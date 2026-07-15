86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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действительно изюминки про казалось бы уже известные и совсем неизвестные нам места. Грамотно выстроен маршрут, на протяжении которого Елена нам рассказывала и рассказывала все новые истории о зданиях, площадях, которые мы проходили, о персонажах, связанных с тем или иным местом. Темп экскурсии был очень комфортным для нас. Кроме того, Елена нас фотографировала в интересных местах, выбирая удачный ракурс. Это была экскурсия, не похожая на все остальные! Пожалуй, уместно такое сравнение: обычная экскурсия - это как читать учебник, а экскурсия Елены - это захватывающий документальный, а где-то и детективный:) роман о Париже, рассказанный с большой любовью к городу! После экскурсии мы никак не могли расстаться - Елена давала советы, что и где еще можно посмотреть в Париже, где делают самые вкусные пирожные и т. д. и т. п. Очень рекомендую эту экскурсию с Еленой - не пожалеете!