86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Париж знаменит своими достопримечательностями, которые мы так часто видим на открытках или в путеводителях, и иногда нам кажется, что мы знаем о городе уже очень много. Но я хочу показать вам достояния столицы Франции с совершенно новой стороны! Давайте вместе откроем тайны, которые хранят парижские улицы, дворцы и памятники!

Это индивидуальная экскурсияВы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей

Программа

Во время нашего увлекательного маршрута по центру Парижа я расскажу вам:

как Лувр превратился из средневековой крепости в королевский дворец, и почему Екатерина Медичи не хотела жить во дворце Тюильри и куда он исчез;

какие именно послания хранит Лувр, и что зашифровано на фасаде Нотр Дам де Пари;

чем интересен памятник на Новом Мосту и какие секреты у самой узкой парижской улицы;

где в Париже сохранилось дерево, которому более 400 лет и какие парижские дома хранят стигматы революции;

как создавалась большая ось Парижа и чем примечателен Елисейский дворец;

что связывает британский гимн с Францией и как и из чего был сделан мост Конкорд;

для чего была построена часовня Сан Шапель и откуда пришел герб Парижа, а также что означает символ королевской лилии.

И конечно, я с удовольствием поделюсь с вами историческими анекдотами и интересными фактами о Франции и ее обитателях, которые вы точно не найдете в традиционных путеводителях.

Я не расстаюсь со своим фотоаппаратом, и на память о нашей прогулке вы получите комплект фотографий в подарок.

Вернувшись домой, вы привезете не только красивые фотографии и сувениры, но и часть парижских тайн, которыми сможете поделиться… или сохранить в секрете.

Основные пункты маршрута: