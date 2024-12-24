Руан - это город с богатой историей, уходящей в римские времена. На обзорной экскурсии можно увидеть знаменитый Руанский собор, церковь Сен-Маклу и Дворец юстиции. Участники узнают о судьбе Жанны д’Арк и насладятся местной кухней, включая утку по-руански. Город также известен как родина Гюстава Флобера и вдохновение для Моне. Гастрономические открытия и исторические факты делают эту экскурсию незабываемой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная готическая архитектура
- 🕯 История Жанны д’Арк
- 📚 Литературное наследие
- 🎨 Вдохновение для художников
- 🍴 Гастрономические открытия
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Что можно увидеть
- Руанский собор
- Церковь Сен-Маклу
- Дворец юстиции
- Площадь Старого рынка
Описание экскурсии
Что ждать от экскурсии:
- ценители архитектурных шедевров найдут в Руане множество уникальных объектов в готическом стиле (чего только стоят жемчужины «пламенеющей» готики — западный фасад Руанского собора, церковь Сен-Маклу и Дворец юстиции);
- знатоки истории почтут память легендарной Жанны д’Арк, приговоренной инквизиторами к сожжению именно на площади Старого рынка в Руане. На месте костра с каменным основанием возведен высокий крест, а церковь поблизости носит имя знаменитой воительницы;
- книголюбы и ценители живописи запомнят Руан как малую родину Гюстава Флобера (автора «Мадам Бовари») и город, в котором импрессионист Моне в течение двух лет в любую погоду писал свой цикл полотен «Руанский собор». В Руан часто наведывались Ги де Мопассан и Виктор Гюго, который назвал Руан очень поэтично — «городом ста колоколов»;
- гурманы получат гастрономических впечатлений на несколько месяцев вперед. Мягкие нормандские сыры, местные алкогольные напитки на основе яблок — сидр, поммо и, конечно же, любимый напиток Ремарка — кальвадос. В Нормандии всего этого в избытке — на любой вкус и толщину кошелька. А еще только в Руане можно отведать знаменитое блюдо — утку по-руански! Это блюдо славится не столько своими вкусовыми качествами, столько удивительным процессом приготовления, который, по старой нормандской традиции, доступен всеобщему обозрению. Лишь чуть больше сотни людей в мире имеют право готовить это блюдо — только ради этого обязательно загляните в самый старый ресторан Франции «Корона», из окон которого, по преданию, зеваки глазели на сожжение Орлеанской Девы.
Ежедневно, по договоренности
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр города:
- Западный фасад Руанского собора
- Церковь Сен-Маклу
- Дворец юстиции
- Площадь Старого рынка и др
Что включено
- Услуги гида-сопровождающего
- Встреча на вокзале, возле отеля и т.д.
Что не входит в цену
- Входные билеты по маршруту
- Питание.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
24 дек 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия. Спасибо большое Татьяне
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