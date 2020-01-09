28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Добрый день,
Франция для меня давно стала второй родиной. Первая – Россия. Меня зовут Максим, я родился и вырос в Санкт-Петербурге. Страстно увлеченный Францией и ее богатейшей историей студент… До недавнего времени я учился в Реймсе (регион Шампань-Арденн), а теперь перебрался в Париж.
Занимаюсь переводами и фотографией, пишу статьи на исторические темы, веду свой исторический форум, а также провожу экскурсии по Парижу и пригородам.
Буду рад, если Вы прогуляетесь со мной по прекрасной Франции.
Большое спасибо Максиму за экскурсию по кварталу Маре. Экскурсия была очень интересной и познавательной. Узнали много новых фактов о Париже и квартале Маре. А также увидели великолепные архитектурные жемчужины этого квартала, которые сами вряд ли нашли. Рекомендую данную экскурсию для тех, кто впервые в Париже.
ОЛЬГА
18 июля 2019
Отличная экскурсия. Прекрасный гид. Увидели Париж еще с одной стороны. Всем рекомендую.
Марина
23 февраля 2019
Максим , как всегда -огромное Вам спасибо. Ваши знания ,для нас туристов- бесценны ! До новой встречи в Париже.
Aleksandr
4 января 2019
Квартал Маре удивил своей аутентичностью, сохранившейся с 17 века. Площадь Боргезе, Скрытный Еврейский квартал, потайные дворики аристократии, места встречь мушкетеров, фахкверковые дома и лабиринт улиц создали новое впечатление от Парижа.
Рекомендую посетить этот район и заглянуть в спрятанную историю Парижа.
Елена
20 ноября 2018
Огромное спасибо Максиму за интереснейшую экскурсию, подачу и юмор.)))))))))) Два часа пролетели незаметно. И кажется, что времени на экскурсию отведено мало, потому что хотелось бродить и бродить по стареньким улочкам и дворам, которые скрыты от глаз обычного туриста ))) Но может быть в этом и есть прелесть? Оставить для себя еще много нераскрытых тайн Парижа, чтобы возвращаться сюда вновь и вновь? ))) В следующий раз мы обязательно снова встретимся с Максимом.
Анна
19 ноября 2018
Максим отличный гид, который не только рассказывает сухую историю Парижа, но и сам живет ей, он постоянно в теме того, что происходит в жизни города, и знает что как и где и почему. Этот человек любит свое дело, и делает его отлично!
Татьяна
17 октября 2018
Экскурсия прошла замечательно, Максим прекрасно все показал и рассказал, ответил на все интересующие нас вопросы, грамотно подобран маршрут, приятный голос, знание материала, все понравилось!
Кристина
15 октября 2018
Увлекательнейшее путешествие в давно минувшие времена с отличным проводником и рассказчиком - Максимом! Максим -профессионал своего дела, большой знаток Франции. Квартал Маре хранит в себе множество тайн и загадок, туда непременно нужно отправляться с человеком, у которого есть ключи к этим волшебным дверям. Ещё раз огромное спасибо Максиму за чудесную экскурсию!
Лариса
23 августа 2018
У нас с Максимом были 4 неспешные прогулки по Парижу.
Нужно отметить, что он знающий, влюблённый в Париж и историю молодой человек. Но немножко не достаёт ему опыта ( дело наживное). Например, надо обязательно заводить туристов в соборы и музеи, потому как потом они туда вряд ли вернутся.
Елена
5 июня 2018
Спасибо Максиму за чудесно проведенную экскурсию.
Гулять по одному из самых красивых городов мира и так одно удовольствие, а тут еще и узнать историю зданий, улиц, соборов и площадей, заглянуть в мало извстные широкой туристической публике уголки. Получила громное удовольствие.
