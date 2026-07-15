86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Парижские тайны

Узнайте, как Лувр стал дворцом, и раскройте секреты Нотр Дам. Подарите себе уникальные впечатления и фотографии из самого сердца Парижа
Париж скрывает множество тайн, которые ждут своего открытия. Экскурсия предлагает взглянуть на знаменитые достопримечательности с новой стороны. Узнайте, как Лувр превратился из крепости в дворец, и какие секреты хранят стены
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Нотр Дам. Посетите самые узкие улицы и узнайте о 400-летнем дереве. Исторические анекдоты и интересные факты добавят уникальности вашему путешествию. На память останутся не только яркие впечатления, но и профессиональные фотографии

5
103 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗼 Уникальные исторические факты
  • 📸 Памятные фотографии в подарок
  • 🔍 Тайны известных памятников
  • 🏛️ Интересные анекдоты о Париже
  • 🌳 Посещение древних мест
Парижские тайны
Парижские тайны
Парижские тайны

Что можно увидеть

  • Парк Тюильри
  • Лувр
  • Арка Карусель
  • Церковь Сен-Жермен Оксеруа
  • Новый Мост
  • Стрелка острова Сите
  • Консъержери
  • Сан Шапель
  • Мост менял
  • Улица Канониссы
  • Площадь Дофин
  • Мост двойной платы
  • Сквер Рене Вивиани
  • Улица кота рыболова
  • Нотр Дам
  • Часовая набережная

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Парк «Тюильри»
  • Лувр
  • Церковь Сен-Жермен-л’Осеруа
  • Новый мост
  • Стрелку острова Сите
  • Консьержери
  • Сент-Шапель
  • Улицу Канониссы
  • Площадь Дофин
  • Нотр-Дам-де-Пари
  • Часовую набережную

И многое другое!

Вы узнаете:

  • как Лувр превратился из средневековой крепости в королевский дворец
  • почему Екатерина Медичи не хотела жить во дворце «Тюильри» и куда он исчез
  • какие послания хранит Лувр
  • что связывает британский гимн с Францией и из чего был сделан мост Конкорд
  • как создавалась большая ось Парижа и чем примечателен Елисейский дворец
  • для чего была построена часовня Сент-Шапель и откуда пришёл герб Парижа

Я не расстаюсь со своим фотоаппаратом, поэтому на память о нашей прогулке вы получите несколько фото в подарок.

Организационные детали

Все достопримечательности осматриваем снаружи.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У собора Нотр-Дам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3079 туристов
Меня зовут Елена, с 2005 года я живу и работаю в Париже. Этот город стал для меня не просто домом, а пространством бесконечного вдохновения. У каждого свой Париж. Мой —
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связан с историей, искусством и желанием делиться открытиями. Я приглашаю вас на встречу с этим городом-праздником, который раскрывается постепенно — в архитектуре, деталях, историях, спрятанных за знакомыми улицами. Много лет я серьёзно изучаю историю Франции: курс по истории искусств в Школе Лувра, участие в исторических конференциях, чтение трудов французских исследователей и работа с архивными источниками легли в основу моих экскурсий. Мои прогулки — это не просто маршруты, а встречи с Парижем, который удивляет, трогает и остаётся с вами навсегда. Потому что настоящий Париж — это праздник, который живёт внутри и никогда не заканчивается.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 103 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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Г
Если Вы хотите узнать о Париже ВСЁ, ну или почти всё: его необыкновенные места, живописные уголки, потрясающие истории и конечно его тайны и интриги, то Елена именно тот человек, который
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проведёт вас по тропинка истории этого фантастически прекрасного города. Мой 14 летний сын был в восторге и такое счастье, что его ПЕРВАЯ в жизни встреча с Парижем прошла с таким замечательным гидом. Два часа проведённых в общении с Еленой пролетели незаметно, от слова "совсем". После экскурсии я понял, что о Париже я незнаю ничего, а тем более о его тайнах. Елена, Вам огромное спасибо и надеемся посетить ваши остальные экскурсии.

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В
Нам очень понравилась экскурсия! Елена знает абсолютно всё по истории Франции, два часа пролетели незаметно. Экскурсия была интересная и занимательная. Всем советуем и обязательно вернемся!
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M
Прекрасный гид. Живая, очень интересная экскурсия. И при этом отнюдь не поверхностная. 2 часа невозможно оторваться!
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А
Безумно интересная экскурсия, Елена реально знает много, того, что не найдешь в описании по определенному месту, четко, профессионально, 2 часа пролетели не заметно, очень рад, что выбрал этого Гида и всем рекомендую.
Елене отдельное спасибо за увлекательные и интересные истории!!!
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А
Очень понравилась эта прогулка по Парижу! Мы гуляли по красивым улицам и слушали короткие истории — интересные, атмосферные, не из обычных путеводителей. Такие, которые запоминаются и позволяют почувствовать город по‑настоящему.
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Гид — просто супер! Очень живая, артистичная, с отличной подачей. У неё столько энергии, что хочется слушать бесконечно. Она умеет рассказывать так, что даже просто дом становится интересным. Всё подаёт с интонацией, жестами, шутками — не заскучаешь ни на минуту. И за два часа она успела рассказать столько, сколько другие, наверное, рассказывают за день. Очень умная, яркая и харизматичная — влюбляет в Париж с первых слов.

Настоящее удовольствие — очень рекомендую!

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Г
Очень интересная экскурсия про настоящие ТАЙНЫ Парижа!!! Елена удивительный рассказчик - ее было очень интересно слушать. И это были не просто факты, которые можно найти во многих описаниях Парижа, а
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действительно изюминки про казалось бы уже известные и совсем неизвестные нам места. Грамотно выстроен маршрут, на протяжении которого Елена нам рассказывала и рассказывала все новые истории о зданиях, площадях, которые мы проходили, о персонажах, связанных с тем или иным местом. Темп экскурсии был очень комфортным для нас. Кроме того, Елена нас фотографировала в интересных местах, выбирая удачный ракурс. Это была экскурсия, не похожая на все остальные! Пожалуй, уместно такое сравнение: обычная экскурсия - это как читать учебник, а экскурсия Елены - это захватывающий документальный, а где-то и детективный:) роман о Париже, рассказанный с большой любовью к городу! После экскурсии мы никак не могли расстаться - Елена давала советы, что и где еще можно посмотреть в Париже, где делают самые вкусные пирожные и т. д. и т. п. Очень рекомендую эту экскурсию с Еленой - не пожалеете!

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