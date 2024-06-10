Татьяна — ваш гид в Руане

Провела экскурсии для 783 туристов

Всем пламенный бонжур! Я Татьяна, экскурсовод с государственной лицензией гида, журналист, автор единственного русскоязычного путеводителя об усадьбе Клода Моне в Живерни и музейный гид (Лувр, Орсе, Версаль). Буду рада видеть вас в числе моих гостей на экскурсиях по Руану и Парижу!