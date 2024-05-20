🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 42 отзыва В Париже есть, пить, по улицам бродить: эксклюзивное путешествие Погрузитесь в атмосферу Парижа: от королевских садов до локальных деликатесов. Эта экскурсия - ваш ключ к истинному вкусу города Начало: Во дворе Лувра у пирамиды «Во время обеда я обязательно поделюсь фактами об отношениях между французами и едой, об их предпочтениях и интересных традициях» € 195 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 35 отзывов Квартал Марэ: жизнь и вкусы французской аристократии Погрузитесь в атмосферу роскоши и изысканности Парижа 18 века на экскурсии по историческому Кварталу Марэ Начало: У здания мэрии Парижа «Гастрономическая жизнь Франции 18 века была не менее захватывающей и насыщенной, чем придворная» € 260 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа 48 отзывов В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку На этой экскурсии вас ждут истории о французской кухне и парижанах. Попробуйте фуа-гра, копченые колбасы, черный трюфель и другие деликатесы «Французский маркет: рай для гурманов» от € 275 за всё до 7 чел.

10% скидка Индивидуальная 3.5 часа 9 отзывов Утро в Париже: Искусство и завтрак в стиле XIX века Откройте для себя волшебство Парижа, наслаждаясь завтраком в историческом кафе и шедеврами импрессионизма Начало: Кафе La Durée 16 rue Royale 75001 Paris «Вы попробуете самые настоящие круассаны с марципаном, горячий шоколад или кофе и знаменитые макароны, наслаждаясь неповторимым антуражем и атмосферой XIX века» 204 € 184 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа Насыщенная историческая прогулка по Левому берегу с винно-кофейно-десертными паузами Начало: Метро Place Monge (7 ветка) «Маленькие гастрономические радости» € 200 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 5 отзывов Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью Культурные и гастрономические достопримечательностяи самого парижского квартала «Я приглашаю вас на историческую и одновременно кулинарную прогулку по Сен-Жерменскому предместью» от € 195 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Сладкая история Парижа Экскурсия по кондитерским и булочным квартала Маре с дегустацией десертов «Но нам французские гурманы-сладкоежки с радостью откроют свои секреты» от € 245 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва 50 оттенков французского шоколада Большая дегустация шоколада в легендарных бутиках квартала Сен-Жермен-де-Пре «А после чайной церемонии, на десерт, мы вернёмся в один из шоколадных бутиков и побалуем себя неповторимым по вкусу и текстуре, таящим во рту шоколадным муссом» от € 245 за всё до 7 чел.

Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье На один вечер стать единственными гостями стильного заведения и узнать больше о вине Начало: В районе площади Бастилии «В стенах стильного столичного бара я, его владелица и сомелье со стажем, познакомлю вас с необычными, а также классическими французскими винами» € 130 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Вкусный Париж: экскурсия для гурманов Узнать всё о ресторанном сердце города и съесть ромовую бабу в кондитерской, где была Елизавета II Начало: Напротив главного входа в театр La comedie françai... «Потом мы перейдём на левый берег в район Saint Germain, который приготовил для вас немало других гастрономических сокровищ» € 260 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 1 отзыв Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено) Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина Начало: У вашего отеля «12:45–13:30 – винная дегустация» от € 975 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Королевский Париж за 3 часа Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское Начало: В районе метро Louvre Rivoli «Я расскажу о французской кухне и её традициях» € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 33 отзыва По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии Начало: В районе метро Saint-Michel «После прикосновения к прекрасному мы отправимся в королевский сад Версаля, где вы отдохнете за пикником» Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00 € 84 за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Гастрономическая прогулка в «Чреве Парижа» Начало: 88 Rue de Rivoli «Кулинары вкладывают весь свой талант в создание гастрономических чудес» € 220 за всё до 12 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Париж эпохи романтизма Поговорить о богеме и куртизанках, вспомнить парижский карнавал и отведать воздушные булки Начало: на площади Saint-Georges «Мы прогуляемся по одной из самых щедрых на гастрономические изыски улиц» от € 149 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа Гастро-исторический променад в сердце Парижа Вкусности на улочках, на рынке и в таверне - под рассказы о вкусах Франции сквозь века Начало: Pl. de Hôtel de ville «А затем, если пожелаете, пару устриц и вино — под рассказ о роли этих даров моря во французской гастрономии» € 273 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено) Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом Начало: У вашего отеля «По пути гид расскажет о французском образе жизни, системе образования, ресторанах и кулинарии» от € 1 050 за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 11 часов Винный тур в Шабли из Парижа За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин Начало: У вашего отеля в Париже «10:15-11:30 — Экскурсия в домене Jean-Marc Brocard с посещением подвалов и дегустацией вин и сыра» € 975 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов Влюбиться в Шампань за 1 день Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции Начало: В холле вашего отеля в Париже «Мы прогуляемся по Авеню шампанских вин и по желанию заглянем на дегустацию в «Moët &» € 780 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Монмартр с пикником: богемная прогулка в мини-группе Познакомиться с самым поэтичным и романтичным районом Парижа и устроить атмосферный пикник Начало: у входа в метро Anvers «Французский пикник — изюминка нашей прогулки» Расписание: в субботу в 14:00 € 52 за человека