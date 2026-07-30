38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Руан - средневековые врата в Нормандию

Исследуйте Руан: от готических соборов до мест, связанных с Жанной д’Арк и великими художниками. Узнайте интересные факты и попробуйте местные деликатесы
В многогранном Руане каждый находит что-то свое, «для души».

Экскурсия предлагает множество любопытных фактов о бесстрашных викингах, отважной Жанне д’Арк и тайной символике готических соборов. Вы увидите места, которые любили Клод Моне и Гюстав Флобер.

Также порекомендуются уютные заведения, где можно попробовать традиционный нормандский яблочный пирог тарт татен и свежайших нормандских устриц. Экскурсия обещает быть познавательной и увлекательной
5
98 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Исторические факты о Жанне д’Арк
  • 🏰 Величественные готические соборы
  • 🎨 Места, вдохновлявшие Моне и Флобера
  • 🍏 Дегустация тарт татен и устриц
  • 📚 Интересные истории о писателях и художниках
Руан - средневековые врата в Нормандию
Руан - средневековые врата в Нормандию
Руан - средневековые врата в Нормандию

Что можно увидеть

  • Площадь Старого Рынка
  • Улица Больших часов
  • Дворец юстиции
  • Руанский собор
  • Улица Сен-Ромэн
  • Церковь Сен-Маклу
  • Атриум Сен-Маклу
  • Квартал антикваров
  • Аббатство Сен-Уэн
  • Сад мэрии
  • Конная статуя Наполеону
  • Бюст Клоду Моне
  • Памятник Гюставу Флоберу

Описание экскурсии

Готика Руана

Вы полюбуетесь знаменитым на весь мир, воспетым на холстах Клода Моне, Собором Руанской Богоматери, где сохранились удивительные по красоте витражи XIII века, исполненные в «шартрском голубом». Там же покоится король Ричард I (тот самый Ричард Львиное Сердце), который в завещании просил оставить свое сердце в Руанском соборе, чтобы «всегда быть вместе со своей Нормандией».

Я расскажу, как строились величественные готические храмы, которые восхищают утонченным архитектурным исполнением и сегодня: как же людям без специальных технических приспособлений удавалось возводить самые высокие здания в мире, которые невозмутимо стоят и по сей день; что означают многочисленные знаки и символы, используемые во время строительства французских готических соборов. А также, поверьте, вы немало удивитесь феномену созвездия Девы Марии, которое стало путеводным в выборе мест строительства французских храмов. О готике только интересно и познавательно!

Жанна д’Арк

Я открою вам отважный путь воительницы Жанны д’Арк, которая в далеком XV веке смогла объединить французскую армию и одержать победу в нескольких сражениях, преломивших ход мировой истории, но, к сожалению, не сумела противостоять обману и предательству. Именно в Руане, на площади Старого рынка, 19-летняя девушка восторжествовала над приговором 128 инквизиторов во главе с епископом Кошоном (забавно, что по-французски слово «кошон» переводится как «свинья»), приговоривших ее к сожжению заживо.

И несмотря на то, что палачи приказали развеять прах Жанны над Сеной, чтобы не создавать «место для поклонения», миллионы людей и сегодня не перестают приезжать в Руан, чтобы зайти в церковь Жанны д’Арк, зажечь свечу и попросить у Святой Жанны благосклонности и сил в важных жизненных начинаниях. Говорят, она никому не отказывает в искренней просьбе…

Творцы Руана

Ценители литературы услышат интересные факты о жизни и творчестве выдающихся уроженцев и жителей города:

  • какое место в Руане так тщательно описывал в своем романе «Мадам Бовари» Гюстав Флобер;
  • где занимался спортом великий Ги де Мопассан;
  • почему Стендаль назвал Руан «Афинами готического стиля», а Гюго, побывавший в Руане неоднократно, именовал его «городом ста колоколов»?

