2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Руан - это город, где переплетаются история и культура. Здесь сожгли Жанну д’Арк, здесь творили Гюстав Флобер и Клод Моне.Вечерняя прогулка по историческому центру откроет вам основные достопримечательности города, такие

как Руанский собор, улица Больших часов и площадь Старого рынка. Вы узнаете, почему французы так любят проводить время за чашечкой кофе, и услышите захватывающие истории о средневековых мужчинах и их страхах. Погрузитесь в атмосферу Средневековья и насладитесь красотой вечернего Руана

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для прогулки по историческому центру Руана - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а город оживает в вечерних огнях. Апрель и октябрь также подходят для посещения, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать более низкие температуры и возможные осадки.

Сейчас август — это идеальное время.