38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В многогранном Руане каждый находит что-то свое, «для души». Экскурсия предлагает множество любопытных фактов о бесстрашных викингах, отважной Жанне д’Арк и тайной символике готических соборов. Вы увидите места, которые любили Клод Моне и Гюстав Флобер. Также порекомендуются уютные заведения, где можно попробовать традиционный нормандский яблочный пирог тарт татен и свежайших нормандских устриц. Экскурсия обещает быть познавательной и увлекательной

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Готика Руана

Вы полюбуетесь знаменитым на весь мир, воспетым на холстах Клода Моне, Собором Руанской Богоматери, где сохранились удивительные по красоте витражи XIII века, исполненные в «шартрском голубом». Там же покоится король Ричард I (тот самый Ричард Львиное Сердце), который в завещании просил оставить свое сердце в Руанском соборе, чтобы «всегда быть вместе со своей Нормандией».

Я расскажу, как строились величественные готические храмы, которые восхищают утонченным архитектурным исполнением и сегодня: как же людям без специальных технических приспособлений удавалось возводить самые высокие здания в мире, которые невозмутимо стоят и по сей день; что означают многочисленные знаки и символы, используемые во время строительства французских готических соборов. А также, поверьте, вы немало удивитесь феномену созвездия Девы Марии, которое стало путеводным в выборе мест строительства французских храмов. О готике только интересно и познавательно!

Жанна д’Арк

Я открою вам отважный путь воительницы Жанны д’Арк, которая в далеком XV веке смогла объединить французскую армию и одержать победу в нескольких сражениях, преломивших ход мировой истории, но, к сожалению, не сумела противостоять обману и предательству. Именно в Руане, на площади Старого рынка, 19-летняя девушка восторжествовала над приговором 128 инквизиторов во главе с епископом Кошоном (забавно, что по-французски слово «кошон» переводится как «свинья»), приговоривших ее к сожжению заживо.

И несмотря на то, что палачи приказали развеять прах Жанны над Сеной, чтобы не создавать «место для поклонения», миллионы людей и сегодня не перестают приезжать в Руан, чтобы зайти в церковь Жанны д’Арк, зажечь свечу и попросить у Святой Жанны благосклонности и сил в важных жизненных начинаниях. Говорят, она никому не отказывает в искренней просьбе…

Творцы Руана

Ценители литературы услышат интересные факты о жизни и творчестве выдающихся уроженцев и жителей города:

какое место в Руане так тщательно описывал в своем романе «Мадам Бовари» Гюстав Флобер;

где занимался спортом великий Ги де Мопассан;

почему Стендаль назвал Руан «Афинами готического стиля», а Гюго, побывавший в Руане неоднократно, именовал его «городом ста колоколов»?

В Руане часто останавливались импрессионисты — Моне и Дега, Писсарро и Гоген, Сислей и Ренуар. Истории жизни и творческих поисков писателей и художников-импрессионистов найдут отклик в сердцах ценителей прекрасного.

Маршрут

Площадь Старого Рынка

Улица Больших часов

Дворец юстиции

Руанский собор

Улица Сен-Ромэн

Церковь Сен-Маклу

Атриум Сен-Маклу

Квартал антикваров

Аббатство Сен-Уэн

Сад мэрии

Конная статуя Наполеону

Бюст Клоду Моне

Памятник Гюставу Флоберу

Возвращение на площадь Старого Рынка.

Это то, что вы обязательно увидите: остальное — по вашему желанию.

Не стесняйтесь написать письмо, если у вас будут уточняющие вопросы по экскурсии, и до встречи в Руане!

Организационные детали