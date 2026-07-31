7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мы отправимся в ту часть города, которая находится внутри крепости. На центральной площади осмотрим замок Бретонских герцогов, возведенный еще в 15-м веке. Я расскажу об Анне Бретонской и её взаимоотношениях с городом, помогу найти правду в многочисленных легендах о правительнице. В Кафедральном соборе вы увидите камень, где Жак Картье преклонил колени, отправляясь «открывать» Канаду. Узнаете о периоде, когда Сен-Мало целых 4 года являлся независимой республикой, откроете вольнолюбивый характер местных жителей и поймете, почему они до сих пор говорят «я не француз, я не бретонец, я — малуинец».
Отношения с англичанами
Мы поднимемся на крепостную стену и поговорим о возникновении города и его строительстве. Отсюда отлично виден королевский форт, ставший свидетелем стычек бретонцев и британцев. Я объясню, как связана история «адской машины» с улицей Танцующей кошки. Продолжая военную тему, поговорим о периоде Сопротивления и о том, какие разрушения оставила Вторая Мировая война.
Романтизм и романтика большой дороги
Если повезет, и мы застанем отлив, можно будет прогуляться по пляжу вдоль перешейка, заглянуть на соседние острова. На одном из них, как и завещано, похоронен стоя, лицом к морю Шатобриан. Вы узнаете, что красоты морских пейзажей вдохновляли не только на романы, но и на грабеж: многие века здесь находился главный порт корсаров. Я объясню, в чем их отличие от пиратов, расскажу о Сюркуфе, «короле корсаров» — и, возможно, вы поймете, почему бретонцы чтут его как национального героя.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Сене-Мало
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 223 туристов
Меня зовут Елена, я живу во Франции и являюсь лицензированным гидом. По образованию я географ, а по призванию художник и писатель. Пишу маслом и словами. Сен-Мало, как и вся Бретань, читать дальшеуменьшить
оказался «моим» местом: как романтик и человек авантюрного склада я полюбила этот город свободы и приключений. Теперь мне хочется и вам показать эти замечательные места. Множество историй и фактов рассказал мне мой муж-француз, историк и писатель. Они рисуют образ города сочными, яркими красками. Мой рассказ будет весёлым и не занудным — вам обязательно понравится!:)
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дина
Спасибо большое Елене! очень интересно, понятно, без излишних деталей и с возможностью адаптироваться к аудитории.
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М
Мария
Елена - умный и очень профессиональный гид. С огромным удовольствием слушали Елену, общались, задавали много вопросов про жизнь во Франции, местные особенности и жителей. Очень понравилась «гибкость» гида и умение оценить аудиторию читать дальшеуменьшить
и править ситуацию в зависимости от настроения и состава группы. На мой взгляд, экскурсия информативно и эмоционально была намного насыщеннее, чем мы ожидали. Рекомендую Елену и как гида, и как замечательного собеседника. Огромное спасибо!
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О
Ольга
С Еленой мы ели знаменитых канкальских устриц, сидя на набережной и бросая чайкам раковины, гуляли по берегу моря, любуясь прекрасными видами и вдыхая морской воздух. Затем мы прошли по средневековым читать дальшеуменьшить
улочкам и стенам крепости Сен Мало, сопровождаемые рассказом Елены о прошлом и настоящем этих краев, их знаменитых земляках, старых и современных традициях Бретани. Спасибо Вам, Елена, Вы помогли нам открыть много красивого, интересного и незабываемого!
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М
Мансур
Добрый день. Я заранее спланировал посещение этого города, как одну из жемчужин Бретани. Прекрасная история города. Мой гид - Елена. Только положительные эмоции и от увиденного и от услышанного от гида. Очень советую именно иметь личного гида, поскольку это не отвлекает от рассказа и не надо ждать остальных членов экскурсии.
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Марина
Елена, спасибо большое! Прекрасная прогулка по вольному городу! Было интересно и нашей 8-летней внучке и нам. Не смотря на то, что мы второй раз в этом волшебном месте, было очень интересно побродить с Вами по городу корсаров. Надеемся встретиться еще раз, м б в Saint-Briac-sur-Mer …. Громадное мерси!
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E
Elena
Хорошая экскурсия по Сен-Мало с Еленой. Познавательно, интересно и без лишней информационной нагрузки, чудесный город со своей историей! Время пролетело незаметно!