Влюблённые в Париже: романтичное путешествие с дегустациями

Насладиться вином и сыром с видом на Эйфелеву башню, посетить замки и столицу шампанского
Отправимся на День влюблённых в один из самых романтичных городов мира — Париж.

Прогуляемся по его улочкам и посетим все значимые достопримечательности от острова Сите, который является сердцем столицы, до Лувра
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и творческого Монмартра. В Реймсе попробуем шампанское и увидим собор, где короновались почти все монархи Франции. Заедем в гости к знаменитому романисту в замок Монте-Кристо и резиденцию Бонапарта.

Будем ужинать в лучших ресторанах и бистро Парижа, продегустируем вина и насладимся французскими деликатесами. Всё для любимых!

Влюблённые в Париже: романтичное путешествие с дегустациями
Влюблённые в Париже: романтичное путешествие с дегустациями
Влюблённые в Париже: романтичное путешествие с дегустациями
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Во Францию необходима шенгенская виза.

Проживание. 2-местное размещение в отеле в 20-25 минутах на метро от центра города. Возможно 1-местное размещение с доплатой и подселение детей в номер со взрослыми родственниками.

Питание. Включены завтраки в отеле, ланчи с вином и местными деликатесами, ужины в старинных ресторанах и бистро (1 горячее блюдо, багет, вино и вода). Сырная корзина в подарок каждому в конце тура. Десерты и дополнительное питание за доплату.

Дети. От 10 лет.

Виза. Шенген.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Париж

Встретим вас в аэропорту и отвезём в отель, где вы отдохнёте после дороги и перекусите местными деликатесами с шампанским.

Добро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в ПарижДобро пожаловать в Париж
2 день

Романтичный Париж и первое знакомство с городом

После французского завтрака отправимся гулять по Парижу. Посетим все значимые достопримечательности от острова Сите, который является сердцем столицы, до Лувра. Рассмотрим архитектурные памятники, увидим знаменитый Нотр-Дам и прочувствуем особую атмосферу столицы Франции. Кульминацией дня станет романтичный ланч с вином, деликатесами и видом на Эйфелеву башню.

Во второй половине дня посетим известные смотровые площадки. А на вечер для вас забронирован столик в одном из лучших ресторанов французской кухни. Каждому будет предложено французское блюдо с гарниром, багет, вода и вино.

Романтичный Париж и первое знакомство с городомРомантичный Париж и первое знакомство с городомРомантичный Париж и первое знакомство с городомРомантичный Париж и первое знакомство с городомРомантичный Париж и первое знакомство с городомРомантичный Париж и первое знакомство с городомРомантичный Париж и первое знакомство с городом
3 день

3 величайших замка

Сегодня отправимся в гости к знаменитому романисту в замок Монте-Кристо. В этом особняке когда-то жил Александр Дюма и сам лично готовил для своих гостей. Его кулинарная книга стала бестселлером! Мы зайдём внутрь, рассмотрим интерьер и муляжи экзотических блюд.

Далее посетим замок Иф, где было создано писателем 88 произведений от эссе до кулинарных исследований! В саду устроим ланч с вином и попробуем несколько сортов сыра.

Нас ждёт ещё один знаменитый замок — Мальмезон. Это резиденция Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне, уступающая Версалю только внешне. Мы сами в этом убедимся, когда зайдём внутрь замка — перед нами откроются роскошные коридоры и комнаты. Рассмотрим интерьеры наполеоновской эпохи и прогуляемся по ухоженной территории.

Вечером поужинаем в старинном ресторане с бокалом вина.

3 величайших замка3 величайших замка3 величайших замка3 величайших замка3 величайших замка3 величайших замка
4 день

Живописный и творческий Монмартр

Вы наверняка слышали о Монмартре — романтичном и творческом районе на холме в Париже. Там мы сегодня и прогуляемся: по площадям, бульварам и приятным улочкам. Увидим роскошную базилику Сакре-Кёр, надпись «я тебя люблю» на 250 языках, знаменитое парижское общежитие, где собирались когда-то выдающиеся деятели.

Возле одной из достопримечательностей устроим пикник со свежим багетом и элитным сортом мягкого французского сыра. А вечером попробуем традиционные блюда в бистро.

Живописный и творческий МонмартрЖивописный и творческий МонмартрЖивописный и творческий МонмартрЖивописный и творческий МонмартрЖивописный и творческий МонмартрЖивописный и творческий Монмартр
5 день

Город шампанского, искусств и истории

Сегодня посетим самый крупный город региона Шампань – Реймс. Он включён в национальный список французских городов искусств и истории. Увидим собор, в котором короновались почти все монархи Франции. Попробуем шампанское и, по возможности, посетим дом шампанских вин. Прогуляемся по сохранившим старину улочкам и рассмотрим памятники Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вечером вернёмся в Париж и поужинаем в ресторане.

Город шампанского, искусств и историиГород шампанского, искусств и историиГород шампанского, искусств и историиГород шампанского, искусств и истории
6 день

Латинский квартал и посещение Лувра или Орсе

Сегодня прогуляемся в самом богемном, весёлом и интересном районе Парижа — в Латинском квартале. Вас впечатлит его оригинальная застройка, узкие улочки, дворцы и один из старейших университетов Европы и мира — Сорбонна. В Средневековье она была самым знаменитым учебным заведением Европы. Зайдём в Люксембургский сад, устроим ланч и посетим один из музеев — Лувр или Орсе. Последнюю локацию возможно заменить на шопинг.

После насыщенной культурной программы соберёмся в ресторане на ужин.

Латинский квартал и посещение Лувра или ОрсеЛатинский квартал и посещение Лувра или ОрсеЛатинский квартал и посещение Лувра или ОрсеЛатинский квартал и посещение Лувра или ОрсеЛатинский квартал и посещение Лувра или ОрсеЛатинский квартал и посещение Лувра или Орсе
7 день

Отъезд с подарками

После завтрака будет ещё немного времени прогуляться и заняться шопингом. Затем с подарками проводим вас в аэропорт.

Отъезд с подаркамиОтъезд с подарками

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€2 976
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе (включая общественный транспорт)
  • Проживание
  • Завтраки, ужины и ланчи с вином и сыром
  • Дегустация вина из разных регионов Франции
  • Сырная корзина
  • Экскурсионная программа и сопровождение гидом
  • Входные билеты
  • Тур проводится в группе от 2 туристов. Возможно организовать путешествие только для вашей компании в удобные для вас даты
Что не входит в цену
  • Билеты до Парижа и обратно
  • Дополнительное питание, десерты
  • Одноместное размещение - по запросу
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Париж, аэропорт, 13:00
Завершение: Париж, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Парижа

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхГастрономическиеМонмартрПопулярные местаЭйфелева башняВсе турыДегустационные туры7-дневные турыШампанскоеРазвлеченияВинные туры

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