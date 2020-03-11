51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Для французов Пер-Лашез — не место скорби и печали, а место для воскресных прогулок. Это самый крупный зеленый оазис и первый общественный парк Парижа. На нашей прогулке я расскажу, кому принадлежала территория кладбища и историю его основания. Мы остановимся у 34 могил известных деятелей культуры и искусства и немного поговорим о каждом. Вы увидите, где были похоронены:

Для компаний от 4 человек и больше предусмотрена скидка – подробности можно уточнить в переписке с гидом.

ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ ЭКСКУРСИЯ:

Только для взрослых.

ДЛЯ КОГО ЭКСКУРСИЯ НЕ ПОДХОДИТ:

Для юных путешественников

Для путешественников с ограниченными возможностями передвижения и с травмами, затрудняющими прогулку. Не рекомендуется в жаркую погоду людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кладбище Пер-Лашез расположено на холме: во время прогулки нам предстоит подъем и спуск по мощеным брусчаткой аллеям кладбища. Перед заказом экскурсии оцените, пожалуйста, объективно ваши силы.

ВАЖНО