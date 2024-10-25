Эта экскурсия — поход в гости к Шопену, Бальзаку, Уайльду, Мольеру, а также Джиму Моррисону и барону Ротшильду, Саре Бернар и Иву Монтану, Марии Каллас и Эдит Пиаф, Айседоре Дункан и батьке Махно. Из гробов никого не поднимаю, но побывавшие со мной на Пер-Лашез вспоминают о прогулке именно как о визите в гости ко всем этим интернациональным селебрити.

Описание экскурсии

Моя экскурсия — для людей всех возрастов и интересов. Ведь на Пер-Лашез повсюду имена, знакомые нам с самого детства, а истории их жизни захватывающе увлекательны.

Во время прогулки вы узнаете:

Кто такой отец (пер) Лашез и при чём здесь король-солнце Людовик XIV

Как вышло, что Мольер и Лафонтен стали первыми «звёздами» Пер-Лашез почти через полтора столетия после их ухода в лучший из миров

Кто подселился к Оноре де Бальзаку, Марселю Прусту и Оскару Уайльду

Как на Пер-Лашез образовалась своя «могучая кучка» композиторов: Россини, Керубини, Беллини, Шопен и Бизе

Кто и почему упал в могилу Эдит Пиаф во время её многолюдных похорон

Как Айседора Дункан, Мария Каллас и батька Махно стали соседями

Пер-Лашез — живой учебник истории. Живой — ещё и потому, что это самый большой зелёный массив Парижа, по которому приятно гулять в любое время года.