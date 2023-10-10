Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и коты
Узнать кладбищенские истории и положить на могилу … картошку
5
5 отзывов
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Ответы на вопросы
Кладбище необязательно является местом скорби. Пер-Лашез — это настоящий музей под открытым небом, полный тайн и мистики. Я погружу вас в особую атмосферу этого удивительного места, знания о котором я копила годами. Мои экскурсии — это смесь истории и фольклора.
Несмотря на трагичность судеб некоторых персонажей, будут и весёлые моменты с долей умеренного чёрного юмора.
Ближайшие даты:
15 окт
16 окт
17 окт
20 окт
21 окт
22 окт
23 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Прогулка по кладбищу
За весь маршрут мы сделаем около сорока остановок. Посетим могилы Эдит Пиаф, Оскара Уайльда, Джима Моррисона, Фредерика Шопена, Марселя Пруста и других знаменитостей. Покажу колумбарий, крематорий, «сад воспоминаний», памятники жертвам Второй мировой войны и ансамбль «Монумент мёртвым». Познакомлю с хвостатыми обитателями кладбища — котами.
Факты, байки и любовные записки
Я расскажу об истории появления кладбища и известных людях, покоящихся здесь. Вы узнаете, к какой маркетинговой уловке прибегли власти Парижа, чтобы сделать это место популярным. Объясню суть ритуалов и традиций, например, зачем на могилы кладут картошку и игральные карты и у какого памятника нужно оставить любовную записку в шляпе, чтобы встретить свою судьбу.
Организационные детали
Если хотите поучаствовать в местечковых традициях и ритуалах, возьмите с собой цветы, кисточку или карандаш, любовную записку, игральную карту и картошку.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Gambetta
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Катарина — ваш гид в Париже
Меня зовут Катарина. Кладбище Пер-Лашез — моя большая страсть. Начиная с самого первого посещения в 2012 году, я интересуюсь его историей и обитателями. По крупицам, из разных источников, собираю лучшие истории и байки, которые, к тому же, умею увлекательно рассказывать с присущей мне харизмой. Экскурсии не ограничиваются посещением лишь известных могил знаменитостей. Гарантирую — вы откроете для себя много интересного и ранее не слышанного.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Julia
10 окт 2023
Большое спасибо за интересные истории, последовательную экскурсию и много новой и полезной информации. Совместное время быстро пролетело, но остались фотографии, приятные и интересные воспоминания пополнившие наш кругозор и радость общения с увлеченной своим делом Катариной. Желаем и в будущем когда-то еще встретиться с парижанкой Катариной!
E
Elena
1 окт 2023
Была чудесная экскурсия по кладбищу Пер Лашез. Катарина очень хорошо знает предмет экскурсии, видно, что познакомилась с документами и литературой о людях похороненых на этом кладбище. Я очень довольна. Рекомендую всем. Спасибо, Катарин
Н
Надя
29 сен 2023
Интересная была экскурсия. На это кладбище лучше идти с гидом - кладбище огромное, интересных мест много. Спасибо гиду Катарине, все было организовано хорошо, мы довольны.
А
Александр
7 сен 2023
Познавательно, гид располагает к себе детей и взрослых.
D
Denis
4 сен 2023
Что сказать? Кэт - молодец и умничка. И рассказывает и показывает. Очень рад и доволен экскурсом.