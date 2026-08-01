Индивидуальная
до 5 чел.
Вольный город Сен-Мало
Крепость внутри и снаружи, панорамный вид на пляжи, мощные волны, корсары и свободолюбивые горожане
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
от €320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Из Сен-Мало отправиться на остров-крепость, услышать его легенды и проникнуться духом Средневековья
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
от €450 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сен-Мало - город корсаров, романтиков и авантюристов
Начало: У ворот Сан-Венсан
Расписание: ежедневно, время по договорённости
€270 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Сену-Мало
Самые популярные экскурсии в Сене-Мало
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Сену-Мало в августе 2026
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