Отзыв на: Вольный город Сен-Мало М Мансур 5 Добрый день. Я заранее спланировал посещение этого города, как одну из жемчужин Бретани. Прекрасная история города. Мой гид - Елена. Только положительные эмоции и от увиденного и от услышанного от гида. Очень советую именно иметь личного гида, поскольку это не отвлекает от рассказа и не надо ждать остальных членов экскурсии.

Отзыв на: Вольный город Сен-Мало М Мария 5 Елена - умный и очень профессиональный гид. С огромным удовольствием слушали Елену, общались, задавали много вопросов про жизнь во Франции, местные особенности и жителей. Очень понравилась «гибкость» гида и умение оценить аудиторию и править ситуацию в зависимости от настроения и состава группы. На мой взгляд, экскурсия информативно и эмоционально была намного насыщеннее, чем мы ожидали. Рекомендую Елену и как гида, и как замечательного собеседника. Огромное спасибо!

Отзыв на: Вольный город Сен-Мало С Светлана 5 Спасибо, Елене за интересный рассказ о Сен Мало, истории Бретани, известных людях жителях Сен Мало. Узнали много нового, было интересно и нам и детям подросткам.