больше 10 лет живу здесь. Получив четыре высших гуманитарных образования в разных университетах Франции (Монпелье, Гренобль) и Италии (Рим, Падуя), мне посчастливилось поработать в самых разных музеях (Пегги Гуггенхайм в Венеции, Музей Стендаля в Гренобле). Переехав в Реймс два года назад, я уже успела поработать два года гидом-сомелье в одном из всемирно известных домов, как Moët et Chandon. Параллельно, я начала проводить экскурсии по Реймсскому собору и по историческому центру города. Буду очень рада познакомить вас с этим чудесным городом и передать его атмосферу.