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Сен-Мало - город корсаров, романтиков и авантюристов

Елена Г.
Елена Г. – Гид из Сена-Мало
Сен-Мало - город корсаров, романтиков и авантюристов
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Сен-Мало - город корсаров, романтиков и авантюристов
Сен-Мало - город корсаров, романтиков и авантюристов

Что вы увидите

  • Городские стены, замок герцогов Бретонских, дом, где родился Шатобриан, остров, на котором он похоронен.
  • Королевский форт, остров Сезамбр, полуостров Алет, , кафедральный собор. И шикарные виды на приливы и отливы, конечно
Самое полное знакомство с городом, его исторической частью.
Пройдем с вами по городской стене, которая сама уже достопримечательность 🏛️, полюбуемся на знаменитые приливы и отливы, вторые по величине в мире.
Флаг города Сен-Мало гордо реет выше флагов страны, региона и Евросоюза. Такого вы больше нигде не увидите. Это привилегия, данная городу, как память о том, что он целых 4 года был самостоятельной республикой. Как и когда это случилось? Вот с этого мы и начнем. Ведь жители Сен-Мало до сих пор утверждают, что они "не французы и не бретонцы, они малуинцы".
Старый город 🏙️ ограничен крепостной стеной, возведенной по проекту великого архитектора Вобана в самом начале 18-го века. История 📖 возникновения города, его строительства тесно связана навеки с морем. Впечатляет и история его восстановления после бомбежек августа 1944 года.
Замок герцогов Бретонских. Здесь не обойтись без истории жизни самого популярного женского исторического персонажа в Бретани. Анна Бретонская, дважды королева Франции, принесла Бретань во французскую корону в качестве своего приданного. Ее обожают в регионе, но взаимоотношения ее с городом Сен-Мало все же были своеобразными, я расскажу вам эту историю.
Дом, в котором родился родоначальник романтизма Рене Шатобриан. Здесь же, в Сен-Мало он и похоронен. Причем в весьма необычном месте и довольно нестандартным способом. Могилу писателя вы после экскурсии 🧭 можете почтить лично, если вам позволит это прилив.
Вы узнаете почему Сен-Мало называют "городом корсаров", истории самых ярких представителей "искателей удачи", а также в целом, о явлении корсарства. Поговорим об этом с вами, стоя на крепостных стенах, у памятника "королю корсаров" Роберу Сюркуфу.
Открытие Канады - ярчайшая страница в истории Сен-Мало - было совершено уроженцем города Жаком Картье. Поверьте, это захватывающая история.
Спустившись с городской стены, погрузимся в четкие линии каменного города, здесь нас ждет также невероятное количество историй о приключениях, а также небольшие анекдоты из городской жизни уже 19-го века.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Ничего кроме услуг гида. Если вы на машине
  • парковки в городе все платные
  • бесплатный день-воскресенье.
Начало
🚩 У ворот Сан-Венсан
Место завершения
🏁 У ворот Гранд Порт
Сен-Мало - город корсаров, романтиков и авантюристов
Сен-Мало - город корсаров, романтиков и авантюристов
Сен-Мало - город корсаров, романтиков и авантюристов
Сен-Мало - город корсаров, романтиков и авантюристов
Сен-Мало - город корсаров, романтиков и авантюристов

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Г.
Елена Г.
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