Описание экскурсииФранцузская кухня — это не только еда, а отражение истории, характера и социальных кодов страны. От галльских времён Астерикса и Обеликса до королевских застолий и президентских резиденций — на этой прогулке гастрономия откроется как живая культурная система (да, слоёв тут действительно не меньше, чем в хорошем круассане). Наш Гид-эксперт с юмором и простым языком расскажет, как формировалась французская кухня, чем отличаются региональная и высокая гастрономия и как ориентироваться в мире деликатесов. Вы научитесь читать меню, понимать французские привычки за столом и выбирать продукты так, как это делают сами парижане. Прогулка проходит в элегантных «old money» кварталах — там, где гастрономия всегда была частью искусства жить. Зачем идти на эту экскурсию •Разобраться, в чём ценность фуа-гра, трюфелей, устриц и других деликатесов •Узнать историю французской еды от античных времён до наших дней (без скуки и с иронией) •Понять традиции праздничного французского стола •Научиться выбирать сыры, вино, выпечку и продукты как местные •Узнать, как находить хорошие рестораны — и не попадать в туристические ловушки Экскурсию ведёт гид-винодел, создававший вино в том числе для Фрэнсиса Форда Копполы, и эксперт по гастрономии с европейским образованием и опытом работы в главных винных регионах Франции. Кому подойдёт экскурсия Тем, кто воспринимает гастрономию как часть культуры. Подойдёт как для первого визита в Париж, так и для тех, кто приезжает сюда регулярно или живёт в городе.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Это прогулка по «тому самому» Парижу - элегантному и неторопливому
- Вы пройдёте между кафе, гастрономами и брассери фешенебельных 6 и 7 округов - районов аристократии, дипломатии и тихой роскоши. Именно здесь живут медийные личности и представители старых французских семей, здесь закупается Бернар Арно и находится старейшая церковь Парижа - Сен-Жермен-де-Прe
- Что ещё вы узнаете
- Как религия влияла на рацион и аппетиты королей
- Как за столом отличить аристократа от буржуа
- Как менялась мода на королевские застолья
- Какая королева поставила рекорд по устрицам
- Что ели Наполеон, Мария-Антуанетта и мадам Макрон - и почему француженки остаются стройными
Что включено
- Организационные детали/n/t/tВы сами решаете, пробовать что-то по пути или нет - покупки оплачиваются отдельно/n/t/tОт нас - небольшой гастрономический комплимент-сюрприз/n/t/tПожалуйста, заранее сообщите о пищевых аллергиях и ограничениях/n/t/tДеликатесы можно купить с собой - удобный рюкзак будет вашим лучшим другом
Место начала и завершения?
Севрская улица, 43
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
