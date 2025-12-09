Найдено 3 экскурсии в категории « Музеи » в Руане на русском языке, цены от €240. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 16 отзывов Индивидуальная до 4 чел. Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру Индивидуальная экскурсия в Руане: погрузитесь в историю средневековой Франции и узнайте тайны Жанны д’Арк €240 за всё до 4 чел. 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Индивидуальная экскурсия по главным шедеврам музея Руана Откройте для себя шедевры руанского Музея изящных искусств на индивидуальной экскурсии. Насладитесь работами Давида, Караваджо, Моне и других мастеров Начало: Перед центральным входом в музей «Мы полюбуемся главными шедеврами музея — полотнами представителей «старой школы» Жерара Давида, Караваджо, Веласкеса, Веронезе, Рубенса» €240 за всё до 4 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Шедевры руанского Музея изящных искусств Погрузитесь в мир искусства в Руанском музее изящных искусств, где вас ждут шедевры импрессионистов и мастеров старой школы Начало: По договоренности «Коллекция Руанского музея изящных искусств славится не только самой крупной во Франции коллекцией православных икон, но и значимым собранием импрессионистов (третьим после музея Орсе в Париже и Музея современного искусства в Гавре)» Расписание: Ежедневно, по договоренности €240 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Руана

