7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Морской воздух Сен-Мало пропитан страстью к свободе и приключениям. Вместе мы прогуляемся по центру, пройдем по крепостным стенам, любуясь красотой пляжа и дивясь мощи и скорости самых больших приливов и отливов Европы. Вы поймете, почему это город корсаров, услышите об Анне Бретонской и узнаете историю независимости Сен-Мало.

Описание экскурсии

Французские каталонцы

Мы отправимся в ту часть города, которая находится внутри крепости. На центральной площади осмотрим замок Бретонских герцогов, возведенный еще в 15-м веке. Я расскажу об Анне Бретонской и её взаимоотношениях с городом, помогу найти правду в многочисленных легендах о правительнице. В Кафедральном соборе вы увидите камень, где Жак Картье преклонил колени, отправляясь «открывать» Канаду. Узнаете о периоде, когда Сен-Мало целых 4 года являлся независимой республикой, откроете вольнолюбивый характер местных жителей и поймете, почему они до сих пор говорят «я не француз, я не бретонец, я — малуинец».

Отношения с англичанами

Мы поднимемся на крепостную стену и поговорим о возникновении города и его строительстве. Отсюда отлично виден королевский форт, ставший свидетелем стычек бретонцев и британцев. Я объясню, как связана история «адской машины» с улицей Танцующей кошки. Продолжая военную тему, поговорим о периоде Сопротивления и о том, какие разрушения оставила Вторая Мировая война.

Романтизм и романтика большой дороги

Если повезет, и мы застанем отлив, можно будет прогуляться по пляжу вдоль перешейка, заглянуть на соседние острова. На одном из них, как и завещано, похоронен стоя, лицом к морю Шатобриан. Вы узнаете, что красоты морских пейзажей вдохновляли не только на романы, но и на грабеж: многие века здесь находился главный порт корсаров. Я объясню, в чем их отличие от пиратов, расскажу о Сюркуфе, «короле корсаров» — и, возможно, вы поймете, почему бретонцы чтут его как национального героя.