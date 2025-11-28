Мои заказы

Страсбург за 2 часа: собор, каналы и очарование «Маленькой Франции»

Откройте Страсбург так, как его любят сами горожане: величественный собор, романтичные каналы и колоритные улочки «Маленькой Франции».

Всего за 2 часа вы почувствуете настоящую атмосферу Эльзаса и услышите удивительные истории, которые оживляют город. Прогулка, полная красоты и вдохновения, подарит вам незабываемые впечатления.
Описание экскурсии

Собор и сердце города Экскурсия «Страсбург за 2 часа» начинается у знаменитого Страсбургского собора, символа города и одного из величайших готических шедевров Европы. Вы узнаете его тайны и легенды, а также почувствуете атмосферу старого города. Очарование «Маленькой Франции» Прогуляйтесь по узким улочкам и вдоль романтичных каналов квартала «Маленькая Франция». Дома с фахверковыми фасадами и уютные мостики позволят вам увидеть Страсбург глазами местных жителей. Дух Эльзаса За короткое время вы успеете погрузиться в истории и легенды, которые делают этот город таким особенным. Всего за два часа Страсбург предстанет во всей своей красоте — яркий, живой и наполненный неповторимым колоритом Эльзаса. Важная информация:
  • Экскурсия проходит пешком, пожалуйста, наденьте удобную обувь.
  • Собор открыт для посещения не всегда (службы, мероприятия) — в таких случаях программа будет скорректирована.
  • Вход на смотровую площадку собора не включён в стоимость экскурсии, билеты можно приобрести самостоятельно по желанию.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Страсбургский собор Нотр-Дам - готический шедевр и символ города
  • Площадь Гутенберга - исторический центр с памятником первопечатнику
  • Старинные улочки Страсбурга с фахверковыми домами
  • Квартал «Маленькая Франция» - живописные каналы и домики ремесленников
  • Крытые мосты и башни XIII века (вид с набережной)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Личные расходы
  • Трансфер до места встречи и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Кафедрального Собора 10-13, 67000 Страсбург
Завершение: Площадь Гутенберг, 67000 Страсбург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия проходит пешком, пожалуйста, наденьте удобную обувь
  • Собор открыт для посещения не всегда (службы, мероприятия) - в таких случаях программа будет скорректирована
  • Вход на смотровую площадку собора не включён в стоимость экскурсии, билеты можно приобрести самостоятельно по желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

