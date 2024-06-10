Художественный музей столицы Нормандии — настоящая шкатулка с драгоценностями, спрятанная от туристических толп в 1,5 часах езды от Парижа.
Мы неспешно насладимся здесь полотнами художников итальянской, французской и голландской школ разных эпох.
Особое внимание уделим значимому собранию импрессионистов — третьему после музея Орсе в Париже и Музея современного искусства в Гавре.
Мы неспешно насладимся здесь полотнами художников итальянской, французской и голландской школ разных эпох.
Особое внимание уделим значимому собранию импрессионистов — третьему после музея Орсе в Париже и Музея современного искусства в Гавре.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы полюбуемся главными шедеврами музея — полотнами представителей «старой школы» Жерара Давида, Караваджо, Веласкеса, Веронезе, Рубенса.
- Познакомимся с работами самобытных французских живописцев — Жана-Батиста Одри, Франсуа Буше, Жана-Оноре Фрагонара, Убера Робера, Теодора Жерико и Эжена Делакруа.
- Подробнее остановимся на импрессионизме, так как именно Нормандия подарила мировой культуре это живописное направление. Назовём причины, по которым импрессионизм мог родиться только в этой провинции.
- Выделим уникальные особенности творческого почерка Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Камиля Писсарро, Гюстава Кайботта и Альфреда Сислея.
Кому понравится экскурсия
Всем ценителям искусства, особенно тем, кто уже посетил музеи Лувр и Орсе. А также всем желающим соприкоснуться с прекрасным.
Организационные детали
- Мы встречаемся уже в музее. До него вы добираетесь самостоятельно.
- Входные билеты входят в стоимость экскурсии
- Музей закрыт по вторникам
- Чемоданы и громоздкие сумки в музее недопустимы. Максимум, что вы можете взять с собой — небольшой рюкзак.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Перед центральным входом в музей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Руане
Провела экскурсии для 783 туристов
Всем пламенный бонжур! Я Татьяна, экскурсовод с государственной лицензией гида, журналист, автор единственного русскоязычного путеводителя об усадьбе Клода Моне в Живерни и музейный гид (Лувр, Орсе, Версаль). Буду рада видеть вас в числе моих гостей на экскурсиях по Руану и Парижу!Задать вопрос
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