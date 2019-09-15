2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру

Истории и легенды о простом люде, королях и героях средневековой Франции и... лучшая утка в стране!

Татьяна и Кирилл
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Татьяна и Кирилл – ваш гид
Руан — средневековый город 🏙️, который стал последним пристанищем Орлеанской девы; крупный порт, где французский король Генрих II играл в «морской бой»; творческое пространство, прославившее на весь мир Гюстава Флобера, Ги де Мопассана, Теодора Жерико и Клода Моне.

На вечерней прогулке 👣 по историческому центру я покажу вам основные достопримечательности 🏛️ города и расскажу захватывающие истории 📖, древние легенды и просто интересные факты, которые помогут лучше понять жизнь человека в Средние века и, конечно же, особенности менталитета французов-современников.

130 за экскурсию

У этой экскурсии2 отзыва
5
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру

Программа

Я расскажу:

  • за что на самом деле сожгли Жанну д’Арк и была ли она королевской дочерью;
  • как, где и кем готовится самое известное нормандское блюдо — утка по-руански;
  • чего больше всего боялись средневековые мужчины и во что воплощались их страхи;
  • почему огненная саламандра, воинственный дикобраз и белоснежный горностай стали королевскими любимцами;
  • кто и почему впервые надел белое платье на свадьбу, а также начал носить бриллианты в качестве украшений;
  • историю возникновения самых популярных французских лакомств — миндального печенья макарон, заварного пирожного эклер и слоеного «тысячелистника»;
  • какой тайный смысл хранит барельеф, посвященный Людовику XV, возле Больших башенных часов;
  • точное место, откуда Клод Моне писал полотна из знаменитого цикла «Руанский собор», а также его вторую (после живописи, конечно!) страсть;
  • о примере настоящей мужской дружбы — между классиками французской и русской литературы Гюставом Флобером и Иваном Тургеневым;
  • много интересных мелочей, например, почему французы так любят проводить время за чашечкой кофе или бокалом вина за столиками перед кафе (да-да, даже этому имеется историческое объяснение)!

Таким образом, вы станете лучше понимать жизнь средневековой Франции, а заодно и французский менталитет, узнаете много неожиданных подробностей о достопримечательностях города и совершенно очаруетесь красотой вечернего Руана!

Маршрут

  • Площадь Старого рынка — визитная карточка исторического центра Руана
  • Место сожжения легендарной Жанны д’Арк и трибуны инквизиторов
  • Самый старый ресторан во Франции 1345 г. (по правде, и в Европе!)
  • Церковь Святого Элуа и его неповторимая «человечная» горгулья
  • Ренессансный особняк нач. XVI века министра финансов короля Франциска I — единственный в Руане 5-звездочный отель
  • Улица Больших часов — первая пешеходная улица во Франции
  • Астрономические башенные часы — самые старые в континентальной Европе механические городские часы (1389 г.)
  • Палата Шахматной доски
  • Руанский собор и Финансовое бюро
  • Церковь Сен-Маклу — шедевр «пламенеющей готики» Руана
  • Аббатство Сен-Уэн — место, которое «облюбовали» викинги еще в IX веке
  • Конная статуя Наполеону Бонапарту и мэрия города
  • Памятники Гюставу Флоберу и Клоду Моне
  • В конце прогулки я предложу вам принять участие в шуточной игре, благодаря которой сложный французский язык станет для вас родным (ну почти :-)).

Организационные детали

  • Место встречи: площадь Старого рынка (Rouen, Place du Vieux Marche). Начало экскурсии: в удобное для вас время после 18:00 (по предварительному согласованию).
  • В летнее время и в сентябре экскурсию можно завершить на площади перед собором Руанской Богоматери, чтобы вы могли насладиться захватывающим лазерным шоу, проецируемым на его своды.
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру
Очароваться вечерним Руаном на прогулке по историческому центру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Татьяна и Кирилл
Татьяна и Кирилл
Всем пламенный бонжур! Мы — семейная пара гидов во Франции. Татьяна — парижский экскурсовод с государственной лицензией гида, журналист, автор путеводителя по усадьбе Клода Моне в Живерни и музейный гид (Лувр, Орсе, Версаль). Кирилл — единственный во Франции 3-в-1: профессиональный гид-водитель-сомелье, знаток аутентичных парижских мест и мастер столичных обзорных прогулок. Будем рады видеть вас в числе наших парижских гостей на экскурсиях!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

15 сентября 2019
Замечательная экскурсия, нам с мужем было очень интересно и познавательно! Спасибо огромное!
12 августа 2019
Татьяна, спасибо огромное! Одна из лучших экскурсий! Сращу почувствовала диалог! Я «опытный» пользователь сервиса, так приятно встречать профессионалов и единомышленников! Сплошное удовольствие а не прогулка, Руан теперь, как родной! Всем рекомендую! Я- противная) мне точно виднее!)))

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В многогранном Руане каждый находит что-то свое, «для души». И я вам в этом помогу. Вы не только услышите множество любопытных фактов о бесстрашных викингах, отважной Жанне д’Арк и тайной символике готических соборов, но и увидите места, которые любили Клод Моне и Гюстав Флобер. А еще я порекомендую уютные заведения, где можно попробовать традиционный нормандский яблочный пирог тарт татен и свежайших нормандских устриц, не отправляясь на побережье.

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