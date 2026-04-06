51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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у могил, так, что история этого места и жизненные истории и легенды этих людей оживали. Удивительное совпадение для меня, что Мария привела нас к могиле Модильяни, творчество которого для меня очень близко. Я очень люблю, когда общение с человеком вдохновляет вас глубже изучить тему, почитать еще что-то или посмотреть фильм. Это как раз тот самый случай. И еще один бонус, который зачастую стал уже роскошью в наше время, это прекрасная речь Марии. Очень рекомендую эту экскурсию и Марию как экскурсовода!