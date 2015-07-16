На этой экскурсии вы познакомитесь с историей Нормандии, прогуляетесь по ее древней столице, полюбуетесь на готические шедевры и насладитесь сидром, вкуснейшим местным напитком.

Описание экскурсии

Программа

Руан — столица французского региона Верхняя Нормандия, известного своими деревянными домиками и изысканной гастрономией. Город расположен на берегу Сены и считается жемчужиной Франции, сохранив, несмотря на войны и революции, многочисленные свидетельства прошлого: средневековые фахверковые дома, площадь Старого рынка, на которой сожгли Жанну д’Арк и башню, в которой ее содержали, готический собор, сотню раз изображенный на полотнах Клода Моне, золотые городские часы и белоснежный дворец Правосудия…

Организационные детали

Если вы в Париже, мы вместе отправимся в Руан на поезде с вокзала Saint-Lazare. Время в пути около 1:15 в один конец. Если вы в Руане, мы встретимся у кафедрального собора.