2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Руан - это город, где переплетаются история и культура. Здесь сожгли Жанну д’Арк, здесь творили Гюстав Флобер и Клод Моне.
Вечерняя прогулка по историческому центру откроет вам основные достопримечательности города, такие
Вечерняя прогулка по историческому центру откроет вам основные достопримечательности города, такие
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 📜 Захватывающие легенды и истории
- 🎨 Творческое наследие Моне и Флобера
- 🍷 Французская культура и менталитет
- 🌆 Красота вечернего города
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для прогулки по историческому центру Руана - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а город оживает в вечерних огнях. Апрель и октябрь также подходят для посещения, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать более низкие температуры и возможные осадки.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Площадь Старого рынка
- Место сожжения Жанны д’Арк
- Самый старый ресторан во Франции
- Церковь Святого Элуа
- Улица Больших часов
- Астрономические башенные часы
- Руанский собор
- Церковь Сен-Маклу
- Аббатство Сен-Уэн
- Конная статуя Наполеону Бонапарту
- Памятники Гюставу Флоберу и Клоду Моне
Описание экскурсии
Программа
Я расскажу:
- за что на самом деле сожгли Жанну д’Арк и была ли она королевской дочерью;
- как, где и кем готовится самое известное нормандское блюдо — утка по-руански;
- чего больше всего боялись средневековые мужчины и во что воплощались их страхи;
- почему огненная саламандра, воинственный дикобраз и белоснежный горностай стали королевскими любимцами;
- кто и почему впервые надел белое платье на свадьбу, а также начал носить бриллианты в качестве украшений;
- историю возникновения самых популярных французских лакомств — миндального печенья макарон, заварного пирожного эклер и слоеного «тысячелистника»;
- какой тайный смысл хранит барельеф, посвященный Людовику XV, возле Больших башенных часов;
- точное место, откуда Клод Моне писал полотна из знаменитого цикла «Руанский собор», а также его вторую (после живописи, конечно!) страсть;
- о примере настоящей мужской дружбы — между классиками французской и русской литературы Гюставом Флобером и Иваном Тургеневым;
- много интересных мелочей, например, почему французы так любят проводить время за чашечкой кофе или бокалом вина за столиками перед кафе (да-да, даже этому имеется историческое объяснение)!
Таким образом, вы станете лучше понимать жизнь средневековой Франции, а заодно и французский менталитет, узнаете много неожиданных подробностей о достопримечательностях города и совершенно очаруетесь красотой вечернего Руана!
Маршрут
- Площадь Старого рынка — визитная карточка исторического центра Руана
- Место сожжения легендарной Жанны д’Арк и трибуны инквизиторов
- Самый старый ресторан во Франции 1345 г. (по правде, и в Европе!)
- Церковь Святого Элуа и его неповторимая «человечная» горгулья
- Ренессансный особняк нач. XVI века министра финансов короля Франциска I — единственный в Руане 5-звездочный отель
- Улица Больших часов — первая пешеходная улица во Франции
- Астрономические башенные часы — самые старые в континентальной Европе механические городские часы (1389 г.)
- Палата Шахматной доски
- Руанский собор и Финансовое бюро
- Церковь Сен-Маклу — шедевр «пламенеющей готики» Руана
- Аббатство Сен-Уэн — место, которое «облюбовали» викинги еще в IX веке
- Конная статуя Наполеону Бонапарту и мэрия города
- Памятники Гюставу Флоберу и Клоду Моне
- В конце прогулки я предложу вам принять участие в шуточной игре, благодаря которой сложный французский язык станет для вас родным (ну почти:-)).
Организационные детали
- Место встречи: площадь Старого рынка (Rouen, Place du Vieux Marche). Начало экскурсии: в удобное для вас время после 18:00 (по предварительному согласованию).
- В летнее время и в сентябре экскурсию можно завершить на площади перед собором Руанской Богоматери, чтобы вы могли насладиться захватывающим лазерным шоу, проецируемым на его своды.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Руане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1070 туристов
Всем пламенный бонжур! Я Татьяна, экскурсовод с государственной лицензией гида, журналист, автор единственного русскоязычного путеводителя об усадьбе Клода Моне в Живерни и музейный гид (Лувр, Орсе, Версаль). Буду рада видеть вас в числе моих гостей на экскурсиях по Руану и Парижу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
I
Таня прекрасно снова своё дело и организовала очень интересный тур который она проводила не только со знанием дела Но с чувством юмора. получили море удовольствия. Она даже организовала нам ход в очень крутой ресторан. Большое спасибо.
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Отличная экскурсия и лучший гид!!! Город нас впечатлил, экскурсия интересная, понравилась даже подростку, что редко случается). Руан был конечной точкой в Нормандии, обязательно вернемся еще!
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Н
Оценка нашей прогулки кроется в названии экскурсии, мы действительно были очарованы Руаном, поражены его историей, архитектурой, цельностью. А все благодаря нашему гиду Татьяне, которая настолько легко и с юмором, но в то же время информативно погрузила нас в исторические события не только Руана, но и в целом Нормандии. Однозначно рекомендую Татьяну как человека, знающего и любящего свое дело!
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Т
Было очень уютно и комфортно с Татьяной, получили огромное удовольствие от прогулки по городу, узнали много новых исторических фактов, и дети и взрослые остались очень довольны.
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Замечательная экскурсия с Татьяной- познавательно и увлекательно!
Татьяна знает много исторических фактов, но рассказ ими не перегружает. Слушать легко и интересно. Можно задать вопрос по интересующей теме и получить исчерпывающий ответ. Рекомендую экскурсию по Руану!
Татьяна знает много исторических фактов, но рассказ ими не перегружает. Слушать легко и интересно. Можно задать вопрос по интересующей теме и получить исчерпывающий ответ. Рекомендую экскурсию по Руану!
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А
Татьяна, замечательно провела экскурсию. Было очень познавательно. Мы остались довольны
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