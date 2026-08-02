читать дальше уменьшить нашему гиду Татьяне, которая настолько легко и с юмором, но в то же время информативно погрузила нас в исторические события не только Руана, но и в целом Нормандии. Однозначно рекомендую Татьяну как человека, знающего и любящего свое дело!

Оценка нашей прогулки кроется в названии экскурсии, мы действительно были очарованы Руаном, поражены его историей, архитектурой, цельностью. А все благодаря