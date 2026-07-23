Замок Мон-Сен-Мишель — самая посещаемое место во Франции после Парижа. Грандиозный силуэт крепости будто парит в воздухе, окруженный морем. Вы исследуете лабиринты монастыря и полюбуетесь кружевом готической архитектуры. Услышите об укладе аббатства и узнаете, как протекает жизнь на острове.

Описание экскурсии

Замок из сказки

Автобус-шаттл подвезёт нас к самому подножию горы, и через мгновение мы войдём в сказку, где все дышит Средневековьем и чудом. Узкие улочки и лестницы выведут вас наверх, в сложные архитектурные переплетения монастыря. Вы насладитесь шикарным видом на залив: вода здесь прибывает и убывает с необыкновенной скоростью — это самые большие приливы в Европе.

Хроники аббатства

Строительство монастыря на горе, которая два раза в день практически становится островом, — довольно сложная задача. Я расскажу, как и при каких условиях появилось эта величественное сооружение. Поделюсь легендами из его религиозной и военной жизни: в Столетнюю войну крепость выдержала 10-летнюю осаду. Вы услышите об укладе общины — сегодня и во времена Средневековья, поймете, что значит аббатство для паломников со всего мира. И, конечно, поговорим об особой экосистеме залива и его невероятных приливах.

Организационные детали