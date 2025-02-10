Во Францию необходима шенгенская виза.

Проживание. 2-местное размещение в отеле в 20-25 минутах на метро от центра города. Возможно 1-местное размещение с доплатой и подселение детей в номер со взрослыми родственниками.

Питание. Включены завтраки в отеле, ланчи с вином и местными деликатесами, ужины в старинных ресторанах и бистро (1 горячее блюдо, багет, вино и вода). Сырная корзина в подарок каждому в конце тура. Десерты и дополнительное питание за доплату.

Дети. От 10 лет.

Виза. Шенген.