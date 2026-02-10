26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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связан с историей, искусством и желанием делиться открытиями. Я приглашаю вас на встречу с этим городом-праздником, который раскрывается постепенно — в архитектуре, деталях, историях, спрятанных за знакомыми улицами. Много лет я серьёзно изучаю историю Франции: курс по истории искусств в Школе Лувра, участие в исторических конференциях, чтение трудов французских исследователей и работа с архивными источниками легли в основу моих экскурсий. Мои прогулки — это не просто маршруты, а встречи с Парижем, который удивляет, трогает и остаётся с вами навсегда. Потому что настоящий Париж — это праздник, который живёт внутри и никогда не заканчивается.