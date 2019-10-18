86 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

С 2005 года живу и работаю в Париже. Город с многовековой историей хранит великое множество тайн и секретов. У каждого Париж свой – eдинственный и неповторимый. Я приглашаю вас на встречу с городом-праздником, куда хочется возвращаться снова и снова!
Экскурсия с Леной - это очень приятное время со множеством историй и фактов. Чтобы собрать такой букет "лучшего из лучшего", нужно не только любить Париж, но еще и всерьез "копать" в историю, литературу, словом, все, что с этим городом связано. Можно ходить по Парижу самостоятельно и просто восторгаться красотой, а лучше прогуляться с Леной: факты, истории в ее исполнении как будто бы наводят фокус и помогают увидеть что-то гораздо большее в парижских деталях. Отдельное спасибо за то, что экскурсия была интересной для нашей разновозрастной компании)
Наталья
4 августа 2019
Экскурсия понравилась! Огромное спасибо Елене!
Elen
26 июня 2019
В восторге!!! Елена прекраснейший гид, с грамотно поставленной речью (без «ээээээ», «ууууу» и прочих раздражающих междометий), начитана, образована, обаятельна и очаровательна. Маршруты построены грамотно и логично, истории - интереснейшие. На посторонние разговоры не отвлекались.
Мы брали две экскурсии по два часа, которые пролетели как одно мгновение. И я даже пожалела, что взяла у Лены так мало экскурсий, потому что в сравнении с другими экскурсоводами – Лена определённо лучшая. СПАСИБО!!! Когда мы вернёмся в Париж, мы непременно ещё раз встретиться с Леной!
Марина
10 декабря 2018
При заказе данной экскурсии надо понимать, что это не обзорная экскурсия - у Вас не сложится понимания истории города или структурированной информации о истории Франции. Это изложение милых и частно спорных фактов о конкретных местах, так сказать штрихи к картине. Но, к сожалению, это только штрихи, а не целостная картина. Экскурсия для тех, кто уже знает историю и город ... Хотя для тех кто знает историю, слишком много спорных моментов...
Полина
14 ноября 2018
Прекрасный гид Елена влюблена в свой город! Она знает такие уникальные подробности об истории и архитектуре Парижа, которые невозможно прочесть ни в одном путеводителе. Елена прекрасный рассказчик, приятный и интеллигентный человек и очень элегантная женщина! Экскурсия была великолепна, мы счастливы, что выбрали именно ее.
Татьяна
9 октября 2018
Хочу написать даже не отзыв,а благодарность. Елена, огромное Вам спасибо, что провели с нами два дня и показали так много удивительных и часто совсе не туристических мест.
Мы были на экскурсии Парижские тайны и Большой тур по Монмартру. Обе невероятно насыщенные и интересные, много смешных, грустных и настоящих историй, исторических и жизненных. Весело, задорно,быстро. Время пролетало незаметно и оба раза Елена не жалела времени на то, что бы немного задержаться, но рассказать больше. Мы чудесно провели время. Огромное спасибо и до новых встреч.
Екатерина
8 октября 2018
Спасибо огромное Елене! Очень приятно слушать информацию от профессионала своего дела! Интереснейшие истории, которые делают образ города живым и красочным. Обязательно продолжим знакомство!👍
Галина
24 сентября 2018
Очень интересная экскурсия про настоящие ТАЙНЫ Парижа!!! Елена удивительный рассказчик - ее было очень интересно слушать. И это были не просто факты, которые можно найти во многих описаниях Парижа, а действительно изюминки про казалось бы уже известные и совсем неизвестные нам места. Грамотно выстроен маршрут, на протяжении которого Елена нам рассказывала и рассказывала все новые истории о зданиях, площадях, которые мы проходили, о персонажах, связанных с тем или иным местом. Темп экскурсии был очень комфортным для нас. Кроме того, Елена нас фотографировала в интересных местах, выбирая удачный ракурс. Это была экскурсия, не похожая на все остальные! Пожалуй, уместно такое сравнение: обычная экскурсия - это как читать учебник, а экскурсия Елены - это захватывающий документальный, а где-то и детективный :) роман о Париже, рассказанный с большой любовью к городу! После экскурсии мы никак не могли расстаться - Елена давала советы, что и где еще можно посмотреть в Париже, где делают самые вкусные пирожные и т. д. и т.п. Очень рекомендую эту экскурсию с Еленой - не пожалеете!
Лариса
30 августа 2018
В этом году нам с супругом посчастливилось познакомиться с замечательным человеком, суперинтересным рассказчиком и просто необыкновенно милой женщиной - гидом Еленой. Надо сказать, что название экскурсии "Парижские тайны" оправдывает себя на все 100%! Столько нового, интересного, таинственного, занимательного, а порою и просто забавного мы не слышали ни от одного экскурсовода (хотя в Париже были не один раз). Слушая Елену, реально погружаешься в другую эпоху! Эрудированность и глубина познаний гида просто поразительны! Можно десятки раз проходить мимо какого-либо здания и не видеть очевидного. Елена влюблена в Париж и щедро делится этим чувством с туристами. Несомненно, когда в следующий раз мы приедем в этот город, снова встретимся с Еленой и, я уверена, снова узнаем много загадочного и таинственного. Браво ,Елена! До новой встречи!
Однозначно, гида рекомендую!
