Особняк Карнавале — особняк, связанный с жизнью мадам де Севинье, чьи письма стали классикой французской литературы и тонким портретом эпохи. Сегодня это музей истории Парижа (осмотр снаружи).

Аристократические особняки 17 века — от строгой элегантности до скрытой роскоши: отель де Субиз, отель Ангулем-Ламуаньон и другие резиденции знати, формировавшие облик Маре.

Улица Розье — сердце старинного еврейского квартала: живая, ароматная улица с лучшими фалафелями Парижа и синагогой, созданной архитектором Эктором Гимаром, мастером ар-нуво.

Организационные детали

По желанию посетим рынок «Красных детей», который работает с 17 века. Покупки оплачиваются дополнительно, а экскурсия увеличивается примерно на 1 ч — время тоже оплачивается