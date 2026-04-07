28 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Квартал Маре, или Париж времён д’Артаньяна

По аутентичным уголкам старого Парижа, где витает дух мушкетёров Дюма
Исследуем одно очень атмосферное и древнее место Парижа — Маре. Этот квартал пережил перестройку города в 19 веке и сохранил облик 17 века. Я покажу вам площади, особняки и церкви, которые помнят мушкетёров — героев романа Александра Дюма. Познакомлю с известными жителями квартала и погружу в любопытные сюжеты прошлого.
5
40 отзывов
Квартал Маре, или Париж времён д’Артаньяна
Квартал Маре, или Париж времён д’Артаньяна
Квартал Маре, или Париж времён д’Артаньяна

Описание экскурсии

Отель-де-Вилль — парадная мэрия Парижа в стиле неоренессанса, свидетель важнейших событий городской истории, от королевских церемоний до революционных волнений.

Церковь Сен-Жерве — одна из красивейших в Париже. Она хранит легенды о раннехристианских мучениках и знаменитый самый старый орган города, на котором играла династия музыкантов Куперенов.

Улица Франсуа Мирон — редкая возможность увидеть, как выглядел средневековый Париж: старинные дома с наклонёнными фахверковыми фасадами, монастырские склады и особняк де Бове, где останавливался юный Вольфганг Амадей Моцарт.

Церковь Сен-Поль-Сен-Луи — великолепный образец барокко XVII века, связанный с эпохой иезуитов и королевского двора. Место, где были похоронены сердца Людовика XIII и Людовика XIV.

Стена Филиппа-Августа — фрагменты оборонительных укреплений XII века, напоминающие о времени, когда Париж был ещё компактным и защищённым городом. Посещение средневекового микрорайона Сен-Поль.

Санский особняк — редкий пример светской архитектуры позднего Средневековья, бывшая резиденция архиепископов и место, где жила знаменитая королева Марго.

Площадь Бастилии — место, с которого началась Французская революция: сегодня от крепости остались лишь контуры на мостовой, но её история по-прежнему ощущается в атмосфере площади.

Особняк герцога Сюлли — элегантная резиденция одного из главных министров Генриха IV, открывающая путь к самому сердцу Маре.

Площадь Вогезов — одна из самых красивых и старинных площадей Парижа, бывшая королевская, где когда-то гремели дуэли и легко представить героев романа Три мушкетёра.

Особняк Карнавале — особняк, связанный с жизнью мадам де Севинье, чьи письма стали классикой французской литературы и тонким портретом эпохи. Сегодня это музей истории Парижа (осмотр снаружи).

Аристократические особняки 17 века — от строгой элегантности до скрытой роскоши: отель де Субиз, отель Ангулем-Ламуаньон и другие резиденции знати, формировавшие облик Маре.

Улица Розье — сердце старинного еврейского квартала: живая, ароматная улица с лучшими фалафелями Парижа и синагогой, созданной архитектором Эктором Гимаром, мастером ар-нуво.

Организационные детали

По желанию посетим рынок «Красных детей», который работает с 17 века. Покупки оплачиваются дополнительно, а экскурсия увеличивается примерно на 1 ч — время тоже оплачивается

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади перед зданием мэрии Парижа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1073 туристов
Я провожу экскурсии по историческим кварталам Парижа, его пригородам, а также по французской провинции. Страстно увлечённый Францией и её богатейшей историей, я защитил в ноябре 2023 года диссертацию по истории 17
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века в Сорбонне и сейчас преподаю в университете. Занимаюсь также переводами и фотографией, пишу статьи на исторические темы и веду свой исторический форум. Буду очень рад, если вы прогуляетесь со мной по прекрасной Франции.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
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3
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1
Айя
очень понравилась экскурсия с Максимом. очень интеллигентный и знающий свое дело гид. Мы с подругами получили неворояное удовольствие и послевкусие после нашей экскурсии. очень рекомендуем!
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Гульнара
Не в первый раз в Париже. Хотелось посмотреть что-то, где раньше не были. Район Маре - то что нужно. Максим прекрасный рассказчик и собеседник. Чудесно провели время. Спасибо!
Не в первый раз в Париже. Хотелось посмотреть что-то, где раньше не были. Район Маре -
Не в первый раз в Париже. Хотелось посмотреть что-то, где раньше не были. Район Маре -
Не в первый раз в Париже. Хотелось посмотреть что-то, где раньше не были. Район Маре -
Не в первый раз в Париже. Хотелось посмотреть что-то, где раньше не были. Район Маре -
Не в первый раз в Париже. Хотелось посмотреть что-то, где раньше не были. Район Маре -
Не в первый раз в Париже. Хотелось посмотреть что-то, где раньше не были. Район Маре -
Не в первый раз в Париже. Хотелось посмотреть что-то, где раньше не были. Район Маре -
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В
Очень интеллигентный молодой человек, интересно рассказывал, получили удовольствие от экскурсии не смотря на проливной дождь. Благодаря Максиму жена влюбилась в район Марэ.
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А
Максим провел для нас индивидуальную экскурсию по двум городам Пикардии Амьену и Бове. Вся наша семья была в восторге от экскурсии. Исключительно профессиональный гид, энциклопедические знания, прекрасно продуманный маршрут и
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при этом очень интересная подача материала. Очень важно, что Максим имеет историческое образование и преподает историю. За счет этого Вы имеете возможность получить информацию, которую не получите ни в каких других источниках. В дополнение ко всему Максим очень приятный доброжелательный и интеллигентный человек. Исключительно рекомендуем Максима как гида по любым направлениям Франции и обязательно будем обращаться к нему вновь.

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Анна
Париж как будто все знают и мы там были уже который раз. Но! Вот в таком Париже: настоящем, приятном, не суетливым, шкатулкой самой в себе - мы были первый раз
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и все благодарю Максиму. Удивлялись потом, что столько раз были в этих же местах, но ходили вообще не по тем улицам раньше, вообще в других районах, поэтому и город не был среди любимых в Европе. Спасибо Максиму, что открыл нам эту прекрасную столицу: французскую, белую, состоятельную, с огромным пластом истории, с парижанами. Саму Максимум передаем всей семьей большой привет, он исключительно эрудированный и воспитанный молодой человек, знающий и умеющий эти знания донести. Во всех начинания только удачи и огромное спасибо, что открыли нам Париж

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Ксения
Экускурсия нам с мужем безумно понравилась. Максим - замечательный гид с большим багажом знаний. Экскурсия пролетела незаметно и легко, и нам не хотелось даже расставаться с Максимом, настолько всё продуманно,
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связанно и внятно было нам предоставлено.
Район Маре нас обворожил своими улочками с церквями, старинными домами и особняками. Это сплошная история! После экускурсии можно пройтись по району (тут всё в шаговой доступности) и заглянуть в прекрасные ресторанчики, магазинчики и магазинища))
Во время следующей поездки в чарующий Париж, я планирую максимально "использовать" Ваши знания, Максим!)) И пригласить Вас в качестве гида для получения новой порции истории! Спасибо Вам большое! До встречи!

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