Экскурсия по историческому центру Руана раскрывает загадки готической архитектуры. Посетите современную церковь Жанны д’Арк, церковь Святого Элуа и Руанский собор.
Узнайте, как строили храмы в Средние века, почему их украшают горгульи, и как правильно читать витражи. Включены также церковь Святого Маклу и аббатство Сент-Уэн. Это путешествие в прошлое откроет перед вами величие и тайны готических сооружений
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные готические церкви
- 📜 Исторические факты и легенды
- 🖼 Искусство витражей
- 🎨 Места вдохновения Моне
- ⛪ Символика храмов
Что можно увидеть
- Церковь Жанны д’Арк
- Церковь Святого Элуа
- Руанский собор
- Церковь Святого Маклу
- Аббатство Сент-Уэн
Описание экскурсииНа моей экскурсии вы услышите истории старинных церквей и научитесь без каких-либо трудностей «читать» символику любого готического храма независимо от того, где он построен. Тайные символы и зашифрованные смыслы величественных готических сооружений наконец-то перестанут быть загадкой! Безусловно, именно Руанский собор является основой нашей программы. После посещения собора Богоматери в Руане вы узнаете:
- как строили готические храмы в Средние века;
- почему готические сооружения всегда украшены горгульями и как появилась эта традиция;
- как нужно прожить жизнь, чтобы стать Святым (на примере защитника Руана Святого Ромэна и Святой Жанны д’Арк, сожженной на площади Старого рынка в Руане);
- почему западный фасад всех готических храмов всегда самый красивый и величественный;
- как правильно «читать» витраж на библейскую тему;
- о какой грустной и одновременно жизнеутверждающей истории повествует самый старый витраж собора, выполненный в «шартрском голубом»;
- какое место в соборе обожал Гюстав Флобер;
- откуда «первый и единственный импрессионист» Клод Моне писал свой цикл «Руанский собор»;
- почему саркофаг викинга Роллона, похороненного в храме, такой внушительный по размеру;
- как устроен быстроходный драккар викингов (мы увидим макет в одном из пределов храма), а также узнаем, как мореплаватель родом из Руана дал название целому американскому штату. В программу я также обязательно включаю «жемчужину пламенеющей готики» церковь Святого Маклу (Мало) и более отдаленное, но не менее величественное, аббатство Сент-Уэн.
Ежедневно, по договорённости.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Трансфер и входные билеты, если требуются на маршруте
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Площадь Старого рынка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
