26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Загадки Лувра, астрология, масоны и криптограммы — прогулка по следам героев бестселлера Дэна Брауна

Елена
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Елена – ваш гид
Я приглашаю вас совершить прогулку по следам героев книги Дэна Брауна «Код да Винчи».

Загадки пирамиды Лувра, эзотерический смысл картин Леонардо да Винчи, площадь Карусель, астрология и масоны, а также знаменитая церковь Cан-Cюльпис с зашифрованными криптограммами!
От 92 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии26 отзывов
4.96
Код да Винчи — разгадываем тайну!
Код да Винчи — разгадываем тайну!

Программа

Увлекательнейший роман с динамичным сюжетом и головоломками-пазлами мгновенно стал мировым бестселлером с тиражом более 80 миллионов экземпляров!

Во время нашей экскурсии у вас будет возможность лично убедиться в наличии загадочной металлической полоски в церкви Сан Сюльпис, увидеть действительно особенные витражи и прикоснуться к перевернутой пирамиде в Лувре.

Мы начнем наш увлекательный маршрут около отеля Ритц на Вандомской площади. Помните, там останавливался главный герой романа Роберт Лэнгдон? От площади мы направимся в сторону Лувра, пересечем Риволи и окажемся в центре сада Тюильри. Отсюда открывается замечательный вид на знаменитую парижскую перспективу от Лувра до современного квартала Дефанс.

Каждый путешественник, посетивший Париж хоть однажды, видел Лувр, но далеко не всем известно о загадках его пирамиды и жарких дебатах, охвативших французскую прессу в далекие восьмидесятые. Я расскажу об эзотерическом смысле картин Леонардо да Винчи, строительстве и развитии Лувра, площади Карусель, а также об астрологии и масонах.

Затем мы посетим квартал Сен-Жермен. Успех романа Дэна Брауна превратил церковь Cан-Cюльпис в место настоящего туристического паломничества, ее посещаемость увеличилась до 200 000 человек в год! Сотни тысяч посетителей со всех концов света, вооружившись романом, пытаются проникнуть в смысл скрытых криптограмм, зашифрованных здесь. Я покажу вам данные послания и расскажу об их тайном значении.

Линия Розы, Парижский меридиан, Золотое сечение, Приорат Сиона, Святой Грааль, тайнопись — балансируя между писательским вымыслом и реальностью, мы попробуем вместе заново разгадать все тайны «Кода да Винчи».

Код да Винчи — разгадываем тайну!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
С 2005 года живу и работаю в Париже. Город с многовековой историей хранит великое множество тайн и секретов. У каждого Париж свой – eдинственный и неповторимый. Я приглашаю вас на встречу с городом-праздником, куда хочется возвращаться снова и снова!
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26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 февраля 2020
Прекрасный экскурсовод,очень интересно рассказывает и по сути👍
21 декабря 2019
Конечно, «Священный Грааль» отыскать за 2 часа не получилось, а вот Код да Винчи «взломать» Елена успешно нам помогла! Большое спасибо ей за замечательную и увлекательную экскурсию!
24 октября 2019
Добрый день! Экскурсию посетили 19 октября 2019г. Выбирали эту экскурсию потому что хотелось узнать что нибудь необычное и интересное. Наш гид Елена открыла нам Париж, которого нет в путеводителях и шаблонных экскурсиях, погрузила в тайны веков, загадочных обществ и интриг, перед нами оживали улицы, сады, дворцы. Короли , кардиналы, императоры, революционеры прошлого - все становилось реальным.. На любой вопрос мы получали не просто ответ - это был новый рассказ, который перетекал в следующий. Огромное спасибо Елене за профессионализм, любовь к своему делу. Наталья
14 октября 2019
Прекрасная экскурсия, динамична и очень познавательно.Всё прошло на одном дыхании.Гид Елена обладает хорошим чувством юмора , легка в общении. Спасибо огромное.
Елена
30 сентября 2019
С Еленой мы познакомились на экскурсии про Алхимиков.
Наши прогулки шикарны, как в прошлый раз, так и в этот - настолько все увлекательно и энергично.

Вы увидите Париж абсолютно другим.
После экскурсии возникает желание "пойти в библиотеку" и продолжить чтение и поиски подобной информации.

Это лучших гид из всех, с кем я прогуливалась по Парижу.
18 сентября 2019
Очень хорошая, добрая экскурсия. Прогулка посвящена не только роману, а интересным фактам, знакам в Париже. Елена хорошо раскрывает тему, после экскурсии вернулись домой и с удовольствием дополнительно читали про разные вехи истории. Нам очень понравилось!! Рекомендуем для посещения, в том числе, как обзорную экскурсию по Парижу. Елена подскажет большое количество лайфхаков:)
6 сентября 2019
Заказывал экскурсию в подарок родителям. Не совсем удобно, что нельзя оплатить полную стоимость сразу, но это совсем никого не огорчило. Родители в восторге от экскурсии, огромное спасибо!
6 сентября 2019
Великолепная экскурсия, отличная подача материала! Очень советую, Елена профессионал своего дела!
12 августа 2019
Все было прекрасно организовано. Елена мне очень понравилась, экскурсия насыщенная и очень интересная, остались исключительно положительные впечатления. Спасибо !)
1 августа 2019
Да,Париж! Уже казалось всё увидено и всё прочитано.Уже не первый раз его посещаем. Взяли экскурсию для 16ти летней дочки-внучки и...открыли рты. Столько нового,столько интересного рассказала нам Елена. И с каким энтузиазмом! Мы этот день не забудем, большое ей спасибо.
Ещё 16 отзывов

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