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Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и вороны

Уникальная экскурсия по Пер-Лашез: откройте тайны Эдит Пиаф, Оскара Уайльда и встреча с котами
Кладбище необязательно является местом скорби. Пер-Лашез — это настоящий музей под открытым небом, полный тайн и мистики. Я погружу вас в особую атмосферу этого удивительного места, знания о котором я копила годами. Мои экскурсии — это смесь истории и фольклора.

Несмотря на трагичность судеб некоторых персонажей, будет много весёлых моментов с долей умеренного чёрного юмора.
5
141 отзыв
Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и вороны
Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и вороны
Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и вороны

Описание экскурсии

Прогулка по кладбищу

За весь маршрут мы сделаем около сорока остановок. Посетим не только самых известных персонажей, таких как Эдит Пиаф, Оскар Уайльд, Джим Моррисон, Фредерик Шопен, но и менее знаменитых, но очень курьёзных личностей. Я покажу вам колумбарий, крематорий, Сад воспоминаний и ансамбль «Монумент мёртвым».

Факты, байки и любовные записки

Я расскажу об истории появления кладбища и известных людях, покоящихся здесь. Вы узнаете, к какой маркетинговой уловке прибегли власти Парижа, чтобы сделать это место популярным. Объясню суть ритуалов и традиций, например, зачем на могилу кладут картофель и игральные карты и у какого памятника нужно оставить любовную записку в шляпе, чтобы встретить свою судьбу.

Организационные детали

  • Обязательно выбирайте для прогулки удобную обувь
  • Мои маршруты довольно гибкие и выстраиваются под предпочтения посетителей

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет€41
Стандартный билет€54
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Gambetta
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катарина
Катарина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 560 туристов
Меня зовут Катарина. Кладбище Пер-Лашез — моя большая страсть. Начиная с самого первого посещения в 2012 году, я интересуюсь его историей и обитателями. По крупицам, из разных источников, собираю лучшие
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истории и байки, которые, к тому же, умею увлекательно рассказывать с присущей мне харизмой. Экскурсии не ограничиваются посещением лишь известных могил знаменитостей. Гарантирую — вы откроете для себя много интересного и ранее не слышанного.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 141 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
135
4
4
3
2
2
1
М
Сказать, что я неописуемом в восторге, ничего не сказать! 🤌🏼❤️🔥

2,5 часа экскурсии с Катариной пролетели мгновенно и были наполнены интереснейшим рассказом, шутками и просто классными историями из жизни.

Мы посмотрели крематорий,
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колумбарий, могилы известных личностей: Оскара Уальда, Эдит Пиаф, Джима Моррисона, Фредерика Шопена и etc. Про каждое надгробие мне очень подробно рассказали ответили на все-все вопросы, что было особенно приятно:)

Я в полнейшем восторге и рекомендую именно эту экскурсию с Катариной 🤍

Сказать, что я неописуемом в восторге, ничего не сказать! 🤌🏼❤️🔥
Сказать, что я неописуемом в восторге, ничего не сказать! 🤌🏼❤️🔥
Сказать, что я неописуемом в восторге, ничего не сказать! 🤌🏼❤️🔥
Сказать, что я неописуемом в восторге, ничего не сказать! 🤌🏼❤️🔥
Сказать, что я неописуемом в восторге, ничего не сказать! 🤌🏼❤️🔥
Сказать, что я неописуемом в восторге, ничего не сказать! 🤌🏼❤️🔥
Сказать, что я неописуемом в восторге, ничего не сказать! 🤌🏼❤️🔥
Сказать, что я неописуемом в восторге, ничего не сказать! 🤌🏼❤️🔥+1
Сказать, что я неописуемом в восторге, ничего не сказать! 🤌🏼❤️🔥
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Evgeny
Было отлично, я был под большим впечатлением. Гид очень много знает про это место и видно что искренне любит. Понравилось, что экскурсия была чуть изменена под наши хотелки, были добавлены
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разные клевые истории, которые и мы и хотели услышать - о конкретных людях и их судьбах.

Помимо прочего выбран маршрут был так, чтобы нам не пришлось идти постоянно в горку, а также с особой деликатностью были затронуты вопросы смерти, и ценности самой жизни. Позабавили несколько историй о том как устроено кладбище, как тут работают сотрудники и чем занимался управитель кладбища во время Ковида. Интересно было и узнать, сколько стоит и кем надо быть чтобы оказаться в таком месте.

В общем, плюсов очень много, я даже получил в подарок небольшую книжку. Но затрону и один момент, который возможно стоит учитывать гиду в будущем: затрагивать текущие политические темы нужно очень аккуратно, стараться отзываться нейтрально, хоть и мы были на одном вайбе, всё-таки это нас немного смутило. Но в целом, мы не ушли в глубокое обсуждение и отлично провели день.

Буду рекомендовать всем кто едет в Париж и хочет неспешной, но интересной прогулки - обратится к Катарине - она мастер своего дела с глубоким пониманием этого места. Помимо прочего она очень интересная и творческая личность, это лишь только делает эту экскурсию богаче, отстраивает от множества "сухих" академических гидов.

Желаю ей только дальнейшего развития и успеха.

