Криста Ваш гид в Париже Индивидуальная экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек €250 за экскурсию

Описание экскурсии Французская кухня — это не только еда, а отражение истории, характера и социальных кодов страны. От галльских времён Астерикса и Обеликса до королевских застолий и президентских резиденций — на этой прогулке гастрономия откроется как живая культурная система (да, слоёв тут действительно не меньше, чем в хорошем круассане). Наш Гид-эксперт с юмором и простым языком расскажет, как формировалась французская кухня, чем отличаются региональная и высокая гастрономия и как ориентироваться в мире деликатесов. Вы научитесь читать меню, понимать французские привычки за столом и выбирать продукты так, как это делают сами парижане. Прогулка проходит в элегантных «old money» кварталах — там, где гастрономия всегда была частью искусства жить. Зачем идти на эту экскурсию •Разобраться, в чём ценность фуа-гра, трюфелей, устриц и других деликатесов •Узнать историю французской еды от античных времён до наших дней (без скуки и с иронией) •Понять традиции праздничного французского стола •Научиться выбирать сыры, вино, выпечку и продукты как местные •Узнать, как находить хорошие рестораны — и не попадать в туристические ловушки Экскурсию ведёт гид-винодел, создававший вино в том числе для Фрэнсиса Форда Копполы, и эксперт по гастрономии с европейским образованием и опытом работы в главных винных регионах Франции. Кому подойдёт экскурсия Тем, кто воспринимает гастрономию как часть культуры. Подойдёт как для первого визита в Париж, так и для тех, кто приезжает сюда регулярно или живёт в городе.

