Самое полное знакомство с городом, его исторической частью.

Пройдем с вами по городской стене, которая сама уже достопримечательность 🏛️, полюбуемся на знаменитые приливы и отливы, вторые по величине в мире.

Флаг города Сен-Мало гордо реет выше флагов страны, региона и Евросоюза. Такого вы больше нигде не увидите. Это привилегия, данная городу, как память о том, что он целых 4 года был самостоятельной республикой. Как и когда это случилось? Вот с этого мы и начнем. Ведь жители Сен-Мало до сих пор утверждают, что они "не французы и не бретонцы, они малуинцы".

Старый город 🏙️ ограничен крепостной стеной, возведенной по проекту великого архитектора Вобана в самом начале 18-го века. История 📖 возникновения города, его строительства тесно связана навеки с морем. Впечатляет и история его восстановления после бомбежек августа 1944 года.

Замок герцогов Бретонских. Здесь не обойтись без истории жизни самого популярного женского исторического персонажа в Бретани. Анна Бретонская, дважды королева Франции, принесла Бретань во французскую корону в качестве своего приданного. Ее обожают в регионе, но взаимоотношения ее с городом Сен-Мало все же были своеобразными, я расскажу вам эту историю.

Дом, в котором родился родоначальник романтизма Рене Шатобриан. Здесь же, в Сен-Мало он и похоронен. Причем в весьма необычном месте и довольно нестандартным способом. Могилу писателя вы после экскурсии 🧭 можете почтить лично, если вам позволит это прилив.

Вы узнаете почему Сен-Мало называют "городом корсаров", истории самых ярких представителей "искателей удачи", а также в целом, о явлении корсарства. Поговорим об этом с вами, стоя на крепостных стенах, у памятника "королю корсаров" Роберу Сюркуфу.

Открытие Канады - ярчайшая страница в истории Сен-Мало - было совершено уроженцем города Жаком Картье. Поверьте, это захватывающая история.

Спустившись с городской стены, погрузимся в четкие линии каменного города, здесь нас ждет также невероятное количество историй о приключениях, а также небольшие анекдоты из городской жизни уже 19-го века.