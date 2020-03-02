Все экскурсии в Сен-Мало
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сен-Мало – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 8 ⭐ отзывов, цены от €90. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сен-Мало почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€90
за 1-5 чел.
ежедневно, время по договорённости
Индивидуальная экскурсия
5ч
€380
за 1-4 чел.
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Из Сен-Мало отправиться на остров-крепость, услышать его легенды и проникнуться духом Средневековья
Индивидуальная экскурсия
3ч
€92
за 1-5 чел.
Вольный город Сен-Мало
Крепость внутри и снаружи, панорамный вид на пляжи, мощные волны, корсары и свободолюбивые горожане
Последние отзывы «Экскурсии Сен-Мало»
- ММансур2 марта 2020Добрый день. Я заранее спланировал посещение этого города, как одну из жемчужин Бретани. Прекрасная история города. Мой гид - Елена. Только положительные эмоции и от увиденного и от услышанного от гида. Очень советую именно иметь личного гида, поскольку это не отвлекает от рассказа и не надо ждать остальных членов экскурсии.
- ММария17 января 2020Елена - умный и очень профессиональный гид. С огромным удовольствием слушали Елену, общались, задавали много вопросов про жизнь во Франции, местные особенности и жителей. Очень понравилась «гибкость» гида и умение оценить аудиторию и править ситуацию в зависимости от настроения и состава группы. На мой взгляд, экскурсия информативно и эмоционально была намного насыщеннее, чем мы ожидали. Рекомендую Елену и как гида, и как замечательного собеседника. Огромное спасибо!
- ССветлана1 января 2020Спасибо, Елене за интересный рассказ о Сен Мало, истории Бретани, известных людях жителях Сен Мало. Узнали много нового, было интересно и нам и детям подросткам.
- Отзыв на: Аббатство Мон-Сен-МишельЛЛюдмила10 октября 2019Экскурсия превзошла мои ожидания! Счастливый день получился. Огромная благодарность гиду Елене за профессионализм, внимательность и легкость! Все изумительно!