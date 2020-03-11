51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

  4. Кладбище Пер-Лашез

История самого романтичного кладбища Парижа и его знаменитых постояльцев

Мария
Задать вопрос
Мария – ваш гид
Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа.

Место, где царят покой и умиротворение, где история оживает в лицах и судьбах.

История парижских кладбищ, жизнь Франсуа де ла Шеза, могилы выдающихся людей — на нашей прогулке вы поймете, почему это место притягивает столько гостей.
От 85 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Встреча в районе метро Père-Lachaise
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии51 отзыв
4.98
Кладбище Пер-Лашез
Кладбище Пер-Лашез

Для французов Пер-Лашез — не место скорби и печали, а место для воскресных прогулок. Это самый крупный зеленый оазис и первый общественный парк Парижа. На нашей прогулке я расскажу, кому принадлежала территория кладбища и историю его основания. Мы остановимся у 34 могил известных деятелей культуры и искусства и немного поговорим о каждом. Вы увидите, где были похоронены:

  • барон, который хотел «украсить, расширить, оздоровить Париж» — и сделал это
  • философ, написавший книгу в соавторстве с привидениями
  • самые известные влюбленные, французские «Ромео и Джульетта»
  • художник, приговоривший короля к гильотине
  • Эдит Пиаф, Ив Монтан, Оскар Уайльд, Джим Моррисон, Фредерик Шопен, Амедео Модильяни, Мольер, Бальзак и многие другие.

Вы узнаете:

  • кто привил французам любовь к картофелю
  • кто изобрел механизм, благодаря которому наши часы показывают точное время
  • где появлялся самый известный призрак Франции — парижская «Пиковая Дама»
  • кто подарил Парижу фонтаны питьевой воды
  • кто первым в мире расшифровал египетские иероглифы и многое другое

Организационные детали

Для компаний от 4 человек и больше предусмотрена скидка – подробности можно уточнить в переписке с гидом.

ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ ЭКСКУРСИЯ:
Только для взрослых.

ДЛЯ КОГО ЭКСКУРСИЯ НЕ ПОДХОДИТ:

  • Для юных путешественников
  • Для путешественников с ограниченными возможностями передвижения и с травмами, затрудняющими прогулку. Не рекомендуется в жаркую погоду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кладбище Пер-Лашез расположено на холме: во время прогулки нам предстоит подъем и спуск по мощеным брусчаткой аллеям кладбища. Перед заказом экскурсии оцените, пожалуйста, объективно ваши силы.

ВАЖНО

  • Для прогулки по кладбищу Пер-Лашез следует выбрать удобную обувь без каблуков.
  • Экскурсия целиком проходит на свежем воздухе, поэтому одевайтесь по погоде и при необходимости возьмите с собой зонт.
  • Прогулка с багажом и большими сумками будет затруднительной, а в некоторых случаях может быть запрещена службой безопасности Пер-Лашез.
Кладбище Пер-Лашез
Кладбище Пер-Лашез
Кладбище Пер-Лашез
Кладбище Пер-Лашез
Кладбище Пер-Лашез
Кладбище Пер-Лашез
Кладбище Пер-Лашез
Кладбище Пер-Лашез
Кладбище Пер-Лашез
Кладбище Пер-Лашез
Кладбище Пер-Лашез
Кладбище Пер-Лашез
Кладбище Пер-Лашез

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Père-Lachaise.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Мария
Мария
Добрый день! Меня зовут Мария. Парижанка с душой петербурженки. Получила образование в сфере культуры, изучала историю Франции. Предлагаю авторские экскурсии по Парижу, который «...никогда не кончается, и каждый, кто там жил, помнит его по-своему». Так сказал Хэмингуэй. Я буду рада показать вам этот удивительный город таким, какой он есть — с его историей и историями, его прошлым и настоящим, легендами и воспоминаниями — и помочь вам открыть ваш Париж.
Напишите мне

