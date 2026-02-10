26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Код да Винчи: разгадываем тайну Парижа

Короли, кардиналы, императоры, революционеры прошлого - всё становилось реальным…
Астрология, масоны, Лувр, зашифрованные криптограммы и церковь Сен-Сюльпис — мы пройдём маршрутом Роберта Лэнгдона и Софи Невё и попытаемся разгадать парижские тайны «Кода да Винчи».

Эта экскурсия подойдёт как поклонникам романа, так и всем, кто любит истории с загадками и подтекстами.
5
54 отзыва
Код да Винчи: разгадываем тайну Парижа
Код да Винчи: разгадываем тайну Парижа
Код да Винчи: разгадываем тайну Парижа

Описание экскурсии

  • Площадь Вандом — начало маршрута, место, где в романе останавливался главный герой
  • Сад Тюильри — парижская перспектива от Лувра до квартала Дефанс
  • Пирамида Лувра — эзотерические смыслы, споры в прессе и символика
  • Площадь Карусель — часть «сакральной географии» города
  • Квартал Сен-Жермен — финальная точка маршрута и центр эзотерической линии
  • Церковь Сен-Сюльпис — место, где зашифрованы криптограммы и проходит таинственная металлическая полоска, которую называют «линией Розы»

Вы узнаете:

  • что скрывает перевёрнутая пирамида в Лувре
  • как картины Леонардо да Винчи интерпретируются с эзотерической точки зрения
  • где в Париже проходил нулевой меридиан до Гринвича
  • почему церковь Сен-Сюльпис стала местом туристического паломничества
  • какие тайные общества, символы и математические пропорции фигурируют в «Коде да Винчи»
  • и что в романе — правда, а что — художественный вымысел

В галерее — кадры из одноимённой экранизации романа, режиссёр Рон Ховард.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3079 туристов
Меня зовут Елена, с 2005 года я живу и работаю в Париже. Этот город стал для меня не просто домом, а пространством бесконечного вдохновения. У каждого свой Париж. Мой —
читать дальшеуменьшить

связан с историей, искусством и желанием делиться открытиями. Я приглашаю вас на встречу с этим городом-праздником, который раскрывается постепенно — в архитектуре, деталях, историях, спрятанных за знакомыми улицами. Много лет я серьёзно изучаю историю Франции: курс по истории искусств в Школе Лувра, участие в исторических конференциях, чтение трудов французских исследователей и работа с архивными источниками легли в основу моих экскурсий. Мои прогулки — это не просто маршруты, а встречи с Парижем, который удивляет, трогает и остаётся с вами навсегда. Потому что настоящий Париж — это праздник, который живёт внутри и никогда не заканчивается.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
1
3
2
1
Marina
Елена замечательный рассказчик. Очень приятно общаться с профессионалом и знатоком истории Франции, рекомендую Елену как отличного экскурсовода
Елена замечательный рассказчик. Очень приятно общаться с профессионалом и знатоком истории Франции, рекомендую Елену как отличного экскурсовода
Елена замечательный рассказчик. Очень приятно общаться с профессионалом и знатоком истории Франции, рекомендую Елену как отличного экскурсовода
Елена замечательный рассказчик. Очень приятно общаться с профессионалом и знатоком истории Франции, рекомендую Елену как отличного экскурсовода
Елена замечательный рассказчик. Очень приятно общаться с профессионалом и знатоком истории Франции, рекомендую Елену как отличного экскурсовода
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Елена понравилась нам всем (мы три подруги) сразу! Отличная, нескучная и познавательная экскурсия по Парижу! Хорошо поставленная речь, юмор, много интересных фактов и информации и неторопливая прогулка по местам романа Код да Винчи. В завершении Елена порекомендовала нам замечательные местные рестораны! Рекомендую всем посетить эту экскурсию Елены!
Елена
Елена
Ответ организатора:
Елена, спасибо вам огромное за то, что выбрали мою экскурсию 🤍 Мне было невероятно приятно познакомиться с такой тёплой, гармоничной
читать дальшеуменьшить

и по-настоящему женской компанией. Атмосфера была удивительная — лёгкая, внимательная, живая, и для меня это всегда большая ценность.
Буду счастлива встретиться с вами снова 🌸

Вам был полезен этот отзыв?
Nikola
Экскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерски погрузила нас в мир загадок и тайн. Ее увлекательный стиль повествования и глубокие знания
читать дальшеуменьшить

сделали наше путешествие по Парижу поистине незабываемым. Особенно впечатлил рассказ о секретах Лувра, который открыл нам новые грани этого знаменитого музея. Вид на парижскую перспективу из сада Тюильри оставил у нас яркие воспоминания! Рекомендуем всем, кто хочет узнать больше о культуре и истории Парижа, а также насладиться его красотой. Елена - настоящий профессионал и вдохновляющий рассказчик!

Экскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерски
Экскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерски
Экскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерски
Экскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерски
Экскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерски
Экскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерски
Экскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерски
Экскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерски+2
Экскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерски
Экскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерски
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Елена подготовила отличный маршрут и много интересной информации! Экскурсия была индивидуальная,поэтому я получила максимум внимания к себе! Маршрут проходил в историческом центре и сопровождался интересными рассказами и фактами,которых я ранее
читать дальшеуменьшить

либо не знала,либо не знала,что это связано с Парижем! Очень хотелось соприкоснуться с историей,описанной Дэном Брауном в книге Код да Винчи… вишенкой на торте было посещение действующей церкви Сен-Сюльпис…. Я очень довольна,рекомендую маршрут и Елену как организатора!!!

Елена подготовила отличный маршрут и много интересной информации! Экскурсия была индивидуальная,поэтому я получила максимум внимания к
Елена подготовила отличный маршрут и много интересной информации! Экскурсия была индивидуальная,поэтому я получила максимум внимания к
Елена подготовила отличный маршрут и много интересной информации! Экскурсия была индивидуальная,поэтому я получила максимум внимания к
Елена подготовила отличный маршрут и много интересной информации! Экскурсия была индивидуальная,поэтому я получила максимум внимания к
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена - самый лучший и отзывчивый гид, которого мы встречали за долгие годы путешествий!!! Все истории с душой, чувствуется любовь к своей работе, любовь к Парижу и любовь к путешественникам!
читать дальшеуменьшить

Елена не только провела познавательную экскурсию по теме, а так же посоветовала хорошие рестораны и досуг! Благодарим вас от всей души! Надеемся приехать еще не один раз в Париж и встретится снова!

Елена - самый лучший и отзывчивый гид, которого мы встречали за долгие годы путешествий!!! Все истории
Елена - самый лучший и отзывчивый гид, которого мы встречали за долгие годы путешествий!!! Все истории
Елена - самый лучший и отзывчивый гид, которого мы встречали за долгие годы путешествий!!! Все истории
Елена - самый лучший и отзывчивый гид, которого мы встречали за долгие годы путешествий!!! Все истории
Вам был полезен этот отзыв?
К
Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемые два часам посвященные нам и Парижу конечно же. Все было великолепно! Настолько интересно и не банально преподнесено, живо. Елена прекрасный гид и очень душевный, теплый человек. Ответила на все вопросы (даже выходящие за рамки экскурсии 😆)Безусловно рекомендую всем и каждому без раздумий! ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии на «Код да Винчи: разгадываем тайну Парижа»

Раскрыть тайны Парижа с гидом-историком из Сорбонны
Пешая
2.5 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Раскрыть тайны Парижа с гидом-историком из Сорбонны
Про Бастилию, «Русские сезоны» Дягилева и монастырских свиней - в центре города
Начало: У метро Place de la Bastille
15 авг в 10:00
16 авг в 10:00
от €140 за всё до 10 чел.
Сердце Парижа: остров Сите и Нотр-Дам
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Парижа: остров Сите и Нотр-Дам
Добро пожаловать на остров Сите, где родился Париж. Узнайте тайны Нотр-Дама и прогуляйтесь по историческим улицам города
Начало: У станции метро Hotel de Ville
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 4 чел.
Трансфер из Парижа в Версаль - резиденцию французских королей
На машине
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из Парижа в Версаль - резиденцию французских королей
Пройти по залам дворца и разгадать тайны Версальских садов
Завтра в 09:00
14 авг в 09:00
от €250 за всё до 7 чел.
Париж для детей 7-12 лет
Пешая
2 часа
60 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Париж для детей 7-12 лет
Увлекательное путешествие в Средневековье для детей: от Нотр-Дама до первых королевских замков. Оживите легенды Парижа вместе с нами
Начало: У собора Нотр-Дам
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
от €295 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже
от €175 за группу