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Из Сен-Мало отправиться на остров-крепость, услышать его легенды и проникнуться духом Средневековья

Елена
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Елена – ваш гид
Замок Мон-Сен-Мишель — самая посещаемое место во Франции после Парижа.

Грандиозный силуэт крепости будто парит в воздухе, окруженный морем.

Вы исследуете лабиринты монастыря и полюбуетесь кружевом готической архитектуры.

Услышите об укладе аббатства и узнаете, как протекает жизнь на острове.
380 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Аббатство Мон-Сен-Мишель

Что вас ожидает

Замок из сказки
На моем автомобиле мы проедем по живописной дороге вдоль берега. Автобус-шаттл подвезет нас к самому подножию горы, и через мгновение мы войдем в сказку, где все дышит Средневековьем и чудом. Узкие улочки и лестницы выведут вас наверх, в сложные архитектурные переплетения монастыря. Вы насладитесь шикарным видом на залив: вода здесь прибывает и убывает с необыкновенной скоростью — это самые большие приливы в Европе.

Хроники аббатства
Строительство монастыря на горе, которая два раза в день практически становится островом, — довольно сложная задача. Я расскажу, как и при каких условиях появилось эта величественное сооружение. Поделюсь легендами из его религиозной и военной жизни: в Столетнюю войну крепость выдержала 10-летнюю осаду. Вы услышите об укладе общины — сегодня и во времена Средневековья, поймете, что значит аббатство для паломников со всего мира. И, конечно, поговорим об особой экосистеме залива и его невероятных приливах.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер и расходы на парковку.
  • Дорога от Сен-Мало занимает около часа. Я также могу забрать вас из других ближайших городов: Динан, Динар и пр.
  • Отдельно оплачивается вход в аббатство: 10 евро за человека, детям и студентам предоставляются скидки.
  • Так как к аббатству запрещено проезжать на своем транспорте, к горе нас отвезет бесплатный автобус-шаттл. Также можно за отдельную плату можно проехаться в повозке на лошадях.
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Аббатство Мон-Сен-Мишель
Аббатство Мон-Сен-Мишель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Меня зовут Елена, я живу во Франции — а именно в Сен-Мало — три года. По образованию я географ, а по призванию художник и писатель. Пишу маслом и словами. Сен-Мало, как и вся Бретань, оказался «моим» местом: как романтик и человек авантюрного склада, я полюбила этот город свободы и приключений. Теперь мне хочется и вам показать эти замечательные места. Множество историй и фактов рассказал мне мой муж-француз, историк и писатель. Они рисуют образ города сочными, яркими красками. Мой рассказ будет веселым и не занудным — вам обязательно понравится! :)
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

10 октября 2019
Экскурсия превзошла мои ожидания! Счастливый день получился. Огромная благодарность гиду Елене за профессионализм, внимательность и легкость ! Все изумительно!!!

Елена проводит ещё 1 экскурсию

Вольный город Сен-МалоВольный город Сен-МалоВольный город Сен-Мало
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7 отзывов
Крепость внутри и снаружи, панорамный вид на пляжи, мощные волны, корсары и свободолюбивые горожане
Морской воздух Сен-Мало пропитан страстью к свободе и приключениям. Вместе мы прогуляемся по центру, пройдем по крепостным стенам, любуясь красотой пляжа и дивясь мощи и скорости самых больших приливов и отливов Европы. Вы поймете, почему это город корсаров, услышите об Анне Бретонской и узнаете историю независимости Сен-Мало.

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