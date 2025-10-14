Пер-Лашез — это не только действующее французское кладбище, это настоящий музей под открытым небом. Город мёртвых, полный мистики, историй любви и загадочных символов.
Описание экскурсииАтмосферная прогулка по самому знаменитому кладбищу мира. Вы увидите могилы Шопена, Оскара Уайльда, Эдит Пиаф, Айседоры Дункан и других великих людей. Я расскажу удивительные истории любви, городские легенды и мистические тайны, скрытые в аллеях Пер-Лашез. Важная информация: Вы увидите, где похоронены Шопен, Оскар Уайльд, Эдит Пиаф и другие знаменитости. Услышите их яркие, порой трагические истории, узнаете мистические легенды и откроете тайные уголки этого необычного места.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Bd de Ménilmontant, 75020, Paris
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alexander
14 окт 2025
Отличная экскурсия! Время пролетело незаметно. Спасибо