В Руане часто останавливались импрессионисты — Моне и Дега, Писсарро и Гоген, Сислей и Ренуар. Истории жизни и творческих поисков писателей и художников-импрессионистов найдут отклик в сердцах ценителей прекрасного.

Маршрут

  • Площадь Старого Рынка
  • Улица Больших часов
  • Дворец юстиции
  • Руанский собор
  • Улица Сен-Ромэн
  • Церковь Сен-Маклу
  • Атриум Сен-Маклу
  • Квартал антикваров
  • Аббатство Сен-Уэн
  • Сад мэрии
  • Конная статуя Наполеону
  • Бюст Клоду Моне
  • Памятник Гюставу Флоберу
  • Возвращение на площадь Старого Рынка.

Это то, что вы обязательно увидите: остальное — по вашему желанию.

Не стесняйтесь написать письмо, если у вас будут уточняющие вопросы по экскурсии, и до встречи в Руане!

Организационные детали

  • Мы можем начать экскурсию в центре города в вашем отеле или на железнодорожном вокзале
  • Посещение церквей и соборов в Руане бесплатное. Стоимость свечи — от 2 до 5 евро в зависимости от размера, поэтому желательно запастись монетами и мелкими купюрами.
  • Стоимость обедов, сувениров и любые другие личные траты вы оплачиваете самостоятельно на месте

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Площади Старого Рынка, возле вашего отеля или на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Руане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1070 туристов
Всем пламенный бонжур! Я Татьяна, экскурсовод с государственной лицензией гида, журналист, автор единственного русскоязычного путеводителя об усадьбе Клода Моне в Живерни и музейный гид (Лувр, Орсе, Версаль). Буду рада видеть вас в числе моих гостей на экскурсиях по Руану и Парижу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 98 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
98
4
3
2
1
D
Огромная благодарность Татьяне от всей нашей компании за прекрасную, интересную и динамичную экскурсию! С душой, с юмором и очень познавательно, не перегружая фактами) Маршрут был выстроен идеально, а исторические детали
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и традиции Руана просто влюбили нас в этот город! отдельная благодарность за рекомендации по ресторану и традиционной кухне, мы получили огромное удовольствие и прекрасно завершили вечер, полюбовались лазерным шоу на Руанском соборе☺️

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Елена
Экскурсия всем понравилась, всё было очень интересно, что даже незаметно время пролетело. Рекомендуем!
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Е
Татьяна - великолепный гид и прекрасный рассказчик, щедро поделилась с нами любовью к истории и архитектуре Руана. Огромная благодарность за прекрасную структуру повествования и за яркие детали!
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В
Татьяне огромное спасибо за познавательную и увлекательную экскурсию по Руану. остались очень довольны профессиональным подходом. Шикарные впечатления остались от города и экскурсовода. СУПЕР. 5 баллов ‼️
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Анна
Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Всё прошло в очень доброжелательной атмосфере и было интересно и не утомительно. Руан очаровал нас!
Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Всё прошло в очень доброжелательной атмосфере и было интересно и не утомительно. Руан очаровал нас!
Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Всё прошло в очень доброжелательной атмосфере и было интересно и не утомительно. Руан очаровал нас!
Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Всё прошло в очень доброжелательной атмосфере и было интересно и не утомительно. Руан очаровал нас!
Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Всё прошло в очень доброжелательной атмосфере и было интересно и не утомительно. Руан очаровал нас!
Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Всё прошло в очень доброжелательной атмосфере и было интересно и не утомительно. Руан очаровал нас!
Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Всё прошло в очень доброжелательной атмосфере и было интересно и не утомительно. Руан очаровал нас!
Нам очень понравилась экскурсия с Татьяной. Всё прошло в очень доброжелательной атмосфере и было интересно и не утомительно. Руан очаровал нас!
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Алина
Спасибо за экскурсию! Было очень интересно узнать город и послушать его историю, узнать тайные места!
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