На этой экскурсии вы познакомитесь с историей Нормандии, прогуляетесь по ее древней столице, полюбуетесь на готические шедевры и насладитесь сидром, вкуснейшим местным напитком.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Программа
Руан — столица французского региона Верхняя Нормандия, известного своими деревянными домиками и изысканной гастрономией. Город расположен на берегу Сены и считается жемчужиной Франции, сохранив, несмотря на войны и революции, многочисленные свидетельства прошлого: средневековые фахверковые дома, площадь Старого рынка, на которой сожгли Жанну д’Арк и башню, в которой ее содержали, готический собор, сотню раз изображенный на полотнах Клода Моне, золотые городские часы и белоснежный дворец Правосудия…
Организационные детали
Если вы в Париже, мы вместе отправимся в Руан на поезде с вокзала Saint-Lazare. Время в пути около 1:15 в один конец. Если вы в Руане, мы встретимся у кафедрального собора.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Руане
Провёл экскурсии для 840 туристов
Добрый день, уважаемые путешественники. Франция для меня давно стала второй родиной. Меня зовут Максим, и я провожу экскурсии по историческим кварталам Парижа, по его пригородам, а также по провинции ужеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Антон
16 июл 2015
Очень классная экскурсия, нам всем понравилось - не заметили как пролетело время!
Максиму удается сочетать рассказы про историю и архитектуру с ответами на вопросы про кухню и рестораны. Помимо самой экскурсии дал нам множество советов, которые очень помогли в дальнейшей поездке по Нормандии.
Максиму удается сочетать рассказы про историю и архитектуру с ответами на вопросы про кухню и рестораны. Помимо самой экскурсии дал нам множество советов, которые очень помогли в дальнейшей поездке по Нормандии.
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