Мы прогуляемся по уютным улочкам, прокатимся на катере по Сене, увидим все главные достопримечательности и встретим новый
Описание тура
Организационные детали
Во Францию необходима шенгенская виза.
Проживание. В 2-3-звёздочном отеле в 18-20 минутах от центра Парижа в 2-местном номере. Возможно 1-местное размещение с доплатой и подселение детей в номер со взрослыми родственниками.
Питание. Включены завтраки в отеле, ланчи с вином и местными деликатесами, ужины в старинных ресторанах и бистро (1 горячее блюдо, багет, вино и вода). Сырная корзина в подарок каждому в конце тура. Дополнительно оплачиваются обеды, десерты.
Дети. От 10 лет.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Париж
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, где вы отдохнёте после дороги. По желанию возможно организовать прогулку и шопинг. Вечером встретимся за ужином, попробуем местное вино, настоящие французские сыры, выпечку и познакомимся.
Прогулка по Парижу пешком и на катере и встреча Нового года у Эйфелевой башни
Сегодня неспешно прогуляемся по городу и посетим значимые локации. Рассмотрим архитектурные памятники, зайдём на обед в ресторан и вернёмся в отель, чтобы подготовиться к встрече Нового года.
Вечером отправимся на водную прогулку на катере по Сене. Далее приготовьтесь к атмосфере волшебства — встретим Новый год у Эйфелевой башни в окружении праздничных огней. Откроем бутылочку хорошего вина и поздравим друг друга с наступлением нового года!
Элегантный и праздничный Париж
После завтрака познакомимся с Парижем поподробнее. Посетим все значимые достопримечательности от Елисейских полей до острова Сите, который является сердцем столицы. Полюбуемся Триумфальной аркой, прогуляемся по уютным улочкам и прочувствуем праздничную атмосферу Парижа. У Эйфелевой башни устроим ланч с вином. Заглянем во дворцы и просто насладимся приятной прогулкой по самому элегантному городу мира.
Вечером встретимся в ресторане на ужин с вином.
3 величайших замка
Сегодня отправимся в гости к знаменитому романисту в замок Монте-Кристо. В этом особняке когда-то жил Александр Дюма и сам лично готовил для своих гостей. Его кулинарная книга стала бестселлером! Мы зайдём внутрь, рассмотрим интерьер и муляжи экзотических блюд.
Далее посетим замок Иф, где было создано писателем 88 произведений от эссе до кулинарных исследований! В саду устроим ланч с вином и попробуем несколько сортов сыра.
Нас ждёт ещё один знаменитый замок — Мальмезон. Это резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне, уступающая Версалю только внешне. Мы сами в этом убедимся, когда зайдём внутрь замка — перед нами откроются роскошные коридоры и комнаты. Рассмотрим интерьеры наполеоновской эпохи и прогуляемся по ухоженной территории.
Вечером поужинаем в старинном ресторане с бокалом вина
Живописный и творческий Монмартр
Вы наверняка слышали о Монмартре — романтичном и творческом районе на холме в Париже. Там мы сегодня и прогуляемся: по площадям, бульварам и приятным улочкам. Увидим роскошную базилику Сакре-Кёр, надпись «я тебя люблю» на 250 языках, знаменитое парижское общежитие, где собирались когда-то выдающиеся деятели.
Возле смотровой площадки устроим пикник со свежим багетом, элитным сортом мягкого французского сыра, ветчиной и органическим вином из Бордо. Послушаем живую музыку в кабаре на улице Пигаль.
Латинский квартал и посещение Лувра или Орсе
Сегодня прогуляемся в самом богемном, весёлом и интересном районе Парижа — в Латинском квартале. Вас впечатлит его оригинальная застройка, узкие улочки, дворцы и один из старейших университетов Европы и мира — Сорбонна. В Средневековье она была самым знаменитым учебным заведением Европы. Зайдём в Люксембургский сад, устроим ланч и посетим один из музеев — Лувр или Орсе.
После насыщенной культурной программы соберёмся в ресторане на ужин и попробуем морепродукты.
Отъезд с подарками
После завтрака будет ещё немного времени прогуляться и заняться шопингом. Затем с подарками проводим вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2 929
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Что включено
- Все переезды по программе
- Проживание
- Завтраки, ужины и ланчи
- Дегустация вина
- Сырная корзина
- Экскурсионная программа и сопровождение гидом
- Входные билеты
- Тур проводится в группе от 2 туристов. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные для вас даты
Что не входит в цену
- Билеты до Парижа и обратно
- Дополнительное питание
- Одноместное размещение - доплата 300 евро
- Виза
- Дополнительные развлечения