51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

11 марта 2020
Экскурсия очень понравилась, узнали много нового, Марии больше Спасибо!
11 марта 2020
Добрый день! Посетили экскурсию на кладбище "Пер Лашез" Благодаря Марии узнали много нового. Экскурсия построена очень грамотно, много интересной информации. Время пролетело быстро и даже дождь не смог нам помешать) Очень рекомендую эту экскурсию и экскурсовода))
5 марта 2020
Экскурсия очень понравилась,узнали много нового про известных людей(про Шопена,про садовника и картошкаум,про влюблённых и многое другое) .У экскурсовода прекрасно подобран материал и хорошая ,грамотная речь -приятно слушать.отличная экскурсия!!
1 марта 2020
Добрый день!
Посещение кладбища Пер-Лашез, пожалуй, моё самое сильное впечатление от поездки в Париж. Я помню каждую историю, что так интересно поведала нам Мария. Для прогулки у нас (двух дам) не было конкретных предпочтений, поэтому мы были просто "ведомыми" по этим лабиринтам памяти. Очень поразил подход во Франции к захоронению как к процессу, к его организации. Повторюсь, я до сих пор под впечатлением, и это благодаря Марии. Спасибо! Всем рекомендую.
17 января 2020
Vivat ! Мария! Большое Спасибо за развёрнутый рассказ о жизни Великих людей! Узнали много интересного и нового. История Шопена, мистическая история о склепе Демидовой. Спасибо!!!
Рекомендую Марию, как интересного и увлекательного собеседника!
12 января 2020
Очень классная экскурсия! Много нового, а не того, что ты читалок в Википедии! Мария самый настоящий гид! Очень интеллигентная, по-русски отзывчивая! Если будут другие экскурсии с Марией в наш следующий визит-с удовольствием сходим!
18 ноября 2019
Спасибо Марии за интересную экскурсию и приятную необычную прогулку! Был солнечный день, вокруг красота, тишина, спокойствие, никакой суеты, и под шуршание опавших листьев мы слушали рассказы Марии о тех ярких личностях, которые нашли на Пер-Лашез свое последнее пристанище… Пожалуй, экскурсия по Пер-Лашез занимает второе место (первое – выставка Леонардо да Винчи!) в моем рейтинге впечатлений от поездки в Париж
17 ноября 2019
Экскурсия с Марией прошла прекрасно - хотя погода всеми силами пыталась помешать нам. Пер-Лашез в дождь выглядит еще более атмосферно! Просто надо правильно одеться. Мария мужественно делилась своими знаниями под проливным дождем, удивляя невероятными историями из жизни тех, чьи надгробья мы осматривали. Невероятные размеры кладбища, безусловно, требуют того, чтобы знающий человек руководил вашими перемещениями, иначе всё самое интересное будет пропущено. Спасибо Марии за тур, заинтересованность и приятное общение!
11 ноября 2019
Была чудесная прогулка в солнечное осеннее утро. Красивый парк с пожелтевшими платанами, яркими шапками хризантем и цикламенов среди надгробные скульптур. Ни мистического страха, ни скорби, ни даже грусти. Красиво и умиротворенно, изобилие цветы- как память и любовь к великим людям.. Экскурсия как лишний повод вспомнить их жизнь, славу, скоротечность происходящего. Спасибо Марии, истории жизни и смерти рассказаны легко без лишних страстей, без пошлых подробностей и пафоса. Между крупными забегами в культурной
программе по Парижу сделать паузу в тишине Пер-Лашез и снова вернуться в столичный водоворот с чувством: жизнь прекрасна!
19 октября 2019
Мария просто великоленый гид! Экскурсия была безумно интересна и широта познаний просто порожает. Хочется просто гулять и слушать! Рекомендуем всем.
Ещё 41 отзыв

Мария проводит ещё 4 экскурсии

Прогулки по МонмартруПрогулки по МонмартруПрогулки по Монмартру
От 85 за экскурсию
3 часа
171 отзыв
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Район Монмартр, расположенный на одноименном холме, значительно отличается от других кварталов Парижа и своей историей, и атмосферой. В далеком прошлом здесь была небольшая деревня и женский монастырь. Когда Монмартр вошел в состав Парижа, его обитатели остались верны себе и сохранили деревенский уклад жизни. Затем этот живописный уголок французской столицы облюбовали художники, нашедшие здесь всё необходимое: источники вдохновения, недорогое жильё и большое количество ресторанов с дешёвым вином. Запутанные улочки Монмартра хранят память о его прежних обитателях, полны тайн и небольших секретов и располагают к прогулке в маленькой тихой компании. Уделите немного вашего времени этому самому романтичному кварталу Парижа, и он отплатит Вам сполна — незабываемыми впечатлениями и теплыми воспоминаниями!
Латинский квартал в деталяхЛатинский квартал в деталяхЛатинский квартал в деталях
От 85 за экскурсию
3 часа
37 отзывов
Погулять по улицам студенческого района с античными корнями и узнать его богатейшую историю
На левом берегу Сены, на месте античного города Лютеция, вы рассмотрите самые знаменитые, а также малоизвестные достопримечательности разных эпох и времён, узнаете о великих умах, живших в студенческом районе, где расположился Парижский университет — Сорбонна. Увидите изящные памятники архитектуры и места, помнящие историю и её вершителей, и прочувствуете невероятную атмосферу города и Латинского квартала.
Остров Ситэ – корабль на волнах времениОстров Ситэ – корабль на волнах времениОстров Ситэ – корабль на волнах времени
От 85 за экскурсию
2.5 часа
42 отзыва
Непринужденное знакомство с историей Парижа от зарождения города до наших дней
Остров Ситэ сравнивают с кораблём, завязшем в тине и отнесенным ближе к середине Сены. Ещё его называют головой, сердцем и хребтом Парижа, ведь это географический и исторический центр города. Именно здесь в 3 веке до н.э. обосновалось одно из кельтских племен – паризии, название которого видоизменилось и дало имя городу – Париж. В эпоху римского завоевания здесь был построен дворец наместника римского императора и языческий храм Юпитера. В Средние века на Ситэ находился дворец короля Франции, высшая судебная инстанция, главный собор города. Достопримечательности Ситэ – как элементы мозаики, относящиеся к разным эпохам, и я помогу вам собрать эти разрозненные фрагменты воедино.
Секреты Люксембургского садаСекреты Люксембургского садаСекреты Люксембургского сада
От 80 за экскурсию
2.5 часа
1 отзыв
История, легенды и необычные достопримечательности самого известного зелёного оазиса Парижа
Люксембургский сад — один из старейших в Париже, это излюбленное место отдыха горожан. Я расскажу вам о происходивших здесь исторических событиях, личных драмах и курьёзных случаях, объясню значение самых необычных статуй. Прогулка по Люксембургскому саду будет приятной и познавательной независимо от времени года и позволит соприкоснуться с историей не в музейных стенах, а на живописных аллеях в самом центре французской столицы.

