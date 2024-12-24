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Руан - это город с богатой историей, уходящей в римские времена. На обзорной экскурсии можно увидеть знаменитый Руанский собор, церковь Сен-Маклу и Дворец юстиции. Участники узнают о судьбе Жанны д’Арк и насладятся местной кухней, включая утку по-руански. Город также известен как родина Гюстава Флобера и вдохновение для Моне. Гастрономические открытия и исторические факты делают эту экскурсию незабываемой

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