Кладбище необязательно является местом скорби. Пер-Лашез — это настоящий музей под открытым небом, полный тайн и мистики. Я погружу вас в особую атмосферу этого удивительного места, знания о котором я копила годами. Мои экскурсии — это смесь истории и фольклора. Несмотря на трагичность судеб некоторых персонажей, будут и весёлые моменты с долей умеренного чёрного юмора.

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Описание

Что вас ожидает

Прогулка по кладбищу

За весь маршрут мы сделаем около сорока остановок. Посетим могилы Эдит Пиаф, Оскара Уайльда, Джима Моррисона, Фредерика Шопена, Марселя Пруста и других знаменитостей. Покажу колумбарий, крематорий, «сад воспоминаний», памятники жертвам Второй мировой войны и ансамбль «Монумент мёртвым». Познакомлю с хвостатыми обитателями кладбища — котами.

Факты, байки и любовные записки

Я расскажу об истории появления кладбища и известных людях, покоящихся здесь. Вы узнаете, к какой маркетинговой уловке прибегли власти Парижа, чтобы сделать это место популярным. Объясню суть ритуалов и традиций, например, зачем на могилы кладут картошку и игральные карты и у какого памятника нужно оставить любовную записку в шляпе, чтобы встретить свою судьбу.

Организационные детали

Если хотите поучаствовать в местечковых традициях и ритуалах, возьмите с собой цветы, кисточку или карандаш, любовную записку, игральную карту и картошку.