Из Сен-Мало отправиться на остров-крепость, услышать его легенды и проникнуться духом Средневековья
Замок Мон-Сен-Мишель — самая посещаемое место во Франции после Парижа. Грандиозный силуэт крепости будто парит в воздухе, окруженный морем. Вы исследуете лабиринты монастыря и полюбуетесь кружевом готической архитектуры. Услышите об укладе аббатства и узнаете, как протекает жизнь на острове.
Автобус-шаттл подвезёт нас к самому подножию горы, и через мгновение мы войдём в сказку, где все дышит Средневековьем и чудом. Узкие улочки и лестницы выведут вас наверх, в сложные архитектурные переплетения монастыря. Вы насладитесь шикарным видом на залив: вода здесь прибывает и убывает с необыкновенной скоростью — это самые большие приливы в Европе.
Хроники аббатства
Строительство монастыря на горе, которая два раза в день практически становится островом, — довольно сложная задача. Я расскажу, как и при каких условиях появилось эта величественное сооружение. Поделюсь легендами из его религиозной и военной жизни: в Столетнюю войну крепость выдержала 10-летнюю осаду. Вы услышите об укладе общины — сегодня и во времена Средневековья, поймете, что значит аббатство для паломников со всего мира. И, конечно, поговорим об особой экосистеме залива и его невероятных приливах.
Организационные детали
Отдельно оплачивается вход в аббатство: €13-16/чел. (зависит от сезона), детям и студентам предоставляются скидки
Так как к аббатству запрещено проезжать на своем транспорте, к горе нас отвезет бесплатный автобус-шаттл
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Сене-Мало
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 223 туристов
Меня зовут Елена, я живу во Франции и являюсь лицензированным гидом. По образованию я географ, а по призванию художник и писатель. Пишу маслом и словами. Сен-Мало, как и вся Бретань, читать дальшеуменьшить
оказался «моим» местом: как романтик и человек авантюрного склада я полюбила этот город свободы и приключений. Теперь мне хочется и вам показать эти замечательные места. Множество историй и фактов рассказал мне мой муж-француз, историк и писатель. Они рисуют образ города сочными, яркими красками. Мой рассказ будет весёлым и не занудным — вам обязательно понравится!:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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Олег
Елена, огромное спасибо за чудесную экскурсию!
Вы смогли оживить Аббатство Мон-Сен-Мишель, наполнив нашу прогулку захватывающими историями, теплом и множеством ярких, интересных деталей. Теперь это величественное место кажется стало к нам ближе.
Отдельно хотим отметить Вашу потрясающую энергию, безупречный профессионализм и искреннюю душевность. Благодарим Вас!
До новых встреч! 🤗 Олег, Екатерина и Дарья
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Н
Наталья
Наша экскурсия с Еленой была приятной, четыре часа пролетели незаметно, но были наполнены как историческими фактами, так и историями из жизни жителей Нормандии. Елена - эрудированный гид, с легкостью отвечала читать дальшеуменьшить
на все наши вопросы и давала советы по региону. Достаточно непросто найти человека на месте, который проведет экскурсию в Аббатстве Мон Сен Мишель, как правило гиды везут из Парижа, а нам вот это удалось. Однозначно рекомендую брать экскурсию, это место наполнено множеством легенд и загадок. Огромное спасибо Елена за совместно проведенное время!
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И
Игорь
Отличная локальная экскурсия, проблема в том, что нет гидов, которые готовы провести экскурсию на месте. В большинстве случаев, вам предлагаю экскурсию из Парижа и обратно. С учетом того, что на месте есть очень много интересного, помимо Мон-Сен-Мишель, то туда точно нужно приезжать с ночевкой. И гид может вас отвезти и в канкаль и свободный город. Поэтому однозначно рекомендую!
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А
Айгуль
Удивительный, загадочный, окутанный легендами остров с одноименным названием Аббатство Мон-сен-Мишель. Мы благодарны Елене за возможность прикоснуться к истории этого места. Мы были совершенно очарованы ее рассказами и получили самые незабываемые впечатления от посещения этой достопримечательности!
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Елена
Спасибо большое Елене за экскурсию, её большой запас знаний и кругозор позволил получить ответы на все вопросы! Получили больше информации, чем ожидали и чем можно услышать на стандартных экскурсиях. Выбрали экскурсию с Еленой, чтобы отпраздновать мой юбилей и очень довольны. Рекомендуем от души!
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K
Khabarova
Елена забрала нас на авто из отеля в г. Канкаль. Экскурсия прошла в комфортном темпе. Узнали много интересного. Рассказ не перегружен датами и именами… Все так, как было нужно для нас. Остались очень приятные эмоции и впечатление. Спасибо большое.