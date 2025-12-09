Индивидуальная
до 4 чел.
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Индивидуальная экскурсия в Руане: погрузитесь в историю средневековой Франции и узнайте тайны Жанны д’Арк
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по главным шедеврам музея Руана
Откройте для себя шедевры руанского Музея изящных искусств на индивидуальной экскурсии. Насладитесь работами Давида, Караваджо, Моне и других мастеров
Начало: Перед центральным входом в музей
«Мы полюбуемся главными шедеврами музея — полотнами представителей «старой школы» Жерара Давида, Караваджо, Веласкеса, Веронезе, Рубенса»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шедевры руанского Музея изящных искусств
Погрузитесь в мир искусства в Руанском музее изящных искусств, где вас ждут шедевры импрессионистов и мастеров старой школы
Начало: По договоренности
«Коллекция Руанского музея изящных искусств славится не только самой крупной во Франции коллекцией православных икон, но и значимым собранием импрессионистов (третьим после музея Орсе в Париже и Музея современного искусства в Гавре)»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
€240 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Руану в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Руане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Руану в декабре 2025
Сейчас в Руане в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 240 до 240. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Руане (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Музеи», 16 ⭐ отзывов, цены от €240. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль