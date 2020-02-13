26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Я приглашаю вас совершить прогулку по следам героев книги Дэна Брауна «Код да Винчи». Загадки пирамиды Лувра, эзотерический смысл картин Леонардо да Винчи, площадь Карусель, астрология и масоны, а также знаменитая церковь Cан-Cюльпис с зашифрованными криптограммами!

Программа

Увлекательнейший роман с динамичным сюжетом и головоломками-пазлами мгновенно стал мировым бестселлером с тиражом более 80 миллионов экземпляров!

Во время нашей экскурсии у вас будет возможность лично убедиться в наличии загадочной металлической полоски в церкви Сан Сюльпис, увидеть действительно особенные витражи и прикоснуться к перевернутой пирамиде в Лувре.

Мы начнем наш увлекательный маршрут около отеля Ритц на Вандомской площади. Помните, там останавливался главный герой романа Роберт Лэнгдон? От площади мы направимся в сторону Лувра, пересечем Риволи и окажемся в центре сада Тюильри. Отсюда открывается замечательный вид на знаменитую парижскую перспективу от Лувра до современного квартала Дефанс.

Каждый путешественник, посетивший Париж хоть однажды, видел Лувр, но далеко не всем известно о загадках его пирамиды и жарких дебатах, охвативших французскую прессу в далекие восьмидесятые. Я расскажу об эзотерическом смысле картин Леонардо да Винчи, строительстве и развитии Лувра, площади Карусель, а также об астрологии и масонах.

Затем мы посетим квартал Сен-Жермен. Успех романа Дэна Брауна превратил церковь Cан-Cюльпис в место настоящего туристического паломничества, ее посещаемость увеличилась до 200 000 человек в год! Сотни тысяч посетителей со всех концов света, вооружившись романом, пытаются проникнуть в смысл скрытых криптограмм, зашифрованных здесь. Я покажу вам данные послания и расскажу об их тайном значении.

Линия Розы, Парижский меридиан, Золотое сечение, Приорат Сиона, Святой Грааль, тайнопись — балансируя между писательским вымыслом и реальностью, мы попробуем вместе заново разгадать все тайны «Кода да Винчи».