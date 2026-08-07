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разные клевые истории, которые и мы и хотели услышать - о конкретных людях и их судьбах.



Помимо прочего выбран маршрут был так, чтобы нам не пришлось идти постоянно в горку, а также с особой деликатностью были затронуты вопросы смерти, и ценности самой жизни. Позабавили несколько историй о том как устроено кладбище, как тут работают сотрудники и чем занимался управитель кладбища во время Ковида. Интересно было и узнать, сколько стоит и кем надо быть чтобы оказаться в таком месте.



В общем, плюсов очень много, я даже получил в подарок небольшую книжку. Но затрону и один момент, который возможно стоит учитывать гиду в будущем: затрагивать текущие политические темы нужно очень аккуратно, стараться отзываться нейтрально, хоть и мы были на одном вайбе, всё-таки это нас немного смутило. Но в целом, мы не ушли в глубокое обсуждение и отлично провели день.



Буду рекомендовать всем кто едет в Париж и хочет неспешной, но интересной прогулки - обратится к Катарине - она мастер своего дела с глубоким пониманием этого места. Помимо прочего она очень интересная и творческая личность, это лишь только делает эту экскурсию богаче, отстраивает от множества "сухих" академических гидов.



Желаю ей только дальнейшего развития и успеха.



Дополнение от друга:

Спасибо, очень понравилось. Было интересно общаться с экскурсоводом, были на одной волне. По ходу экскурсии возникали вопросы, на которые были получены ответы удовлетворяющие любопытство. Посоветую брать экскурсию так как впервые оказавшись на кладбище можно заблудиться.