Роскошь и простота Шампани
Познакомиться с винной культурой региона в поездке по великим шампанским домам и семейным хозяйствам
Начало: Около ж/д вокзала Реймса
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
€1000 за всё до 4 чел.
Реймсский собор
Изучить шедевр французской готики и место коронации монархов
Начало: У собора
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€160 за всё до 7 чел.
Реймс королевский и игристый
Отправиться в историко-энологическое путешествие и научиться пить шампанское
Начало: У железнодорожного вокзала
11 дек в 10:30
15 дек в 10:30
€600 за всё до 4 чел.
Сколько стоит экскурсия по Реймсу в декабре 2025
Сейчас в Реймсе в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 160 до 1000. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
