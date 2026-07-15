86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Париж скрывает множество тайн, которые ждут своего открытия. Экскурсия предлагает взглянуть на знаменитые достопримечательности с новой стороны. Узнайте, как Лувр превратился из крепости в дворец, и какие секреты хранят стены
5 причин купить эту экскурсию
- 🗼 Уникальные исторические факты
- 📸 Памятные фотографии в подарок
- 🔍 Тайны известных памятников
- 🏛️ Интересные анекдоты о Париже
- 🌳 Посещение древних мест
Что можно увидеть
- Парк Тюильри
- Лувр
- Арка Карусель
- Церковь Сен-Жермен Оксеруа
- Новый Мост
- Стрелка острова Сите
- Консъержери
- Сан Шапель
- Мост менял
- Улица Канониссы
- Площадь Дофин
- Мост двойной платы
- Сквер Рене Вивиани
- Улица кота рыболова
- Нотр Дам
- Часовая набережная
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Парк «Тюильри»
- Лувр
- Церковь Сен-Жермен-л’Осеруа
- Новый мост
- Стрелку острова Сите
- Консьержери
- Сент-Шапель
- Улицу Канониссы
- Площадь Дофин
- Нотр-Дам-де-Пари
- Часовую набережную
И многое другое!
Вы узнаете:
- как Лувр превратился из средневековой крепости в королевский дворец
- почему Екатерина Медичи не хотела жить во дворце «Тюильри» и куда он исчез
- какие послания хранит Лувр
- что связывает британский гимн с Францией и из чего был сделан мост Конкорд
- как создавалась большая ось Парижа и чем примечателен Елисейский дворец
- для чего была построена часовня Сент-Шапель и откуда пришёл герб Парижа
Я не расстаюсь со своим фотоаппаратом, поэтому на память о нашей прогулке вы получите несколько фото в подарок.
Организационные детали
Все достопримечательности осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора Нотр-Дам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 3079 туристов
Меня зовут Елена, с 2005 года я живу и работаю в Париже. Этот город стал для меня не просто домом, а пространством бесконечного вдохновения. У каждого свой Париж. Мой —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 103 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Если Вы хотите узнать о Париже ВСЁ, ну или почти всё: его необыкновенные места, живописные уголки, потрясающие истории и конечно его тайны и интриги, то Елена именно тот человек, который
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В
Нам очень понравилась экскурсия! Елена знает абсолютно всё по истории Франции, два часа пролетели незаметно. Экскурсия была интересная и занимательная. Всем советуем и обязательно вернемся!
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M
Прекрасный гид. Живая, очень интересная экскурсия. И при этом отнюдь не поверхностная. 2 часа невозможно оторваться!
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А
Безумно интересная экскурсия, Елена реально знает много, того, что не найдешь в описании по определенному месту, четко, профессионально, 2 часа пролетели не заметно, очень рад, что выбрал этого Гида и всем рекомендую.
Елене отдельное спасибо за увлекательные и интересные истории!!!
Елене отдельное спасибо за увлекательные и интересные истории!!!
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А
Очень понравилась эта прогулка по Парижу! Мы гуляли по красивым улицам и слушали короткие истории — интересные, атмосферные, не из обычных путеводителей. Такие, которые запоминаются и позволяют почувствовать город по‑настоящему.
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Г
Очень интересная экскурсия про настоящие ТАЙНЫ Парижа!!! Елена удивительный рассказчик - ее было очень интересно слушать. И это были не просто факты, которые можно найти во многих описаниях Парижа, а
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