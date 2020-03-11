51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Для французов Пер-Лашез — не место скорби и печали, а место для воскресных прогулок. Это самый крупный зеленый оазис и первый общественный парк Парижа. На нашей прогулке я расскажу, кому принадлежала территория кладбища и историю его основания. Мы остановимся у 34 могил известных деятелей культуры и искусства и немного поговорим о каждом. Вы увидите, где были похоронены:
Вы узнаете:
Для компаний от 4 человек и больше предусмотрена скидка – подробности можно уточнить в переписке с гидом.
ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ ЭКСКУРСИЯ:
Только для взрослых.
ДЛЯ КОГО ЭКСКУРСИЯ НЕ ПОДХОДИТ:
ВАЖНО