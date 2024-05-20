Гастрономические экскурсии Парижа

Найдено 21 экскурсия в категории «Гастрономические» в Париже на русском языке, цены от €52, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Париже есть, пить, по улицам бродить
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
В Париже есть, пить, по улицам бродить: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от королевских садов до локальных деликатесов. Эта экскурсия - ваш ключ к истинному вкусу города
Начало: Во дворе Лувра у пирамиды
«Во время обеда я обязательно поделюсь фактами об отношениях между французами и едой, об их предпочтениях и интересных традициях»
10 июня в 14:00
14 июня в 12:00
195 за всё до 2 чел.
Квартал Марэ: будни французского аристократа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
35 отзывов
Квартал Марэ: жизнь и вкусы французской аристократии
Погрузитесь в атмосферу роскоши и изысканности Парижа 18 века на экскурсии по историческому Кварталу Марэ
Начало: У здания мэрии Парижа
«Гастрономическая жизнь Франции 18 века была не менее захватывающей и насыщенной, чем придворная»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
260 за всё до 10 чел.
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
48 отзывов
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
На этой экскурсии вас ждут истории о французской кухне и парижанах. Попробуйте фуа-гра, копченые колбасы, черный трюфель и другие деликатесы
«Французский маркет: рай для гурманов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 275 за всё до 7 чел.
Музей Оранжери и завтрак в кафе XIX века
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Утро в Париже: Искусство и завтрак в стиле XIX века
Откройте для себя волшебство Парижа, наслаждаясь завтраком в историческом кафе и шедеврами импрессионизма
Начало: Кафе La Durée 16 rue Royale 75001 Paris
«Вы попробуете самые настоящие круассаны с марципаном, горячий шоколад или кофе и знаменитые макароны, наслаждаясь неповторимым антуражем и атмосферой XIX века»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
204184 за всё до 6 чел.
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Насыщенная историческая прогулка по Левому берегу с винно-кофейно-десертными паузами
Начало: Метро Place Monge (7 ветка)
«Маленькие гастрономические радости»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 5 чел.
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью
Культурные и гастрономические достопримечательностяи самого парижского квартала
«Я приглашаю вас на историческую и одновременно кулинарную прогулку по Сен-Жерменскому предместью»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от 195 за всё до 10 чел.
Сладкая история Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Сладкая история Парижа
Экскурсия по кондитерским и булочным квартала Маре с дегустацией десертов
«Но нам французские гурманы-сладкоежки с радостью откроют свои секреты»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 245 за всё до 7 чел.
50 оттенков французского шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
50 оттенков французского шоколада
Большая дегустация шоколада в легендарных бутиках квартала Сен-Жермен-де-Пре
«А после чайной церемонии, на десерт, мы вернёмся в один из шоколадных бутиков и побалуем себя неповторимым по вкусу и текстуре, таящим во рту шоколадным муссом»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 245 за всё до 7 чел.
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
На один вечер стать единственными гостями стильного заведения и узнать больше о вине
Начало: В районе площади Бастилии
«В стенах стильного столичного бара я, его владелица и сомелье со стажем, познакомлю вас с необычными, а также классическими французскими винами»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
130 за человека
Вкусный Париж: экскурсия для гурманов
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Вкусный Париж: экскурсия для гурманов
Узнать всё о ресторанном сердце города и съесть ромовую бабу в кондитерской, где была Елизавета II
Начало: Напротив главного входа в театр La comedie françai...
«Потом мы перейдём на левый берег в район Saint Germain, который приготовил для вас немало других гастрономических сокровищ»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
260 за всё до 6 чел.
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина
Начало: У вашего отеля
«12:45–13:30 – винная дегустация»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 975 за всё до 6 чел.
Королевский Париж за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Королевский Париж за 3 часа
Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
«Я расскажу о французской кухне и её традициях»
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
160 за всё до 6 чел.
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
33 отзыва
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
Начало: В районе метро Saint-Michel
«После прикосновения к прекрасному мы отправимся в королевский сад Версаля, где вы отдохнете за пикником»
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
2 июля в 13:00
23 ноя в 11:00
84 за человека
Гастрономическая прогулка в «Чреве Парижа»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Гастрономическая прогулка в «Чреве Парижа»
Начало: 88 Rue de Rivoli
«Кулинары вкладывают весь свой талант в создание гастрономических чудес»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
220 за всё до 12 чел.
Париж эпохи романтизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Париж эпохи романтизма
Поговорить о богеме и куртизанках, вспомнить парижский карнавал и отведать воздушные булки
Начало: на площади Saint-Georges
«Мы прогуляемся по одной из самых щедрых на гастрономические изыски улиц»
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от 149 за всё до 6 чел.
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Вкусности на улочках, на рынке и в таверне - под рассказы о вкусах Франции сквозь века
Начало: Pl. de Hôtel de ville
«А затем, если пожелаете, пару устриц и вино — под рассказ о роли этих даров моря во французской гастрономии»
15 июня в 09:30
20 июня в 09:30
273 за всё до 2 чел.
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
«По пути гид расскажет о французском образе жизни, системе образования, ресторанах и кулинарии»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 1 050 за всё до 7 чел.
Винный тур в Шабли из Парижа
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
«10:15-11:30 — Экскурсия в домене Jean-Marc Brocard с посещением подвалов и дегустацией вин и сыра»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
975 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Шампань за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
«Мы прогуляемся по Авеню шампанских вин и по желанию заглянем на дегустацию в «Moët &»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
780 за всё до 4 чел.
Монмартр с пикником: богемная прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Монмартр с пикником: богемная прогулка в мини-группе
Познакомиться с самым поэтичным и романтичным районом Парижа и устроить атмосферный пикник
Начало: у входа в метро Anvers
«Французский пикник — изюминка нашей прогулки»
Расписание: в субботу в 14:00
15 июня в 14:00
29 июня в 14:00
52 за человека
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: обед — по желанию, винные дегустации — от €35 до 250/дегустация в зависимости от дома и напитка»
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
750600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    20 мая 2024
    Квартал Марэ: будни французского аристократа
    Великолепная экскурсия по прекрасному району Маре. Юлия показала много интересных мест. Я как человек который живет в этом районе около
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    года, узнала много нового. За эту экскурсию мы успели и погулять, и провести дегустацию сыров, десертов и выпечки, зайти в разные магазины и музеи. В конце Юлия порекомендовала отличный ресторан для обеда. Всем советую эту экскурсию)

