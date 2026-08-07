Кладбище необязательно является местом скорби. Пер-Лашез — это настоящий музей под открытым небом, полный тайн и мистики. Я погружу вас в особую атмосферу этого удивительного места, знания о котором я копила годами. Мои экскурсии — это смесь истории и фольклора.
Несмотря на трагичность судеб некоторых персонажей, будет много весёлых моментов с долей умеренного чёрного юмора.
Несмотря на трагичность судеб некоторых персонажей, будет много весёлых моментов с долей умеренного чёрного юмора.
Описание экскурсии
Прогулка по кладбищу
За весь маршрут мы сделаем около сорока остановок. Посетим не только самых известных персонажей, таких как Эдит Пиаф, Оскар Уайльд, Джим Моррисон, Фредерик Шопен, но и менее знаменитых, но очень курьёзных личностей. Я покажу вам колумбарий, крематорий, Сад воспоминаний и ансамбль «Монумент мёртвым».
Факты, байки и любовные записки
Я расскажу об истории появления кладбища и известных людях, покоящихся здесь. Вы узнаете, к какой маркетинговой уловке прибегли власти Парижа, чтобы сделать это место популярным. Объясню суть ритуалов и традиций, например, зачем на могилу кладут картофель и игральные карты и у какого памятника нужно оставить любовную записку в шляпе, чтобы встретить свою судьбу.
Организационные детали
- Обязательно выбирайте для прогулки удобную обувь
- Мои маршруты довольно гибкие и выстраиваются под предпочтения посетителей
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|€41
|Стандартный билет
|€54
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Gambetta
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катарина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 560 туристов
Меня зовут Катарина. Кладбище Пер-Лашез — моя большая страсть. Начиная с самого первого посещения в 2012 году, я интересуюсь его историей и обитателями. По крупицам, из разных источников, собираю лучшие
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 141 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Сказать, что я неописуемом в восторге, ничего не сказать! 🤌🏼❤️🔥
2,5 часа экскурсии с Катариной пролетели мгновенно и были наполнены интереснейшим рассказом, шутками и просто классными историями из жизни.
Мы посмотрели крематорий,
2,5 часа экскурсии с Катариной пролетели мгновенно и были наполнены интереснейшим рассказом, шутками и просто классными историями из жизни.
Мы посмотрели крематорий,
+1
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Было отлично, я был под большим впечатлением. Гид очень много знает про это место и видно что искренне любит. Понравилось, что экскурсия была чуть изменена под наши хотелки, были добавлены
Катарина
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой развернутый отзыв! 🫶 С вами было очень классно — запомню эту экскурсию надолго:))))
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Все отлично! Спасибо за интересную экскурсию ✨
+1
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Я обожаю экскурсии, после которых в памяти остается несколько ярких историй, которыми можно потом делиться с друзьями. Экскурсия была непринужденной и интересной — у Катарины отлично поставлена речь, она знает
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Прекрасная, очень атмосферная экскурсия с потрясающим экскурсоводом. Много интересных любопытных историй, можно задавать вопросы и высказывать пожелания по желаемым местам посещения
+2
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Катарина просто фантастический гид!!! никогда не видела таких увлеченных горящих своим делом экскурсоводов! Катарина провела нас по Пер Лашез, показав настолько нетуристические маршруты и места!!!! влюбила меня в Париж еще больше! если вы хотите добавить в свою жизнь новые знания, чувства, инсайты и эмоции - обязательно идите гулять с Катариной!!!!!!
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