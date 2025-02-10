Прогуляемся по его улочкам и посетим все значимые достопримечательности от острова Сите, который является сердцем столицы, до Лувра
Описание тура
Организационные детали
Во Францию необходима шенгенская виза.
Проживание. 2-местное размещение в отеле в 20-25 минутах на метро от центра города. Возможно 1-местное размещение с доплатой и подселение детей в номер со взрослыми родственниками.
Питание. Включены завтраки в отеле, ланчи с вином и местными деликатесами, ужины в старинных ресторанах и бистро (1 горячее блюдо, багет, вино и вода). Сырная корзина в подарок каждому в конце тура. Десерты и дополнительное питание за доплату.
Дети. От 10 лет.
Виза. Шенген.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Париж
Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, где вы отдохнёте после дороги и перекусите местными деликатесами с шампанским.
Романтичный Париж и первое знакомство с городом
После французского завтрака отправимся гулять по Парижу. Посетим все значимые достопримечательности от острова Сите, который является сердцем столицы, до Лувра. Рассмотрим архитектурные памятники, увидим знаменитый Нотр-Дам и прочувствуем особую атмосферу столицы Франции. Кульминацией дня станет романтичный ланч с вином, деликатесами и видом на Эйфелеву башню.
Во второй половине дня посетим известные смотровые площадки. А на вечер для вас забронирован столик в одном из лучших ресторанов французской кухни. Каждому будет предложено французское блюдо с гарниром, багет, вода и вино.
3 величайших замка
Сегодня отправимся в гости к знаменитому романисту в замок Монте-Кристо. В этом особняке когда-то жил Александр Дюма и сам лично готовил для своих гостей. Его кулинарная книга стала бестселлером! Мы зайдём внутрь, рассмотрим интерьер и муляжи экзотических блюд.
Далее посетим замок Иф, где было создано писателем 88 произведений от эссе до кулинарных исследований! В саду устроим ланч с вином и попробуем несколько сортов сыра.
Нас ждёт ещё один знаменитый замок — Мальмезон. Это резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне, уступающая Версалю только внешне. Мы сами в этом убедимся, когда зайдём внутрь замка — перед нами откроются роскошные коридоры и комнаты. Рассмотрим интерьеры наполеоновской эпохи и прогуляемся по ухоженной территории.
Вечером поужинаем в старинном ресторане с бокалом вина.
Живописный и творческий Монмартр
Вы наверняка слышали о Монмартре — романтичном и творческом районе на холме в Париже. Там мы сегодня и прогуляемся: по площадям, бульварам и приятным улочкам. Увидим роскошную базилику Сакре-Кёр, надпись «я тебя люблю» на 250 языках, знаменитое парижское общежитие, где собирались когда-то выдающиеся деятели.
Возле одной из достопримечательностей устроим пикник со свежим багетом и элитным сортом мягкого французского сыра. А вечером попробуем традиционные блюда в бистро.
Город шампанского, искусств и истории
Сегодня посетим самый крупный город региона Шампань – Реймс. Он включён в национальный список французских городов искусств и истории. Увидим собор, в котором короновались почти все монархи Франции. Попробуем шампанское и, по возможности, посетим дом шампанских вин. Прогуляемся по сохранившим старину улочкам и рассмотрим памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вечером вернёмся в Париж и поужинаем в ресторане.
Латинский квартал и посещение Лувра или Орсе
Сегодня прогуляемся в самом богемном, весёлом и интересном районе Парижа — в Латинском квартале. Вас впечатлит его оригинальная застройка, узкие улочки, дворцы и один из старейших университетов Европы и мира — Сорбонна. В Средневековье она была самым знаменитым учебным заведением Европы. Зайдём в Люксембургский сад, устроим ланч и посетим один из музеев — Лувр или Орсе. Последнюю локацию возможно заменить на шопинг.
После насыщенной культурной программы соберёмся в ресторане на ужин.
Отъезд с подарками
После завтрака будет ещё немного времени прогуляться и заняться шопингом. Затем с подарками проводим вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€2 976
Ответы на вопросы
Что включено
- Все переезды по программе (включая общественный транспорт)
- Проживание
- Завтраки, ужины и ланчи с вином и сыром
- Дегустация вина из разных регионов Франции
- Сырная корзина
- Экскурсионная программа и сопровождение гидом
- Входные билеты
- Тур проводится в группе от 2 туристов. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные для вас даты
Что не входит в цену
- Билеты до Парижа и обратно
- Дополнительное питание, десерты
- Одноместное размещение - по запросу
- Виза