  • М
    Михаил
    12 мая 2024
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Доброе утро! Очень необычная экскурсия у меня состоялась 11 05, интересная, историческая, окунулась с головой в жизнь французских королей, его
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    придворных и фавориток. Воодушевленный и интересный рассказ я услышала от Анне Мари, очень понравилось! Был сказочный пикник на берегу Сены, а потом мы, как "старые подруги" пообедали в Латинском квартале! Спасибо огромное!!

  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Королевский Париж за 3 часа
    АннаМари, спасибо большое за экскурсию! Вы очень душевный гид!:)Нам все понравилось! Рекомендую однозначно к посещению. За пикник отдельная благодарность🌷
    АннаМари, спасибо большое за экскурсию! Вы очень душевный гид!:)Нам все понравилось! Рекомендую однозначно к посещению. ЗаАннаМари, спасибо большое за экскурсию! Вы очень душевный гид!:)Нам все понравилось! Рекомендую однозначно к посещению. ЗаАннаМари, спасибо большое за экскурсию! Вы очень душевный гид!:)Нам все понравилось! Рекомендую однозначно к посещению. За
  • М
    Марина
    11 мая 2024
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Хотим поблагодарить гида Анне-Мари за замечательную экскурсию по Парижу. Еше раз спасибо вам большое. Всем рекомендуем! Уверены, что не пожалеете.
  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Квартал Марэ: будни французского аристократа
    Добрый вечер. Опыт экскурсий- 10. Были на экскурсии по кварталу Марэ с Викторией. Виктория сразу смогла заинтересовать французской историей. Много интересных фактов узнали во время нашей прогулки. Чувствовалось,что гид многое может рассказать. Но порой не хватало времени. Экскурсию с Викторией рекомендую.
  • N
    Natalia
    6 мая 2024
    В Париже есть, пить, по улицам бродить
    Аннемари провела нас по центру Парижа, рассказала про королей, посетили два красивых собора. Рассказ был интересный и не утомительный. Погода
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    была хорошая, у нас был пикник на берегу Сены. После прогулки поужинали в кафе, Аннемари научила нас есть улиток, помогла выбрать вино. Она очень душевный и отзывчивый человек!

  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2024
    Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
    Большое спасибо за удивительную экскурсию. Столько интересной исторической информации: о Париже, о культуре страны, о каждом замке, о виноделии во Франции. Невероятное удовольствие, красота и погружение в значимые события страны.
  • А
    Александр
    30 апреля 2024
    В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
    Прикольно, отличное проведенное утро. Шикарный завтрак совмещенный с дегустациями. Запили шампанским. Прекрасно провели время
  • М
    Марина
    2 апреля 2024
    Вкусный Париж: экскурсия для гурманов
    Экскурсия очень понравился, как мне, так и моему сыну - подростку (а такое не всегда бывает). Гастрономия пересекалась и с
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    историей города. Очень интересно. Прошла на одном дыхании. Юлия подсказала много полезных локаций, где поесть, где купить сувениры и погулять. Всем рекомендую в первый же день приезда брать подобную экскурсию, чтобы в последующие дни вы уже знали как спланировать свой досуг. Спасибо огромное Юлии за такую познавательную экскурсию.

  • I
    Irina
    31 марта 2024
    Квартал Марэ: будни французского аристократа
    От всего сердца благодарю Юлию за роскошную экскурсию по кварталу Маре. Чего мы только не успели за это время, даже
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    посетить книжный (что я тоже хотела). Вкусно во всех смыслах! Исторический рассказ и дегустации сыров, парфюмов и десертов. Замечательно, я осталась под впечатлением. Спасибо большое, Юля!

    От всего сердца благодарю Юлию за роскошную экскурсию по кварталу Маре. Чего мы только не успелиОт всего сердца благодарю Юлию за роскошную экскурсию по кварталу Маре. Чего мы только не успелиОт всего сердца благодарю Юлию за роскошную экскурсию по кварталу Маре. Чего мы только не успелиОт всего сердца благодарю Юлию за роскошную экскурсию по кварталу Маре. Чего мы только не успелиОт всего сердца благодарю Юлию за роскошную экскурсию по кварталу Маре. Чего мы только не успелиОт всего сердца благодарю Юлию за роскошную экскурсию по кварталу Маре. Чего мы только не успелиОт всего сердца благодарю Юлию за роскошную экскурсию по кварталу Маре. Чего мы только не успелиОт всего сердца благодарю Юлию за роскошную экскурсию по кварталу Маре. Чего мы только не успелиОт всего сердца благодарю Юлию за роскошную экскурсию по кварталу Маре. Чего мы только не успелиОт всего сердца благодарю Юлию за роскошную экскурсию по кварталу Маре. Чего мы только не успели

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Гастрономические»

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  3. В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
  4. Музей Оранжери и завтрак в кафе XIX века
  5. Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
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  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Гастрономические" можно забронировать 21 экскурсию от 52 до 1 050 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 195 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Парижа, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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