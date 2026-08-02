Индивидуальная
до 4 чел.
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Индивидуальная экскурсия в Руане: погрузитесь в историю средневековой Франции и узнайте тайны Жанны д’Арк
4 сен в 16:00
8 сен в 16:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Руан - средневековые врата в Нормандию
Исследуйте Руан: от готических соборов до мест, связанных с Жанной д’Арк и великими художниками. Узнайте интересные факты и попробуйте местные деликатесы
Начало: На Площади Старого Рынка, возле вашего отеля или н...
4 сен в 09:00
8 сен в 09:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Руан - жемчужина Франции
Познакомьтесь с Руаном, столицей Верхней Нормандии, где готические шедевры и вкуснейший сидр создают уникальную атмосферу
Завтра в 09:00
16 авг в 14:00
от €650 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Руанский собор. Средневековые тайны готического храма
Жемчужина готической архитектуры, Руанский собор, - место, где история оживает. Узнайте о строительстве, символике и тайнах этого величественного храма
Начало: Руанский собор
4 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Руану
Погрузитесь в историю Руана, от римских времен до средневековья. Узнайте о Жанне д’Арк и насладитесь архитектурными шедеврами города
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры руанского Музея изящных искусств
Откройте для себя шедевры руанского Музея изящных искусств на индивидуальной экскурсии. Насладитесь работами Давида, Караваджо, Моне и других мастеров
Начало: Перед центральным входом в музей
4 сен в 10:00
10 сен в 10:00
от €240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры руанского Музея изящных искусств
Погрузитесь в мир искусства в Руанском музее изящных искусств, где вас ждут шедевры импрессионистов и мастеров старой школы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, по договоренности
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по дому и саду Клода Моне в Живерни
Начало: Усадьба К. Моне/ ж/д вокзал станции Вернон-Живерни
Расписание: Ежедневно, по договоренности
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жанна д’Арк в Руане: мифы и правда о загадочном человеке Столетней войны
Погрузитесь в историю Жанны д’Арк в Руане. Узнайте о её жизни и мифах, посетив ключевые места, связанные с её судьбой
Начало: Руан
Расписание: Ежедневно, по договорённости.
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные церкви Руана: загадки готической архитектуры и не только
Узнайте тайны готических храмов Руана, погрузитесь в историю и символику. Откройте для себя архитектурные шедевры
Начало: Площадь Старого рынка
Расписание: Ежедневно, по договорённости.
€240 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Татьяна провела нам отличную экскурсию. Много рассказала, на вопросы отвечала, даже подарки подарила! У нас были слушатели разных возрастов: от
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D
Огромная благодарность Татьяне от всей нашей компании за прекрасную, интересную и динамичную экскурсию! С душой, с юмором и очень познавательно,
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I
Таня прекрасно снова своё дело и организовала очень интересный тур который она проводила не только со знанием дела Но с чувством юмора. получили море удовольствия. Она даже организовала нам ход в очень крутой ресторан. Большое спасибо.
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Отличная экскурсия и лучший гид!!! Город нас впечатлил, экскурсия интересная, понравилась даже подростку, что редко случается). Руан был конечной точкой в Нормандии, обязательно вернемся еще!
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A
Замечательная экскурсия!
Татьяна познакомила нас с Руаном очень интересно, интеллигентно и увлекательно. Ее рассказ был глубоким и содержательным, но при этом
Татьяна познакомила нас с Руаном очень интересно, интеллигентно и увлекательно. Ее рассказ был глубоким и содержательным, но при этом
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Экскурсия всем понравилась, всё было очень интересно, что даже незаметно время пролетело. Рекомендуем!
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Е
Татьяна - великолепный гид и прекрасный рассказчик, щедро поделилась с нами любовью к истории и архитектуре Руана. Огромная благодарность за прекрасную структуру повествования и за яркие детали!
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Т
Было очень уютно и комфортно с Татьяной, получили огромное удовольствие от прогулки по городу, узнали много новых исторических фактов, и дети и взрослые остались очень довольны.
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В
Татьяне огромное спасибо за познавательную и увлекательную экскурсию по Руану. остались очень довольны профессиональным подходом. Шикарные впечатления остались от города и экскурсовода. СУПЕР. 5 баллов ‼️
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Н
Оценка нашей прогулки кроется в названии экскурсии, мы действительно были очарованы Руаном, поражены его историей, архитектурой, цельностью. А все благодаря
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Всего 127 отзывов в Руане
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Ответы на вопросы от путешественников по Руану
Самые популярные экскурсии в Руане
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
Сколько стоит экскурсия по Руану в августе 2026
Сейчас в Руане можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 240 до 650. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Предлагаем вам посетить Руан на русском языке в 2026 году. Наши экскурсии по Франции позволят вам познакомиться с достопримечательностями Руана и познать его культуру. Цены начинаются от €240. Забронируйте экскурсию прямо сейчас