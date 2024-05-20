1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
В Париже есть, пить, по улицам бродить: эксклюзивное путешествие
Погрузитесь в атмосферу Парижа: от королевских садов до локальных деликатесов. Эта экскурсия - ваш ключ к истинному вкусу города
Начало: Во дворе Лувра у пирамиды
«Во время обеда я обязательно поделюсь фактами об отношениях между французами и едой, об их предпочтениях и интересных традициях»
10 июня в 14:00
14 июня в 12:00
€195 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Квартал Марэ: жизнь и вкусы французской аристократии
Погрузитесь в атмосферу роскоши и изысканности Парижа 18 века на экскурсии по историческому Кварталу Марэ
Начало: У здания мэрии Парижа
«Гастрономическая жизнь Франции 18 века была не менее захватывающей и насыщенной, чем придворная»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
€260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
В Париже о вкусах не спорят: гастротур по локальному рынку
На этой экскурсии вас ждут истории о французской кухне и парижанах. Попробуйте фуа-гра, копченые колбасы, черный трюфель и другие деликатесы
«Французский маркет: рай для гурманов»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €275 за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Утро в Париже: Искусство и завтрак в стиле XIX века
Откройте для себя волшебство Парижа, наслаждаясь завтраком в историческом кафе и шедеврами импрессионизма
Начало: Кафе La Durée 16 rue Royale 75001 Paris
«Вы попробуете самые настоящие круассаны с марципаном, горячий шоколад или кофе и знаменитые макароны, наслаждаясь неповторимым антуражем и атмосферой XIX века»
16 июня в 09:00
20 июня в 09:00
204€184 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Cherchez la femme: женские страницы в истории Парижа
Насыщенная историческая прогулка по Левому берегу с винно-кофейно-десертными паузами
Начало: Метро Place Monge (7 ветка)
«Маленькие гастрономические радости»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кулинарная прогулка по Сен-Жерменскому предместью
Культурные и гастрономические достопримечательностяи самого парижского квартала
«Я приглашаю вас на историческую и одновременно кулинарную прогулку по Сен-Жерменскому предместью»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
от €195 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сладкая история Парижа
Экскурсия по кондитерским и булочным квартала Маре с дегустацией десертов
«Но нам французские гурманы-сладкоежки с радостью откроют свои секреты»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от €245 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
50 оттенков французского шоколада
Большая дегустация шоколада в легендарных бутиках квартала Сен-Жермен-де-Пре
«А после чайной церемонии, на десерт, мы вернёмся в один из шоколадных бутиков и побалуем себя неповторимым по вкусу и текстуре, таящим во рту шоколадным муссом»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от €245 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Винная дегустация в баре с его владелицей-сомелье
На один вечер стать единственными гостями стильного заведения и узнать больше о вине
Начало: В районе площади Бастилии
«В стенах стильного столичного бара я, его владелица и сомелье со стажем, познакомлю вас с необычными, а также классическими французскими винами»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
€130 за человека
Индивидуальная
3 часа
Вкусный Париж: экскурсия для гурманов
Узнать всё о ресторанном сердце города и съесть ромовую бабу в кондитерской, где была Елизавета II
Начало: Напротив главного входа в театр La comedie françai...
«Потом мы перейдём на левый берег в район Saint Germain, который приготовил для вас немало других гастрономических сокровищ»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:30
€260 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Парижа в замки Луары: Шамбор, Шенонсо, Амбуаз (всё включено)
Историческая поездка с винными нотками - 3 популярных замка и дегустация вина
Начало: У вашего отеля
«12:45–13:30 – винная дегустация»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €975 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Королевский Париж за 3 часа
Средневековая церковь, Лувр, мушкетёры и шампанское
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
«Я расскажу о французской кухне и её традициях»
10 июня в 14:00
14 июня в 14:00
€160 за всё до 6 чел.
