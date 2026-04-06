51 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Пер-Лашез — настоящий музей под открытым небом и самая необычная достопримечательность Парижа. На прогулке я расскажу, кому принадлежала территория кладбища. Поделюсь историей его основания. Мы остановимся у 30 могил известных деятелей культуры и искусства и немного поговорим о каждом.
Описание экскурсии
Вы увидите, где похоронены:
- барон, который хотел «украсить, расширить, оздоровить Париж» — и сделал это
- философ, написавший книгу в соавторстве с привидениями
- самые известные влюблённые — французские Ромео и Джульетта
- художник, приговоривший короля к гильотине
- Эдит Пиаф, Ив Монтан, Оскар Уайльд, Джим Моррисон, Фредерик Шопен, Амедео Модильяни, Мольер, Бальзак
А ещё узнаете:
- кто привил французам любовь к картофелю
- кто изобрел механизм, благодаря которому наши часы показывают точное время
- где появлялся самый известный призрак Франции — парижская «Пиковая Дама»
- откуда в Париже взялись фонтаны питьевой воды
- кто первым в мире расшифровал египетские иероглифы
И многое другое!
Организационные детали
- Оплата оставшейся части стоимости экскурсии — наличными (кроме купюр €200 или €500)
- В плохую погоду (сильный ветер, ливень, снегопад) кладбище может быть закрыто по соображениям безопасности. В этом случае экскурсию можно перенести на другой день, заменить на другую программу или отменить
- Прогулка не подойдёт детям или путешественникам с ограниченными возможностями передвижения
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Père-Lachaise
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1860 туристов
Добрый день! Меня зовут Мария. Парижанка с душой петербурженки. Получила образование в сфере культуры, изучала историю Франции. Предлагаю авторские экскурсии по Парижу, который «… никогда не кончается, и каждый, кто
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 70 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
м
спасибо за очень интересную экскурсию!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень классная экскурсия. Пролетела быстро, увлекательно.
Вам был полезен этот отзыв?
и
Была чудесная прогулка в солнечное осеннее утро. Красивый парк с пожелтевшими платанами, яркими шапками хризантем и цикламенов среди надгробные скульптур. Ни мистического страха, ни скорби, ни даже грусти. Красиво и
Вам был полезен этот отзыв?
М
Экскурсия прошла выше всяких похвал!
Прежде всего хочется отметить, что Мария очень подробно описала нам, как добраться до нужного места, что было очень полезно, так как мы только что прилетели в
Прежде всего хочется отметить, что Мария очень подробно описала нам, как добраться до нужного места, что было очень полезно, так как мы только что прилетели в
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасная экскурсия и великолепный экскурсовод (это честно и не формально). Очень интересный маршрут, сами бы мы вряд ли смогли все предложенное увидеть. Мария (экскурсовод) рассказывала о личностях, которых мы вспоминали
Вам был полезен этот отзыв?
К
Великолепная экскурсия! Я не ожидала настолько объемной по содержанию прогулки. Рассказывая о судьбах героев, Мария погружала нас в сменяющиеся эпохи и увлекала хитросплетением событий. Исторические факты и мифы, далекое прошлое
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «Кладбище Пер-Лашез»
Групповая
до 15 чел.
Групповая прогулка по Пер-Лашез: знаменитости, легенды и вороны
Уникальная экскурсия по Пер-Лашез: откройте тайны Эдит Пиаф, Оскара Уайльда и встреча с котами
Начало: На площади Gambetta
Завтра в 11:00
15 авг в 11:00
€54 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Кладбище Пер-Лашез - пантеон душ (в мини-группе)
Исследовать музей под открытым небом в интерактивном формате с заданиями
Начало: У метро Philippe Auguste
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
15 авг в 10:00
€43 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Увидеть Париж и умереть: экскурсия по кладбищу Пер-Лашез
Посетить не хранилище костей знаменитостей, а место, после которого хочется радоваться жизни
Начало: У кладбища Пер-Лашез
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
от €280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Романтичная прогулка по Парижу с видеосъёмкой на iPhone
Создайте уникальное видео о вашем путешествии по Парижу. Исследуйте Люксембургский сад, Нотр-Дам и наслаждайтесь атмосферой города
Начало: На площади Сан-Сюльпис
17 авг в 10:00
18 авг в 13:30
от €280 за всё до 4 чел.
от €200 за экскурсию