Дополнение от друга:
Спасибо, очень понравилось. Было интересно общаться с экскурсоводом, были на одной волне. По ходу экскурсии возникали вопросы, на которые были получены ответы удовлетворяющие любопытство. Посоветую брать экскурсию так как впервые оказавшись на кладбище можно заблудиться.

Было отлично, я был под большим впечатлением. Гид очень много знает про это место и видно
Было отлично, я был под большим впечатлением. Гид очень много знает про это место и видно
Было отлично, я был под большим впечатлением. Гид очень много знает про это место и видно
Было отлично, я был под большим впечатлением. Гид очень много знает про это место и видно
Было отлично, я был под большим впечатлением. Гид очень много знает про это место и видно
Катарина
Катарина
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой развернутый отзыв! 🫶 С вами было очень классно — запомню эту экскурсию надолго:))))
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Юлия
Все отлично! Спасибо за интересную экскурсию ✨
Все отлично! Спасибо за интересную экскурсию ✨
Все отлично! Спасибо за интересную экскурсию ✨
Все отлично! Спасибо за интересную экскурсию ✨
Все отлично! Спасибо за интересную экскурсию ✨
Все отлично! Спасибо за интересную экскурсию ✨
Все отлично! Спасибо за интересную экскурсию ✨
Все отлично! Спасибо за интересную экскурсию ✨
Все отлично! Спасибо за интересную экскурсию ✨+1
Все отлично! Спасибо за интересную экскурсию ✨
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Виолетта
Я обожаю экскурсии, после которых в памяти остается несколько ярких историй, которыми можно потом делиться с друзьями. Экскурсия была непринужденной и интересной — у Катарины отлично поставлена речь, она знает
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множество интересных фактов и отлично ориентируется на кладбище. Кстати, если у вас есть желание увидеть место погребения конкретного человека или вы интересуетесь деятелями в какой-то сфере (музыка, литература, медицина), вы можете сказать об этом в начале экскурсии, маршрут можно подстроить под запрос.

Не было стеснения или напряжения. Катарина пришла на место встречи вовремя (порой гиды грешат опозданиями на 5-10 минут, но тут не этот случай), темп прогулки был идеальный, достаточно неспешный, чтобы поразглядывать детали, но и не слишком медленный, чтобы устать или заскучать. Отдельный бонус — ее прекрасно выдержанный total black образ, именно так себе и представляешь тафофила (этот термин я тоже узнала от Катарины) и ворон, для которого в сумке у Катарины были припасены блинчики и паштет (фанаты Эдгара По будут в восторге).

Одним словом, искренне советую, со знающим и увлеченным человеком прогулка по кладбищу дарит в сто раз больше впечатлений, чем самостоятельный обзор.

Я обожаю экскурсии, после которых в памяти остается несколько ярких историй, которыми можно потом делиться с
Я обожаю экскурсии, после которых в памяти остается несколько ярких историй, которыми можно потом делиться с
Я обожаю экскурсии, после которых в памяти остается несколько ярких историй, которыми можно потом делиться с
Я обожаю экскурсии, после которых в памяти остается несколько ярких историй, которыми можно потом делиться с
Я обожаю экскурсии, после которых в памяти остается несколько ярких историй, которыми можно потом делиться с
Я обожаю экскурсии, после которых в памяти остается несколько ярких историй, которыми можно потом делиться с
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Наталья
Прекрасная, очень атмосферная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Много интересных любопытных историй, можно задавать вопросы и высказывать пожелания по желаемым местам посещения
Прекрасная, очень атмосферная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Много интересных любопытных историй, можно задавать вопросы и высказывать
Прекрасная, очень атмосферная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Много интересных любопытных историй, можно задавать вопросы и высказывать
Прекрасная, очень атмосферная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Много интересных любопытных историй, можно задавать вопросы и высказывать
Прекрасная, очень атмосферная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Много интересных любопытных историй, можно задавать вопросы и высказывать
Прекрасная, очень атмосферная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Много интересных любопытных историй, можно задавать вопросы и высказывать
Прекрасная, очень атмосферная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Много интересных любопытных историй, можно задавать вопросы и высказывать
Прекрасная, очень атмосферная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Много интересных любопытных историй, можно задавать вопросы и высказывать
Прекрасная, очень атмосферная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Много интересных любопытных историй, можно задавать вопросы и высказывать+2
Прекрасная, очень атмосферная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Много интересных любопытных историй, можно задавать вопросы и высказывать
Прекрасная, очень атмосферная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Много интересных любопытных историй, можно задавать вопросы и высказывать
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Юля
Катарина просто фантастический гид!!! никогда не видела таких увлеченных горящих своим делом экскурсоводов! Катарина провела нас по Пер Лашез, показав настолько нетуристические маршруты и места!!!! влюбила меня в Париж еще больше! если вы хотите добавить в свою жизнь новые знания, чувства, инсайты и эмоции - обязательно идите гулять с Катариной!!!!!!
Катарина просто фантастический гид!!! никогда не видела таких увлеченных горящих своим делом экскурсоводов! Катарина провела нас
Катарина просто фантастический гид!!! никогда не видела таких увлеченных горящих своим делом экскурсоводов! Катарина провела нас
Катарина просто фантастический гид!!! никогда не видела таких увлеченных горящих своим делом экскурсоводов! Катарина провела нас
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