38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия предлагает множество любопытных фактов о бесстрашных викингах, отважной Жанне д’Арк и тайной символике готических соборов. Вы увидите места, которые любили Клод Моне и Гюстав Флобер.
Также порекомендуются уютные заведения, где можно попробовать традиционный нормандский яблочный пирог тарт татен и свежайших нормандских устриц. Экскурсия обещает быть познавательной и увлекательной
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Исторические факты о Жанне д’Арк
- 🏰 Величественные готические соборы
- 🎨 Места, вдохновлявшие Моне и Флобера
- 🍏 Дегустация тарт татен и устриц
- 📚 Интересные истории о писателях и художниках
Что можно увидеть
- Площадь Старого Рынка
- Улица Больших часов
- Дворец юстиции
- Руанский собор
- Улица Сен-Ромэн
- Церковь Сен-Маклу
- Атриум Сен-Маклу
- Квартал антикваров
- Аббатство Сен-Уэн
- Сад мэрии
- Конная статуя Наполеону
- Бюст Клоду Моне
- Памятник Гюставу Флоберу
Описание экскурсии
Готика Руана
Вы полюбуетесь знаменитым на весь мир, воспетым на холстах Клода Моне, Собором Руанской Богоматери, где сохранились удивительные по красоте витражи XIII века, исполненные в «шартрском голубом». Там же покоится король Ричард I (тот самый Ричард Львиное Сердце), который в завещании просил оставить свое сердце в Руанском соборе, чтобы «всегда быть вместе со своей Нормандией».
Я расскажу, как строились величественные готические храмы, которые восхищают утонченным архитектурным исполнением и сегодня: как же людям без специальных технических приспособлений удавалось возводить самые высокие здания в мире, которые невозмутимо стоят и по сей день; что означают многочисленные знаки и символы, используемые во время строительства французских готических соборов. А также, поверьте, вы немало удивитесь феномену созвездия Девы Марии, которое стало путеводным в выборе мест строительства французских храмов. О готике только интересно и познавательно!
Жанна д’Арк
Я открою вам отважный путь воительницы Жанны д’Арк, которая в далеком XV веке смогла объединить французскую армию и одержать победу в нескольких сражениях, преломивших ход мировой истории, но, к сожалению, не сумела противостоять обману и предательству. Именно в Руане, на площади Старого рынка, 19-летняя девушка восторжествовала над приговором 128 инквизиторов во главе с епископом Кошоном (забавно, что по-французски слово «кошон» переводится как «свинья»), приговоривших ее к сожжению заживо.
И несмотря на то, что палачи приказали развеять прах Жанны над Сеной, чтобы не создавать «место для поклонения», миллионы людей и сегодня не перестают приезжать в Руан, чтобы зайти в церковь Жанны д’Арк, зажечь свечу и попросить у Святой Жанны благосклонности и сил в важных жизненных начинаниях. Говорят, она никому не отказывает в искренней просьбе…
Творцы Руана
Ценители литературы услышат интересные факты о жизни и творчестве выдающихся уроженцев и жителей города:
- какое место в Руане так тщательно описывал в своем романе «Мадам Бовари» Гюстав Флобер;
- где занимался спортом великий Ги де Мопассан;
- почему Стендаль назвал Руан «Афинами готического стиля», а Гюго, побывавший в Руане неоднократно, именовал его «городом ста колоколов»?
В Руане часто останавливались импрессионисты — Моне и Дега, Писсарро и Гоген, Сислей и Ренуар. Истории жизни и творческих поисков писателей и художников-импрессионистов найдут отклик в сердцах ценителей прекрасного.
Маршрут
- Площадь Старого Рынка
- Улица Больших часов
- Дворец юстиции
- Руанский собор
- Улица Сен-Ромэн
- Церковь Сен-Маклу
- Атриум Сен-Маклу
- Квартал антикваров
- Аббатство Сен-Уэн
- Сад мэрии
- Конная статуя Наполеону
- Бюст Клоду Моне
- Памятник Гюставу Флоберу
- Возвращение на площадь Старого Рынка.
Это то, что вы обязательно увидите: остальное — по вашему желанию.
Не стесняйтесь написать письмо, если у вас будут уточняющие вопросы по экскурсии, и до встречи в Руане!
Организационные детали
- Мы можем начать экскурсию в центре города в вашем отеле или на железнодорожном вокзале
- Посещение церквей и соборов в Руане бесплатное. Стоимость свечи — от 2 до 5 евро в зависимости от размера, поэтому желательно запастись монетами и мелкими купюрами.
- Стоимость обедов, сувениров и любые другие личные траты вы оплачиваете самостоятельно на месте