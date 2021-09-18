Все экскурсии в Руане
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Руане – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 47 ⭐ отзывов, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Руане почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€150
за 1-4 чел.
Руан — средневековые врата в Нормандию
Исследовать город и полюбить его за многоликость на обзорной пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€130
за 1-4 чел.
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Истории и легенды о простом люде, королях и героях средневековой Франции и… лучшая утка в стране!
Последние отзывы «Экскурсии Руана»
- ТТарас18 сентября 2021Спасибо Татьяне за замечательную экскурсию! Мы были очарованы не только вечерним Руаном, но и самОй красивой, профессиональной гидом с замечательными эрудицией, интеллектом и чувством юмора. А ужин в рекомендованном Татьяной ресторане превратил этот вечер в незабываемое приключение. Будьте осторожны! Татьяна заберёт ваше сердце и оставит его во Франции! 😉
- ББогдан24 августа 2021Спасибо нашему экскурсоводу Татьяне. Очень живой рассказ, время пролетело совершенно незаметно. Обращайте внимание в какой день берёте экскурсию. В понедельник были закрыты некоторые достопримечательности но это явно не по вине экскурсовода. Спасибо!
- ННаталья21 августа 2021Волшебная экскурсия по Руану с волшебной Татьяной. Очень интересно. Из всех экскурсоводов, чьи экскурсии мы слушали, Татьяна - лучшая! После самостоятельного вечера в Руане, он (после экскурсии с Татьяной) нам открылся и очень понравился. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Рекомендации по еде и возможным самостоятельным прогулкам нам очень помогли. Рекомендую всем начинать знакомство с Руаном именно с Татьяной.
- SSergey18 июля 2021Прекрасная экскурсия. Татьяна очень знающий гид. Рвсскажет обо всём и поможет во всём. Спасибо ей огромное. Сергей.
- ММарина26 августа 2020Татьяна, очень рады, что удалось провести с вами два незабываемых часа. Мы увидели сердце Руана: кружево церквей, незабываемые часы, укромные улочки, типичный фахверковый стиль домов. Вы подарили нам историю этого года, Жанны д’Арк и архитектуры зданий. А главное, поделились частичкой себя, рассказывая с интересом, гордостью и нескучно жонглируя фактами и датами. Спасибо от всей нашей семьи!
- ООксана15 сентября 2019Замечательная экскурсия, нам с мужем было очень интересно и познавательно! Спасибо огромное!