26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Астрология, масоны, Лувр, зашифрованные криптограммы и церковь Сен-Сюльпис — мы пройдём маршрутом Роберта Лэнгдона и Софи Невё и попытаемся разгадать парижские тайны «Кода да Винчи».
Эта экскурсия подойдёт как поклонникам романа, так и всем, кто любит истории с загадками и подтекстами.
Эта экскурсия подойдёт как поклонникам романа, так и всем, кто любит истории с загадками и подтекстами.
Описание экскурсии
- Площадь Вандом — начало маршрута, место, где в романе останавливался главный герой
- Сад Тюильри — парижская перспектива от Лувра до квартала Дефанс
- Пирамида Лувра — эзотерические смыслы, споры в прессе и символика
- Площадь Карусель — часть «сакральной географии» города
- Квартал Сен-Жермен — финальная точка маршрута и центр эзотерической линии
- Церковь Сен-Сюльпис — место, где зашифрованы криптограммы и проходит таинственная металлическая полоска, которую называют «линией Розы»
Вы узнаете:
- что скрывает перевёрнутая пирамида в Лувре
- как картины Леонардо да Винчи интерпретируются с эзотерической точки зрения
- где в Париже проходил нулевой меридиан до Гринвича
- почему церковь Сен-Сюльпис стала местом туристического паломничества
- какие тайные общества, символы и математические пропорции фигурируют в «Коде да Винчи»
- и что в романе — правда, а что — художественный вымысел
В галерее — кадры из одноимённой экранизации романа, режиссёр Рон Ховард.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3079 туристов
Меня зовут Елена, с 2005 года я живу и работаю в Париже. Этот город стал для меня не просто домом, а пространством бесконечного вдохновения. У каждого свой Париж. Мой —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Елена замечательный рассказчик. Очень приятно общаться с профессионалом и знатоком истории Франции, рекомендую Елену как отличного экскурсовода
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Елена понравилась нам всем (мы три подруги) сразу! Отличная, нескучная и познавательная экскурсия по Парижу! Хорошо поставленная речь, юмор, много интересных фактов и информации и неторопливая прогулка по местам романа Код да Винчи. В завершении Елена порекомендовала нам замечательные местные рестораны! Рекомендую всем посетить эту экскурсию Елены!
Елена
Ответ организатора:
Елена, спасибо вам огромное за то, что выбрали мою экскурсию 🤍 Мне было невероятно приятно познакомиться с такой тёплой, гармоничной
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Экскурсия просто потрясающая! Мы были в полном восторге от динамичного рассказа нашего гида Елены, которая мастерски погрузила нас в мир загадок и тайн. Ее увлекательный стиль повествования и глубокие знания
+2
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Елена подготовила отличный маршрут и много интересной информации! Экскурсия была индивидуальная,поэтому я получила максимум внимания к себе! Маршрут проходил в историческом центре и сопровождался интересными рассказами и фактами,которых я ранее
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Е
Елена - самый лучший и отзывчивый гид, которого мы встречали за долгие годы путешествий!!! Все истории с душой, чувствуется любовь к своей работе, любовь к Парижу и любовь к путешественникам!
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К
Хочу выразить огромную благодарность Елене за незабываемые два часам посвященные нам и Парижу конечно же. Все было великолепно! Настолько интересно и не банально преподнесено, живо. Елена прекрасный гид и очень душевный, теплый человек. Ответила на все вопросы (даже выходящие за рамки экскурсии 😆)Безусловно рекомендую всем и каждому без раздумий! ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
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