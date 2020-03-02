7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Экскурсии

  3. Вольный город Сен-Мало

Крепость внутри и снаружи, панорамный вид на пляжи, мощные волны, корсары и свободолюбивые горожане

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
Морской воздух Сен-Мало пропитан страстью к свободе и приключениям.

Вместе мы прогуляемся по центру, пройдем по крепостным стенам, любуясь красотой пляжа и дивясь мощи и скорости самых больших приливов и отливов Европы.

Вы поймете, почему это город корсаров, услышите об Анне Бретонской и узнаете историю независимости Сен-Мало.
92 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии7 отзывов
4.86
Вольный город Сен-Мало
Вольный город Сен-Мало

Что вас ожидает

Французские каталонцы
Мы отправимся в ту часть города, которая находится внутри крепости. На центральной площади осмотрим замок Бретонских герцогов, возведенный еще в 15-м веке. Я расскажу об Анне Бретонской и её взаимоотношениях с городом, помогу найти правду в многочисленных легендах о правительнице. В Кафедральном соборе вы увидите камень, где Жак Картье преклонил колени, отправляясь «открывать» Канаду. Узнаете о периоде, когда Сен-Мало целых 4 года являлся независимой республикой, откроете вольнолюбивый характер местных жителей и поймете, почему они до сих пор говорят «я не француз, я не бретонец, я — малуинец».

Отношения с англичанами
Мы поднимемся на крепостную стену и поговорим о возникновении города и его строительстве. Отсюда отлично виден королевский форт, ставший свидетелем стычек бретонцев и британцев. Я объясню, как связана история «адской машины» с улицей Танцующей кошки. Продолжая военную тему, поговорим о периоде Сопротивления и о том, какие разрушения оставила Вторая Мировая война.

Романтизм и романтика большой дороги
Если повезет, и мы застанем отлив, можно будет прогуляться по пляжу вдоль перешейка, заглянуть на соседние острова. На одном из них, как и завещано, похоронен стоя, лицом к морю Шатобриан. Вы узнаете, что красоты морских пейзажей вдохновляли не только на романы, но и на грабеж: многие века здесь находился главный порт корсаров. Я объясню, в чем их отличие от пиратов, расскажу о Сюркуфе, «короле корсаров» — и, возможно, вы поймете, почему бретонцы чтут его как национального героя.

Вольный город Сен-Мало
Вольный город Сен-Мало
Вольный город Сен-Мало
Вольный город Сен-Мало
Вольный город Сен-Мало
Вольный город Сен-Мало
Вольный город Сен-Мало
Вольный город Сен-Мало
Вольный город Сен-Мало
Вольный город Сен-Мало
Вольный город Сен-Мало
Вольный город Сен-Мало
Вольный город Сен-Мало
Вольный город Сен-Мало
Вольный город Сен-Мало

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Меня зовут Елена, я живу во Франции — а именно в Сен-Мало — три года. По образованию я географ, а по призванию художник и писатель. Пишу маслом и словами. Сен-Мало, как и вся Бретань, оказался «моим» местом: как романтик и человек авантюрного склада, я полюбила этот город свободы и приключений. Теперь мне хочется и вам показать эти замечательные места. Множество историй и фактов рассказал мне мой муж-француз, историк и писатель. Они рисуют образ города сочными, яркими красками. Мой рассказ будет веселым и не занудным — вам обязательно понравится! :)
Напишите мне

7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 марта 2020
Добрый день.
Я заранее спланировал посещение этого города, как одну из жемчужин Бретани.
Прекрасная история города.
Мой гид - Елена.
Только положительные эмоции и от увиденного и от услышанного от гида.
Очень советую именно иметь личного гида, поскольку это не отвлекает от рассказа и не надо ждать остальных членов экскурсии.
17 января 2020
Елена - умный и очень профессиональный гид.
С огромным удовольствием слушали Елену, общались, задавали много вопросов про жизнь во Франции, местные особенности и жителей.
Очень понравилась «гибкость» гида и умение оценить аудиторию и править ситуацию в зависимости от настроения и состава группы.
На мой взгляд, экскурсия информативно и эмоционально была намного насыщеннее, чем мы ожидали. Рекомендую Елену и как гида, и как замечательного собеседника.
Огромное спасибо!
1 января 2020
Спасибо, Елене за интересный рассказ о Сен Мало, истории Бретани, известных людях жителях Сен Мало. Узнали много нового, было интересно и нам и детям подросткам.
17 ноября 2019
Елена, спасибо большое!
Прекрасная прогулка по вольному городу!
Было интересно и нашей 8-летней внучке и нам. Не смотря на то,
что мы второй раз в этом волшебном месте, было очень интересно побродить с Вами по городу корсаров. Надеемся встретиться еще раз, м б в Saint-Briac-sur-Mer ....
Громадное мерси!
1 ноября 2019
Хорошая познавательная экскурсия по Сан Мало. Много новой информации про Бретань и Сан Мало. Доброжелательный гид. Рекомендуем. Большое спасибо.
26 октября 2019
С Еленой мы ели знаменитых канкальских устриц, сидя на набережной и бросая чайкам раковины, гуляли по берегу моря, любуясь прекрасными видами и вдыхая морской воздух. Затем мы прошли по средневековым улочкам и стенам крепости Сен Мало, сопровождаемые рассказом Елены о прошлом и настоящем этих краев, их знаменитых земляках, старых и современных традициях Бретани. Спасибо Вам, Елена, Вы помогли нам открыть много красивого, интересного и незабываемого!
14 сентября 2019
Спасибо Елена за чудесную экскурсию, прогулка была неспешной и информативной. Отдельное спасибо за ожидание, так как гид проявила терпение и ждала нас в оговорённом месте, хоть мы и заблудились и из-за этого опоздали к началу тура.
Экскурсию однозначно рекомендую, получите массу удовольствия от прогулки по Сен-Мало!

Елена проводит ещё 1 экскурсию

Аббатство Мон-Сен-МишельАббатство Мон-Сен-МишельАббатство Мон-Сен-Мишель
380 за экскурсию
5 часов
1 отзыв
Из Сен-Мало отправиться на остров-крепость, услышать его легенды и проникнуться духом Средневековья
Замок Мон-Сен-Мишель — самая посещаемое место во Франции после Парижа. Грандиозный силуэт крепости будто парит в воздухе, окруженный морем. Вы исследуете лабиринты монастыря и полюбуетесь кружевом готической архитектуры. Услышите об укладе аббатства и узнаете, как протекает жизнь на острове.

Выбирайте и другие экскурсии в Сен-Мало

На автомобилеОбзорныеИндивидуальныеПешкомЗа городомВсе