Марина
21 июня 2018
Экскурсия очень интересна. Наш гид Елена предоставила материал в очень доступной форме и провела экскурсию очень энергично и с большим энтузиазмом. Время пролетело просто незаметно и мы узнали много тайн Парижа. Париж просто ожил своими героями и темными уголками истории. Очень понравилось, что наш гид фотографировала все места ( и нас тоже с видами этих мест), по которым проходили. Фотографии тоже получились отличные и напоминающие о помещенных местах. Очень рекомендую эту экскурсию, даже если вы уже посещали Париж и брали экскурсии по главным достопримечательностям.
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Что скрывает Марэ? Вы увидите роскошные особняки, парки и скверы и услышите о взлетах и падениях ордена тамплиеров, удивительных приключениях колье Марии-Антуанетты и необычных развлечениях королевского двора. Я проведу вас неизвестными туристам тропами и расскажу об истории квартала и его современной жизни.
История невероятного превращения Лютеции в Париж и секреты квартала тамплиеров
Во время экскурсии вы узнаете героические, романтические, литературные и таинственные истории, которые хранят особняки, соборы и улицы Парижа. Я расскажу не общепринятые, а малоизвестные факты и легенды о городе, его постройках, правителях и обычных людях. Надеюсь, эта прогулка поможет вам создать собственный образ города, который я так люблю!
Эзотерические легенды собора Нотр Дам де Пари, средневековый «Двор Чудес», старинная обсерватория и предсказания астрологов, иероглифы и гравюры на стенах культовых зданий Парижа, в которых Николя Фламель зашифровал подсказки для искателей философского камня.
Загадки Лувра, астрология, масоны и криптограммы — прогулка по следам героев бестселлера Дэна Брауна
Я приглашаю вас совершить прогулку по следам героев книги Дэна Брауна «Код да Винчи». Загадки пирамиды Лувра, эзотерический смысл картин Леонардо да Винчи, площадь Карусель, астрология и масоны, а также знаменитая церковь Cан-Cюльпис с зашифрованными криптограммами!
От собора Нотр Дам до Елисейских полей с гидом, влюбленным в Париж
Во время нашей прогулки мы пройдем по серпантину вдоль Риволи, одной из главных улиц города. Каждый путешественник, бывавший в Париже, проходил по этому маршруту не один раз. Мы увидим другой Париж, я покажу вам не только традиционные достопримечательности и исторические памятники, но и то, о чем в путеводителях вы не найдете ни слова.
Самые секретные и интересные места, спрятанные, как говорят французы, южнее Сены!
Год за годом я продолжаю открывать для себя неожиданные истории города. Мы совершим прогулку по Латинскому кварталу-студенческой мекке и старинному кварталу Сен-Жермен-де-Пре с его живописными улочками, мастерскими художников и кондитерскими, известными на весь мир.
Большая прогулка по городу на целый день — все самое интересное в городе
Мечта сбылась – вы приезжаете в Париж! Но только на один день. Что делать? Что можно успеть? Не волнуйтесь, вы в надежных руках. Вместе за один день в Париже мы сумеем посетить все самые знаменитые, важные и интересные места!
На нашей дружеской прогулке вы познакомитесь с нетривиальной историей Парижа, окунетесь в романтическую атмосферу города и взглянете на него глазами местных жителей. Мы не только прогуляемся по достопримечательностям, с которых начинается Париж, но и расскажем о жизни в столице, о французском менталитете и самых вкусных местах города!
Экскурсия по самым знаменитым и атмосферным уголкам города
Давайте ненадолго затеряемся среди бульваров и улиц Парижа, среди цветущих платанов и бесценных культурных объектов. Мы проедем по самым величественным и знаковым местам города, окунемся в его историю, насладимся его красотой и непередаваемым шармом, а также заглянем в не самые известные, но самые атмосферные уголки Парижа.
Прочувствовать пульс города и изучить его главные места, следуя за историей
2000 лет биографии Парижа не уместить в 2 часа — вместе мы сразу откроем самые интересные страницы. Исследуем остров Сите, колыбель города; погуляем вдоль Сены; полюбуемся Лувром, замком Консьержери и собором Нотр-Дам. Я оживлю образы королевской столицы, расскажу о характере средневекового и современного парижанина, а также помогу найти любимый кофе местных.
Проникнуться атмосферой города и познакомиться с его культовыми достопримечательностями
Что можно успеть в Париже за два часа? На самом деле, очень многое: например, прогуляться по всем «must-see» местам в компании местного жителя, получить пароли и явки самых вкусных заведений города, сориентироваться в историческом центре и узнать легенды, скрывающиеся за фасадами Лувра, собора Нотр-Дам и Бурбонского дворца. Я помогу вам прочувствовать шарм знаменитых районов города и влюбиться в Париж с первого взгляда!
История и архитектура французской столицы на насыщенной обзорной экскурсии
За три часа увлекательной пешеходной прогулки вы узнаете, как развивался Париж с течением времени и превратился из рыбацкой деревни кельтского племени в одну из самых посещаемых столиц мира. Для многих путешественников Париж ассоциируется с открыточным городом из путеводителей — «Самый красивый, романтичный и притягательный». Я помогу вам увидеть французскую столицу во всем многообразии, покажу ее самые интересные места и, помимо истории, расскажу о проблемах и достижениях современного города!
Влюбиться в город и увидеть самое важное, не теряя ни минуты!
Эта неспешная обзорная прогулка — идеальный сценарий для первого свидания с Парижем. Вы успеете познакомиться с самым романтичным городом мира, разобраться в нравах парижан, услышать легенды собора Нотр-Дам, рассмотреть грандиозные особняки и крошечные улочки. Приготовьтесь встретиться с главными символами столицы, открыть секреты кардинала Ришелье и французских монархов, а главное — прочувствовать неуловимый шарм Парижа.