Индивидуальная
до 4 чел.
Руан - средневековые врата в Нормандию: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Руан: от готических соборов до мест, связанных с Жанной д’Арк и великими художниками. Узнайте интересные факты и попробуйте местные деликатесы
Начало: На Площади Старого Рынка, возле вашего отеля или н...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Индивидуальная экскурсия в Руане: погрузитесь в историю средневековой Франции и узнайте тайны Жанны д’Арк
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным шедеврам музея Руана
Откройте для себя шедевры руанского Музея изящных искусств на индивидуальной экскурсии. Насладитесь работами Давида, Караваджо, Моне и других мастеров
Начало: Перед центральным входом в музей
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия1 ноября 2025Экскурсия по Руану с Твтьяной в целом очень понравилась — было приятно прогуляться по городу и узнать о его достопримечательностях.
- ШШампаров28 октября 2025Отличная экскурсия!
- ККим17 октября 2025Шикарная экскурсия и шикарная Татьяна. Легко и просто, но при этом глубоко нам была подана история Руана и не только. Очень рекомендую эту экскурсию целиком и прекрасную Татьяну, как главную часть этой истории!
- ААнна26 сентября 2025Замечательная экскурсия с Татьяной- познавательно и увлекательно!
Татьяна знает много исторических фактов, но рассказ ими не перегружает. Слушать легко и интересно. Можно задать вопрос по интересующей теме и получить исчерпывающий ответ. Рекомендую экскурсию по Руану!
- ЮЮлия22 сентября 2025Замечательная экскурсия! Мы были в таких местах, которые по путеводителю не найдешь) Приятный собеседник, удивительное знание истории) Татьяна заранее позаботилась и удивила сюрпризами). Огромное спасибо! Однозначно рекомендую!
- ААнна21 сентября 2025Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Всё прошло в очень доброжелательной атмосфере и было интересно и не утомительно. Руан очаровал нас!
- NNina10 августа 2025Сегодня мы открыли для себя Руан с самым обаятельным гидом - Татьяной!
Её энергия, чувство юмора и потрясающие знания превратили прогулку
- ММихаил3 августа 2025очень хорошо, без лишних дат но с любовью к городу и истории его
- ККирилл1 июля 2025Спасибо большое Татьяне за прекрасную экскурсию в Руане!
Мы недавно посетили Руан и имели огромное удовольствие от экскурсии, которую провела Татьяна.
- ВВалерия23 июня 2025Спасибо за погружение в старый центр Руана, рассказ об истории достопримечательностей и увлекательные подробности/ мелочи о городе от местного жителя. Получили рекомендации, что стоит посетить, а на что не имеет смысла тратить время.
- ССветлана10 июня 2025Интересная, живая экскурсия по городу. Посмотрели основные достопримечательности, узнали много нового. Татьяна прекрасный гид 👍
- ААлексей29 мая 2025Экскурсия интересная и непринужденная. Татьяна хороший и эрудированный рассказчик. Интересно и весело показала нам все главные достопримечательности Руана
- ЕЕлена27 марта 2025Благодарю Татьяну от всей души за увлекательное путешествие по Руану. Было интересно, познавательно и очень комфортно. Мы прошлись по городу,
- ААнастасия22 января 2025Татьяна, спасибо вам огромное за то, что открыли этот город, вы-прекрасный гид!! Два часа пролетели незаметно, несмотря на то, что
- ИИрина26 декабря 2024Огромное спасибо за эту экскурсию Татьяне, очень интересно, познавательно, полезно, душевно. Много деталей и огромное знание темы
- DDi1 ноября 2024Татьяна-не просто знающий экскурсовод, но и рассказчик, увлекающий своей беседой, уводящей в истории, легенды и актуальные события. Интересно слушать и понимать, что ничего не меняется 😉история циклична.
- ДДенис30 августа 2024Очень понравилась экскурсия! Татьяна очень интересный и харизматичный рассказчик! Большое внимание к неожиданным деталям. Два чача прошли легко и незаметно.
- ИИрина30 августа 2024Прекрасная экскурсия! Татьяна Вы Лучшая! Спасибо вам большое!
- ААнна23 августа 2024Татьяна - прекрасный гид и очень приятный человек. Без спешки прошлись по городу, ответила на все вопросы туриста, видно, что
- SSvetlana9 августа 2024Спасибо Татьяне за приятную, несмотря на дождь, прогулку и интересную информацию о городе и его истории.
Ответы на вопросы от путешественников по Руану в категории «Искусство и музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Руане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Руану в декабре 2025
Сейчас в Руане в категории "Искусство и музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 240. Туристы уже оставили гидам 108 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Руане (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Искусство и музеи», 108 ⭐ отзывов, цены от €240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль