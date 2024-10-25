Эта экскурсия — поход в гости к Шопену, Бальзаку, Уайльду, Мольеру, а также Джиму Моррисону и барону Ротшильду, Саре Бернар и Иву Монтану, Марии Каллас и Эдит Пиаф, Айседоре Дункан и батьке Махно.
Из гробов никого не поднимаю, но побывавшие со мной на Пер-Лашез вспоминают о прогулке именно как о визите в гости ко всем этим интернациональным селебрити.
Из гробов никого не поднимаю, но побывавшие со мной на Пер-Лашез вспоминают о прогулке именно как о визите в гости ко всем этим интернациональным селебрити.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Описание экскурсии
Моя экскурсия — для людей всех возрастов и интересов. Ведь на Пер-Лашез повсюду имена, знакомые нам с самого детства, а истории их жизни захватывающе увлекательны.
Во время прогулки вы узнаете:
- Кто такой отец (пер) Лашез и при чём здесь король-солнце Людовик XIV
- Как вышло, что Мольер и Лафонтен стали первыми «звёздами» Пер-Лашез почти через полтора столетия после их ухода в лучший из миров
- Кто подселился к Оноре де Бальзаку, Марселю Прусту и Оскару Уайльду
- Как на Пер-Лашез образовалась своя «могучая кучка» композиторов: Россини, Керубини, Беллини, Шопен и Бизе
- Кто и почему упал в могилу Эдит Пиаф во время её многолюдных похорон
- Как Айседора Дункан, Мария Каллас и батька Махно стали соседями
Пер-Лашез — живой учебник истории. Живой — ещё и потому, что это самый большой зелёный массив Парижа, по которому приятно гулять в любое время года.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У кладбища Пер-Лашез
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 33 туристов
В городе и не только своей мечты, Париже, я живу более 2 лет, а изучаю его уже более 20. Сейчас я провожу несколько авторских экскурсий. До отъезда из Петербурга в Париж я 3 года работал PR-директором Мариинского театра, а до этого более 10 лет — редактором журнала «Собака. ru» в Петербурге и Москве.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
25 окт 2024
Прекрасная экскурсия!! Грамотный, умный, воспитанный, очень знающий экскурсовод!! Спасибо огромное!
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