О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры
В маршрут вошли как основные достопримечательности, так и малоизвестные памятники истории и архитектуры, составляющие неотъемлемую часть облика Парижа. Вы познакомитесь с загадочным Парижем Средних веков, увидите памятники Возрождения, века Леонардо да Винчи и Микеланджело, полюбуетесь на блестящий королевский город барокко и классицизма, во многом перестроенный при Наполеонах в XIX веке.
Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа
Прогулка по одному из самых аутентичных кварталов Парижа. Когда-то здесь была деревня. В 1860 году ее присоединили к Парижу, но до сих пор этот район, со своими жителями, улицами, кафе и виноградниками, сохранил дух французской провинции. В начале XX века невысокие цены на жилье и деревенская простота жизни привлекли сюда писателей, композиторов и художников. Здесь жили Золя, Берлиоз, Ренуар, Сера, Дега, Ван Гог, Пикассо.
Знакомство с историей и достопримечательностями старинного студенческого района
Латинский квартал — старинный студенческий район, выросший вокруг Парижского университета, знаменитой Сорбонны. Его отличает особая атмосфера — узкие, уютные средневековые улочки, антикварные и книжные магазины, кафе и лавочки, а так же обилие достопримечательностей.
Экскурсия в любимое место пребывания королей Франции в 20 минутах от центра Парижа
Мы познакомимся с королевской резиденцией, расположенной на окраине Париже в 20-ти минутах от центра города. Венсенский замок известен как любимое место пребывания королей Франции. Из старинных построек особенно впечатляют донжон XIV столетия и Святая капелла, сооруженная по образцу ее парижской сестры.
История аббатства, знакомство с первым готическим сооружением мира и гробницы королевских особ
В 30 минутах езды на метро от центра Парижа расположилось самое могущественное королевское аббатство Средневековья, служившее усыпальницей французских монархов на протяжении столетий и являвшееся символом французской нации. Мы отправимся на знакомство с первым готическим сооружением мира, проследим за развитием этого известного архитектурного стиля, кроме того, полюбуемся гробницами королевских особ и их слуг разных эпох.
Знакоство с памятниками, монументами, церквями, улицами и площадями X-XV столетий
Предлагаю вашему вниманию авторскую экскурсию по Парижу времен Средних Веков. Мы с познакомимся с памятниками, монументами, церквями, улицами и площадями, которые помнят период X-XV столетий. Мы увидим не только классические и всемирно известные памятники, как Нотр-Дам де Пари, но и узнаем, например, о тайных подвалах XIII века квартала Маре или полюбуемся на готические своды в недавно отреставрированном колледже Бернардинцев, где проживали в Средние века студенты Сорбонны.
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое. А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.
История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах. История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Квартал Марэ соткан из напоминаний о Средневековье и пронизан аристократичностью, хотя жили здесь не только приближённые французского короля. Вы услышите рассказ об «аборигенах» и через него взглянете на старый район Парижа: что здесь делали масоны, министры, великий писатель и даже герой другого писателя — среди прекрасной архитектуры и жасминовых садиков? А подъём на крышу в конце экскурсии подарит поразительный вид на весь Марэ, Нотр-Дам и Эйфелеву башню.
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Что скрывает Марэ? Вы увидите роскошные особняки, парки и скверы и услышите о взлетах и падениях ордена тамплиеров, удивительных приключениях колье Марии-Антуанетты и необычных развлечениях королевского двора. Я проведу вас неизвестными туристам тропами и расскажу об истории квартала и его современной жизни.
Ощутить романтичный дух канала, узнать его историю и насладиться французскими деликатесами
Приглашаю прогуляться вдоль канала Сен-Мартен, расположенного в 10-м округе Парижа. Я расскажу его историю и секреты и покажу самые интересные точки: шлюзы, сбрасывающие воды, уютные скверы, ажурные кованые мостики и расписанные уличными художниками стены. Рассмотрев достопримечательности канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете продегустировать свежайшие морепродукты, сыры, вино, паштеты и мясные деликатесы. А я с радостью поделюсь с вами интересными фактами о французской гастрономии и привычках местных жителей.