Мини-группа
4 часа
По Версалю не спеша: дворец и пикник в саду
Знакомство с детищем Короля-Солнце с вкусным аккордом в конце экскурсии
Начало: В районе метро Saint-Michel
«После прикосновения к прекрасному мы отправимся в королевский сад Версаля, где вы отдохнете за пикником»
Расписание: во вторник в 13:00, в субботу в 11:00
2 июля в 13:00
23 ноя в 11:00
€84 за человека
Индивидуальная
2 часа
Гастрономическая прогулка в «Чреве Парижа»
Начало: 88 Rue de Rivoli
«Кулинары вкладывают весь свой талант в создание гастрономических чудес»
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
€220 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Париж эпохи романтизма
Поговорить о богеме и куртизанках, вспомнить парижский карнавал и отведать воздушные булки
Начало: на площади Saint-Georges
«Мы прогуляемся по одной из самых щедрых на гастрономические изыски улиц»
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
от €149 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастро-исторический променад в сердце Парижа
Вкусности на улочках, на рынке и в таверне - под рассказы о вкусах Франции сквозь века
Начало: Pl. de Hôtel de ville
«А затем, если пожелаете, пару устриц и вино — под рассказ о роли этих даров моря во французской гастрономии»
15 июня в 09:30
20 июня в 09:30
€273 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Легендарный Мон-Сен-Мишель + дегустация кальвадоса (всё включено)
Посетить удивительный остров и узнать о его многовековом прошлом
Начало: У вашего отеля
«По пути гид расскажет о французском образе жизни, системе образования, ресторанах и кулинарии»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от €1 050 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Винный тур в Шабли из Парижа
За один день познакомиться с виноделием Франции и попробовать лучшие сорта местных вин
Начало: У вашего отеля в Париже
«10:15-11:30 — Экскурсия в домене Jean-Marc Brocard с посещением подвалов и дегустацией вин и сыра»
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€975 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Влюбиться в Шампань за 1 день
Побывать в колыбели шампанских вин и посетить самый известный готический собор Франции
Начало: В холле вашего отеля в Париже
«Мы прогуляемся по Авеню шампанских вин и по желанию заглянем на дегустацию в «Moët &»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
€780 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Монмартр с пикником: богемная прогулка в мини-группе
Познакомиться с самым поэтичным и романтичным районом Парижа и устроить атмосферный пикник
Начало: у входа в метро Anvers
«Французский пикник — изюминка нашей прогулки»
Расписание: в субботу в 14:00
15 июня в 14:00
29 июня в 14:00
€52 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
10 часов
Трансфер на весь день из Парижа в Шампань и обратно
Отправиться с надёжным водителем на родину игристого и по желанию попробовать лучшие напитки
Начало: У вашего отеля
«Дополнительные расходы: обед — по желанию, винные дегустации — от €35 до 250/дегустация в зависимости от дома и напитка»
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
750€600 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета20 мая 2024Великолепная экскурсия по прекрасному району Маре. Юлия показала много интересных мест. Я как человек который живет в этом районе около
- ММихаил12 мая 2024Доброе утро! Очень необычная экскурсия у меня состоялась 11 05, интересная, историческая, окунулась с головой в жизнь французских королей, его
- ММария12 мая 2024АннаМари, спасибо большое за экскурсию! Вы очень душевный гид!:)Нам все понравилось! Рекомендую однозначно к посещению. За пикник отдельная благодарность🌷
- ММарина11 мая 2024Хотим поблагодарить гида Анне-Мари за замечательную экскурсию по Парижу. Еше раз спасибо вам большое. Всем рекомендуем! Уверены, что не пожалеете.
- ННаталья10 мая 2024Добрый вечер. Опыт экскурсий- 10. Были на экскурсии по кварталу Марэ с Викторией. Виктория сразу смогла заинтересовать французской историей. Много интересных фактов узнали во время нашей прогулки. Чувствовалось,что гид многое может рассказать. Но порой не хватало времени. Экскурсию с Викторией рекомендую.
- NNatalia6 мая 2024Аннемари провела нас по центру Парижа, рассказала про королей, посетили два красивых собора. Рассказ был интересный и не утомительный. Погода
- ТТатьяна30 апреля 2024Большое спасибо за удивительную экскурсию. Столько интересной исторической информации: о Париже, о культуре страны, о каждом замке, о виноделии во Франции. Невероятное удовольствие, красота и погружение в значимые события страны.
- ААлександр30 апреля 2024Прикольно, отличное проведенное утро. Шикарный завтрак совмещенный с дегустациями. Запили шампанским. Прекрасно провели время
- ММарина2 апреля 2024Экскурсия очень понравился, как мне, так и моему сыну - подростку (а такое не всегда бывает). Гастрономия пересекалась и с
- IIrina31 марта 2024От всего сердца благодарю Юлию за роскошную экскурсию по кварталу Маре. Чего мы только не успели за это время, даже
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Гастрономические»
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На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Парижа, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024