2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Руан — средневековые врата в Нормандию

Исследовать город и полюбить его за многоликость на обзорной пешеходной экскурсии

В многогранном Руане каждый находит что-то свое, «для души». И я вам в этом помогу. Вы не только услышите множество любопытных фактов о бесстрашных викингах, отважной Жанне д’Арк и тайной символике готических соборов, но и увидите места, которые любили Клод Моне и Гюстав Флобер. А еще я порекомендую уютные заведения, где можно попробовать традиционный нормандский яблочный пирог тарт татен и свежайших нормандских устриц, не отправляясь на побережье.