Отзыв на: Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру Т Тарас 5 Спасибо Татьяне за замечательную экскурсию! Мы были очарованы не только вечерним Руаном, но и самОй красивой, профессиональной гидом с замечательными эрудицией, интеллектом и чувством юмора. А ужин в рекомендованном Татьяной ресторане превратил этот вечер в незабываемое приключение. Будьте осторожны! Татьяна заберёт ваше сердце и оставит его во Франции! 😉

Отзыв на: Руан — средневековые врата в Нормандию Б Богдан 5 Спасибо нашему экскурсоводу Татьяне. Очень живой рассказ, время пролетело совершенно незаметно. Обращайте внимание в какой день берёте экскурсию. В понедельник были закрыты некоторые достопримечательности но это явно не по вине экскурсовода. Спасибо!

Отзыв на: Руан — средневековые врата в Нормандию Н Наталья 5 Волшебная экскурсия по Руану с волшебной Татьяной. Очень интересно. Из всех экскурсоводов, чьи экскурсии мы слушали, Татьяна - лучшая! После самостоятельного вечера в Руане, он (после экскурсии с Татьяной) нам открылся и очень понравился. Ни один наш вопрос не остался без ответа. Рекомендации по еде и возможным самостоятельным прогулкам нам очень помогли. Рекомендую всем начинать знакомство с Руаном именно с Татьяной.

Отзыв на: Руан — средневековые врата в Нормандию S Sergey 5 Прекрасная экскурсия. Татьяна очень знающий гид. Рвсскажет обо всём и поможет во всём. Спасибо ей огромное. Сергей.

Отзыв на: Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру М Марина 5 Татьяна, очень рады, что удалось провести с вами два незабываемых часа. Мы увидели сердце Руана: кружево церквей, незабываемые часы, укромные улочки, типичный фахверковый стиль домов. Вы подарили нам историю этого года, Жанны д’Арк и архитектуры зданий. А главное, поделились частичкой себя, рассказывая с интересом, гордостью и нескучно жонглируя фактами и датами. Спасибо от всей нашей семьи!