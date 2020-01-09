28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Экскурсия по одному из самых древних кварталов французской столицы, который помнит мушкетеров Дюма

Maxim
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Maxim – ваш гид
Вас ждет экскурсия по одному из самых древних кварталов Парижа, пережившего перестройку города в XIX веке и сохранившего облик XVII столетия.

Мы познакомимся с площадями, особняками и церквями, которые помнят мушкетеров, героев знаменитого романа Александра Дюма, и узнаем поближе знаменитых жильцов квартала — мадам де Севинье, Виктора Гюго, герцога де Сюлли и других.
От 65 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии28 отзывов
5
Квартал Маре (Marais). Париж XVII столетия
Квартал Маре (Marais). Париж XVII столетия

Программа

  • Отель-де-Вилль (мэрия Парижа). Громандное здание в стиле Неоренессанса.
  • Церковь Сен-Жерве (Saint-Gervais-Saint-Protais). Легенда о раннехристианских мучениках Гервасии и Протасии. Один из самых древних и красивых органов Парижа. Династия музыкантов Куперенов.
  • Улица Франсуа Мирон (Rue François Miron). Старинные особняки. Самые старые дома Парижа. Остатки монастырских складских помещений. Особняк де Бове, в котором останавливался молодой Моцарт.
  • Церковь Сен-Поль-Сен-Луи (Eglise Saint-Paul — Saint-Louis) XVII столетиия. Париж эпохи барокко и иезуитов.
  • Стена Филиппа-Августа (Enceinte de Philippe Auguste). Остатки стены конца XII столетия с башнями на rue des Jardins-Saint-Paul. Деревня Сен-Поль.
  • Санский отель (Hôtel de Sens). Резиденция архиепископов конца XV века, уникальный особняк позднего Средневековья. Место проживания королевы Марго.
  • Бастилия (Bastille). История крепости и очертания крепости на брусчатке. Французская революция и здание Новой оперы.
  • Особняк герцога де Сюлли (Hotel de Sully). “Министр всех дел” при Генрихе IV.
  • Площадь Вогезов (Place des Vosges), бывшая королевская площадь. Мушкетеры и дуэли.
  • Особняк Карнавале (Carnavalet). История самой знаменитой жительницы квартала Маре — мадам де Севинье, которая прославилась своими письмами, ставшими классикой французской литературы.
  • Особняки XVII столетия (отель Ангулем-Ламуаньон (библиотека Парижа), отель де Субиз, отель Эруэ, отель Генего (Музей охоты и природы).
  • Клуатр де Бийетт (Cloître des Billettes). Единственные сохранившиеся галереи средневекового монастыря в Париже.

У меня всегда при себе профессиональный фотоаппарат, и я с радостью, совершенно бесплатно, сделаю вам запоминающиеся снимки по вашему желанию.

Квартал Маре (Marais). Париж XVII столетия
Квартал Маре (Marais). Париж XVII столетия
Квартал Маре (Marais). Париж XVII столетия
Квартал Маре (Marais). Париж XVII столетия
Квартал Маре (Marais). Париж XVII столетия

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Maxim
Maxim
Добрый день, Франция для меня давно стала второй родиной. Первая – Россия. Меня зовут Максим, я родился и вырос в Санкт-Петербурге. Страстно увлеченный Францией и ее богатейшей историей студент… До недавнего времени я учился в Реймсе (регион Шампань-Арденн), а теперь перебрался в Париж. Занимаюсь переводами и фотографией, пишу статьи на исторические темы, веду свой исторический форум, а также провожу экскурсии по Парижу и пригородам. Буду рад, если Вы прогуляетесь со мной по прекрасной Франции.
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28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 января 2020
Большое спасибо Максиму за экскурсию по кварталу Маре. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Узнали много новых фактов о Париже и квартале Маре. А также увидели великолепные архитектурные жемчужины этого квартала, которые сами вряд ли нашли. Рекомендую данную экскурсию для тех, кто впервые в Париже.
18 июля 2019
Отличная экскурсия. Прекрасный гид. Увидели Париж еще с одной стороны. Всем рекомендую.
23 февраля 2019
Максим , как всегда -огромное Вам спасибо. Ваши знания ,для нас туристов- бесценны ! До новой встречи в Париже.
4 января 2019
Квартал Маре удивил своей аутентичностью, сохранившейся с 17 века. Площадь Боргезе, Скрытный Еврейский квартал, потайные дворики аристократии, места встречь мушкетеров, фахкверковые дома и лабиринт улиц создали новое впечатление от Парижа.

Рекомендую посетить этот район и заглянуть в спрятанную историю Парижа.
20 ноября 2018
Огромное спасибо Максиму за интереснейшую экскурсию, подачу и юмор.)))))))))) Два часа пролетели незаметно. И кажется, что времени на экскурсию отведено мало, потому что хотелось бродить и бродить по стареньким улочкам и дворам, которые скрыты от глаз обычного туриста ))) Но может быть в этом и есть прелесть? Оставить для себя еще много нераскрытых тайн Парижа, чтобы возвращаться сюда вновь и вновь? ))) В следующий раз мы обязательно снова встретимся с Максимом.
Анна
19 ноября 2018
Максим отличный гид, который не только рассказывает сухую историю Парижа, но и сам живет ей, он постоянно в теме того, что происходит в жизни города, и знает что как и где и почему. Этот человек любит свое дело, и делает его отлично!
17 октября 2018
Экскурсия прошла замечательно, Максим прекрасно все показал и рассказал, ответил на все интересующие нас вопросы, грамотно подобран маршрут, приятный голос, знание материала, все понравилось!
15 октября 2018
Увлекательнейшее путешествие в давно минувшие времена с отличным проводником и рассказчиком - Максимом! Максим -профессионал своего дела, большой знаток Франции. Квартал Маре хранит в себе множество тайн и загадок, туда непременно нужно отправляться с человеком, у которого есть ключи к этим волшебным дверям. Ещё раз огромное спасибо Максиму за чудесную экскурсию!
23 августа 2018
У нас с Максимом были 4 неспешные прогулки по Парижу.
Нужно отметить, что он знающий, влюблённый в Париж и историю молодой человек. Но немножко не достаёт ему опыта ( дело наживное). Например, надо обязательно заводить туристов в соборы и музеи, потому как потом они туда вряд ли вернутся.
5 июня 2018
Спасибо Максиму за чудесно проведенную экскурсию.
Гулять по одному из самых красивых городов мира и так одно удовольствие, а тут еще и узнать историю зданий, улиц, соборов и площадей, заглянуть в мало извстные широкой туристической публике уголки. Получила громное удовольствие.
Ещё 18 отзывов

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