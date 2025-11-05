Реймсский собор — одно из самых важных исторических мест Франции.
На экскурсии мы вместе изучим его архитектуру, оценим внутреннее убранство и уникальные витражи известных мастеров, в том числе Марка Шагала. Вы узнаете об истории собора и его мировом значении.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
- Главный фасад. Изучим здания по обе стороны и найдём самого известного ангела собора. Выясним, кому был посвящён собор, и поговорим о его строительстве, которое длилось три столетия.
- Внутри собора. Познакомимся с деталями готического шедевра: витражами, внутренней стороной западного фасада, баптистерием, часами 15 века. Отдельно коснёмся легенд, окутывающих собор.
- Северный фасад. Рассмотрим его необычные скульптуры. Пройдёмся до восточной оконечности собора, чтобы оценить размеры. Увидим результаты недавних реставрационных работ и почтим память архитектора, который восстановил здание из пепла.
А ещё:
- Я расскажу, почему именно Реймсский собор стал местом коронации французских монархов, и объясню, как проходила церемония.
- Покажу наглядно, как собор пострадал в годы Первой мировой войны и как его восстанавливали.
- Научу «читать» витражи и разбираться в элементах готической архитектуры.
- Уделю особое внимание технике создания самых современных витражей собора.
Организационные детали
- Вход в собор бесплатный.
- Осмотр собора можно совместить с обзорной прогулкой по историческому центру Реймса (1,5–2 часа). Детали обсудим в переписке.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надина — ваш гид в Реймсе
Провела экскурсии для 73 туристов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
5 ноя 2025
Большое спасибо Надине за экскурсию! Все очень понравилось. Мы подкорректировали время и маршрут под наш запрос. Получили рекомендации по ресторанам, шампанским домам. Обязательно обратимся ещё!
Т
Татьяна
14 окт 2025
Спасибо огромное Надине, очень знающая и деликатная гид! Нам было очень интересно, нас было несколько девушек, и мнение единогласное! Обязательно буду рекомендовать Надину, спасибо!
Ж
Жанна
4 окт 2025
Надина- отличный рассказчик, провела нас по лабиринтам истории и архитектуры Реймсского собора и исторического центра города, заинтересовав даже внука 7 лет. Было живо и увлекательно. Заглянули в такие уголки, куда самостоятельно не доберешься. Однозначно рекомендую
К
Константин
10 сен 2025
Большое спасибо Надине за отличную экскурсию, гибко подстроилась по времени, обширно рассказала о соборе, Реймсе и истории Франции! Все понравилось
Ольга
31 июл 2025
Были на экскурсии всей семьёй, с детьми 8 и 11 лет. Надин очень хорошо всё объясняет — интересно и понятно. Была не просто речь, а настоящий рассказ с фото, распечатками и даже заданиями для детей. Нам всем понравилось!
И
Игорь
22 июл 2025
Спасибо Надин за экскурсию. Мы немного опоздали, но Надин без проблем перенесла начало нашей экскурсии. Очень подробно рассказала о Реймском соборе, после легко прогулялись по городу. Отдельное спасибо за дегустацию
О
Ольга
1 июл 2025
большое спасибо за замечательную экскурсию!
И
Иннокентий
19 июн 2025
Давно планировали поездку в Реймс и долго выбирали экскурсовода. Оказалось, не зря! Наша гид -профессионал и чудесный человеком в одном лице! Надина, без сомнения, умеет заинтересовать гостей интересными фактами и
Анастасия
18 июн 2025
У нас была замечательная экскурсия с Гидом Надиной по Реймсскому собору и немного по центру города. Надина удивительно приятный и интересный человек, увлеченный историей и Францией. Несмотря на то, что