Исторические экскурсии в Париже

Приключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослыхПриключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослыхПриключение на Эйфелевой башне. Город с высоты для детей и взрослых
161 за экскурсию
2.5 часа
68 отзывов
Покорить символ Парижа, узнать историю башни и посмотреть на столицу с лучшего ракурса
Каждый видел Эйфелеву башню хотя бы на картинках, но что мы знаем об этой архитектурной жемчужине Парижа? Сколько удивительных деталей скрыто от наших глаз, сколько историй она помнит! Вы подниметесь на смотровую площадку парижской красавицы и узнаете все её секреты: всегда ли её считали прекрасной, сколько раз пытались продать, как часто её «переодевают» и многое другое. А заодно насладитесь самым захватывающим видом на Париж и услышите главные городские легенды про достопримечательности города, окутывающие их таинственностью вот уже много столетий.
Все тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов ДягилеваВсе тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов ДягилеваВсе тайны Парижа, или от Бастилии до Русских сезонов Дягилева
130 за экскурсию
2.5 часа
23 отзыва
Развенчать мифы и открыть секреты на экскурсии по южному Марэ с гидом-историком из Сорбонны
Работа с закрытыми государственными архивами позволила мне узнать великие парижские тайны. Я с радостью поделюсь ими на экскурсии вдоль бывшей крепостной стены Парижа. Вам предстоит развенчать мифы о Великой французской революции, узнать правду о Бастилии и услышать неизвестные сюжеты о парижанах — всё то, что не вошло в учебники по истории. А фоном для рассказов станут улицы, площади и скрытые дворики квартала Марэ.
Париж с высоты в квартале МарэПариж с высоты в квартале МарэПариж с высоты в квартале Марэ
37 за человека
2.5 часа
14 отзывов
Полюбоваться архитектурой и подняться на крышу с чудесным видом на столицу
Квартал Марэ соткан из напоминаний о Средневековье и пронизан аристократичностью, хотя жили здесь не только приближённые французского короля. Вы услышите рассказ об «аборигенах» и через него взглянете на старый район Парижа: что здесь делали масоны, министры, великий писатель и даже герой другого писателя — среди прекрасной архитектуры и жасминовых садиков? А подъём на крышу в конце экскурсии подарит поразительный вид на весь Марэ, Нотр-Дам и Эйфелеву башню.
Квартал Марэ — опасные связиКвартал Марэ — опасные связиКвартал Марэ — опасные связи
От 92 за экскурсию
2 часа
Узнать об интригах, секретах и громких скандалах на прогулке по легендарному кварталу Парижа
Что скрывает Марэ? Вы увидите роскошные особняки, парки и скверы и услышите о взлетах и падениях ордена тамплиеров, удивительных приключениях колье Марии-Антуанетты и необычных развлечениях королевского двора. Я проведу вас неизвестными туристам тропами и расскажу об истории квартала и его современной жизни.
Сен-Мартен — «Парижская Венеция»Сен-Мартен — «Парижская Венеция»Сен-Мартен — «Парижская Венеция»
скидка10%
€144
130 за экскурсию
2.5 часа
7 отзывов
Ощутить романтичный дух канала, узнать его историю и насладиться французскими деликатесами
Приглашаю прогуляться вдоль канала Сен-Мартен, расположенного в 10-м округе Парижа. Я расскажу его историю и секреты и покажу самые интересные точки: шлюзы, сбрасывающие воды, уютные скверы, ажурные кованые мостики и расписанные уличными художниками стены. Рассмотрев достопримечательности канала, мы пойдем на местный рынок, где вы сможете продегустировать свежайшие морепродукты, сыры, вино, паштеты и мясные деликатесы. А я с радостью поделюсь с вами интересными фактами о французской гастрономии и привычках местных жителей.
Нотр-Дам и всё самое главное в ПарижеНотр-Дам и всё самое главное в ПарижеНотр-Дам и всё самое главное в Париже
47 за человека
3 часа
13 отзывов
Прогулка по очаровательному историческому центру к Собору Парижской Богоматери
Я постараюсь передать вам дух и атмосферу города, поделиться тем, что чувствую и знаю о Париже, и показать уголки, куда вы вряд ли забредёте сами, — например, цветущий парк с лучшим видом на Нотр-Дам и средневековый дом-библиотеку. Эта прогулка откроет вам особое обаяние Парижа и секреты его центральных улиц, познакомит с известными достопримечательностями и, конечно, жемчужиной столицы — Собором Парижской Богоматери.

Выбирайте и другие экскурсии в Париже

Музеи и искусствоБары и ночная жизньМонмартрФотосессииОпера ГарньеЗа городомТриумфальная аркаГастрономическиеНа автомобилеПешкомИстория и архитектураЭйфелева башняТрансферыМарсово полеМода и винтажОбзорныеВсеЛуараМастер-классыВерсальДиснейлендНормандияСо скидкойСобор Парижской БогоматериКвестыНа автобусеИндивидуальныеДля детейНеобычные маршрутыЛуврВечерниеГрупповыеБилеты в музеи