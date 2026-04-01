Суровое средневековое аббатство на вершине скалы — это не просто готический замок. Это место, которое на протяжении многих лет оставалось духовным и стратегическим центром региона.
Вы пройдёте по монастырским залам и галереям, заглянете в церковь и знаменитый клуатр с видом на море. И представите, как жили монахи в условиях полной изоляции.
Описание билета
Обратите внимание: это входной билет в аббатство без экскурсионного сопровождения.
Что вас ожидает
Вы побываете в монастырских помещениях: трапезных, галереях, переходах, которые соединяют разные уровни комплекса.
Заглянете в готическую церковь, которая венчает вершину скалы. И ощутите контраст между камнем и светом, проникающим сквозь окна.
Выйдете в знаменитый клуатр — внутренний сад, окружённый аркадами. Он кажется неожиданно воздушным для такого сурового места.
Вы пройдёте через залы с историческими экспозициями, которые повествуют о тысячелетней истории аббатства: от религиозного центра до тюрьмы времён Французской революции.
И конечно, постоите на террасах и смотровых площадках с захватывающими видами на залив.
Организационные детали
Обратите внимание: билет невозвратный, при отмене бронирования мы не сможем вернуть оплату.
Что входит в билет, а что — нет
- В стоимость включён доступ во все открытые для посещения пространства аббатства Мон-Сен-Мишель: церковь, монастырские залы, галереи, клуатр, террасы и смотровые площадки
- Билет не предполагает транспортного и экскурсионного сопровождения, вы самостоятельно добираетесь и посещаете аббатство
Как воспользоваться билетом
- После оформления заказа вы получите подтверждение на почту
- Электронный билет можно показать с телефона или распечатать — рекомендуем скачать его заранее
- Дети до 18 лет включительно проходят бесплатно, отдельный билет не требуется
Часы работы аббатства Мон-Сен-Мишель
- 1 мая – 31 августа: с 9:00 до 19:00 (последний вход — за 1 час до закрытия)
- 1 сентября – 30 апреля: с 9:30 до 18:00 (последний вход — за 1 час до закрытия)
- Аббатство закрыто 1 января, 1 мая и 25 декабря.
Обратите внимание
- В высокий сезон возможны очереди на вход. Рекомендуем приходить заранее, особенно летом и в выходные дни
- Аббатство расположено на вершине скалы. Во время визита предстоит подъём по лестницам — это может быть утомительно для людей с ограниченной мобильностью (лифтов в аббатстве нет)
ежедневно в 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€18
Необходима полная оплата.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На острове Мон-Сен-Мишель
Когда и как рано покупать?
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Сене-Мало
Провёл экскурсии для 68 туристов
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру.
