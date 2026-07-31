7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

Вольный город Сен-Мало

Крепость внутри и снаружи, панорамный вид на пляжи, мощные волны, корсары и свободолюбивые горожане
Морской воздух Сен-Мало пропитан страстью к свободе и приключениям.

Вместе мы прогуляемся по центру, пройдем по крепостным стенам, любуясь красотой пляжа и дивясь мощи и скорости самых больших приливов и отливов Европы.

Вы поймете, почему это город корсаров, услышите об Анне Бретонской и узнаете историю независимости Сен-Мало.
4.7
13 отзывов
Вольный город Сен-Мало
Вольный город Сен-Мало
Вольный город Сен-Мало

Описание экскурсии

Французские каталонцы

Мы отправимся в ту часть города, которая находится внутри крепости. На центральной площади осмотрим замок Бретонских герцогов, возведенный еще в 15-м веке. Я расскажу об Анне Бретонской и её взаимоотношениях с городом, помогу найти правду в многочисленных легендах о правительнице. В Кафедральном соборе вы увидите камень, где Жак Картье преклонил колени, отправляясь «открывать» Канаду. Узнаете о периоде, когда Сен-Мало целых 4 года являлся независимой республикой, откроете вольнолюбивый характер местных жителей и поймете, почему они до сих пор говорят «я не француз, я не бретонец, я — малуинец».

Отношения с англичанами

Мы поднимемся на крепостную стену и поговорим о возникновении города и его строительстве. Отсюда отлично виден королевский форт, ставший свидетелем стычек бретонцев и британцев. Я объясню, как связана история «адской машины» с улицей Танцующей кошки. Продолжая военную тему, поговорим о периоде Сопротивления и о том, какие разрушения оставила Вторая Мировая война.

Романтизм и романтика большой дороги

Если повезет, и мы застанем отлив, можно будет прогуляться по пляжу вдоль перешейка, заглянуть на соседние острова. На одном из них, как и завещано, похоронен стоя, лицом к морю Шатобриан. Вы узнаете, что красоты морских пейзажей вдохновляли не только на романы, но и на грабеж: многие века здесь находился главный порт корсаров. Я объясню, в чем их отличие от пиратов, расскажу о Сюркуфе, «короле корсаров» — и, возможно, вы поймете, почему бретонцы чтут его как национального героя.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Сене-Мало
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 223 туристов
Меня зовут Елена, я живу во Франции и являюсь лицензированным гидом. По образованию я географ, а по призванию художник и писатель. Пишу маслом и словами. Сен-Мало, как и вся Бретань,
читать дальшеуменьшить

оказался «моим» местом: как романтик и человек авантюрного склада я полюбила этот город свободы и приключений. Теперь мне хочется и вам показать эти замечательные места. Множество историй и фактов рассказал мне мой муж-француз, историк и писатель. Они рисуют образ города сочными, яркими красками. Мой рассказ будет весёлым и не занудным — вам обязательно понравится!:)

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
3
1
2
1
Д
Спасибо большое Елене! очень интересно, понятно, без излишних деталей и с возможностью адаптироваться к аудитории.
Вам был полезен этот отзыв?
М
Елена - умный и очень профессиональный гид.
С огромным удовольствием слушали Елену, общались, задавали много вопросов про жизнь во Франции, местные особенности и жителей.
Очень понравилась «гибкость» гида и умение оценить аудиторию
читать дальшеуменьшить

и править ситуацию в зависимости от настроения и состава группы.
На мой взгляд, экскурсия информативно и эмоционально была намного насыщеннее, чем мы ожидали. Рекомендую Елену и как гида, и как замечательного собеседника.
Огромное спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
О
С Еленой мы ели знаменитых канкальских устриц, сидя на набережной и бросая чайкам раковины, гуляли по берегу моря, любуясь прекрасными видами и вдыхая морской воздух. Затем мы прошли по средневековым
читать дальшеуменьшить

улочкам и стенам крепости Сен Мало, сопровождаемые рассказом Елены о прошлом и настоящем этих краев, их знаменитых земляках, старых и современных традициях Бретани. Спасибо Вам, Елена, Вы помогли нам открыть много красивого, интересного и незабываемого!

Вам был полезен этот отзыв?
М
Добрый день.
Я заранее спланировал посещение этого города, как одну из жемчужин Бретани.
Прекрасная история города.
Мой гид - Елена.
Только положительные эмоции и от увиденного и от услышанного от гида.
Очень советую именно иметь личного гида, поскольку это не отвлекает от рассказа и не надо ждать остальных членов экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Елена, спасибо большое!
Прекрасная прогулка по вольному городу!
Было интересно и нашей 8-летней внучке и нам. Не смотря на то, что мы второй раз в этом волшебном месте, было очень интересно побродить с Вами по городу корсаров. Надеемся встретиться еще раз, м б в Saint-Briac-sur-Mer ….
Громадное мерси!
Вам был полезен этот отзыв?
E
Хорошая экскурсия по Сен-Мало с Еленой. Познавательно, интересно и без лишней информационной нагрузки, чудесный город со своей историей! Время пролетело незаметно!
Вам был полезен этот отзыв?

Похожие экскурсии на «Вольный город Сен-Мало»

Аббатство Мон-Сен-Мишель
Пешая
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Из Сен-Мало отправиться на остров-крепость, услышать его легенды и проникнуться духом Средневековья
15 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от €450 за всё до 10 чел.
Сен-Мало - город корсаров, романтиков и авантюристов
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сен-Мало - город корсаров, романтиков и авантюристов
Начало: У ворот Сан-Венсан
Расписание: ежедневно, время по договорённости
€270 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сене-Мало. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Сене-Мало
от €320 за экскурсию