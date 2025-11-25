Руан известен всему миру, прежде всего, печальным фактом сожжения на главной площади Старого рынка Орлеанской девы — 19-летней деревенской девушки Жанны д’Арк.
Дату «30 мая 1431 года» знают все любители истории, ну как минимум, многие вспомнят из школьного курса сам факт сожжения якобы еретички Жанны в центре Руана.
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Историческая глубина
- 🏰 Уникальные памятники
- 🕊 Погружение в легенды
- 👣 Пеший маршрут
- 🔍 Интересные факты
Что можно увидеть
- Донжон Жанны д’Арк
- Аббатство Сен-Уэн
- Руанский собор
- Церковь Жанны д’Арк
- Место сожжения Жанны
Описание экскурсии
Мой авторский маршрут по Руану охватывает около 10 памятных мест, которые прямым образом относятся к печальному факту сожжения девушки-воина Жанны д’Арк в Руане:
- донжон Жанны д’Арк;
- места допроса Орлеанской девы;
- аббатство Сен-Уэн;
- Руанский собор (предел, посвященный Святой Жанне);
- фонтан Орлеанской девы;
- церковь Жанны д’Арк на площади Старого рынка;
- «говорящие» витражи;
- место сожжения Жанны с возвышающимся крестом;
- трибуны инквизиторов;
- мост, откуда был развеян прах национальной героини. Длительность этой пешей экскурсии по Руану — 2,5 часа. Начать экскурсию можем с площади Старого рынка, вокзала или от вашего отеля, если он находится в историческом центре.
Ежедневно, по договорённости.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги профессионального гида
Что не входит в цену
- Трансфер и входные билеты, если требуются на маршруте
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Руан
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договорённости.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
