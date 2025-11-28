Откройте Страсбург так, как его любят сами горожане: величественный собор, романтичные каналы и колоритные улочки «Маленькой Франции».
Всего за 2 часа вы почувствуете настоящую атмосферу Эльзаса и услышите удивительные истории, которые оживляют город. Прогулка, полная красоты и вдохновения, подарит вам незабываемые впечатления.
Всего за 2 часа вы почувствуете настоящую атмосферу Эльзаса и услышите удивительные истории, которые оживляют город. Прогулка, полная красоты и вдохновения, подарит вам незабываемые впечатления.
Описание экскурсииСобор и сердце города Экскурсия «Страсбург за 2 часа» начинается у знаменитого Страсбургского собора, символа города и одного из величайших готических шедевров Европы. Вы узнаете его тайны и легенды, а также почувствуете атмосферу старого города. Очарование «Маленькой Франции» Прогуляйтесь по узким улочкам и вдоль романтичных каналов квартала «Маленькая Франция». Дома с фахверковыми фасадами и уютные мостики позволят вам увидеть Страсбург глазами местных жителей. Дух Эльзаса За короткое время вы успеете погрузиться в истории и легенды, которые делают этот город таким особенным. Всего за два часа Страсбург предстанет во всей своей красоте — яркий, живой и наполненный неповторимым колоритом Эльзаса. Важная информация:
- Экскурсия проходит пешком, пожалуйста, наденьте удобную обувь.
- Собор открыт для посещения не всегда (службы, мероприятия) — в таких случаях программа будет скорректирована.
- Вход на смотровую площадку собора не включён в стоимость экскурсии, билеты можно приобрести самостоятельно по желанию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Страсбургский собор Нотр-Дам - готический шедевр и символ города
- Площадь Гутенберга - исторический центр с памятником первопечатнику
- Старинные улочки Страсбурга с фахверковыми домами
- Квартал «Маленькая Франция» - живописные каналы и домики ремесленников
- Крытые мосты и башни XIII века (вид с набережной)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
- Трансфер до места встречи и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Кафедрального Собора 10-13, 67000 Страсбург
Завершение: Площадь Гутенберг, 67000 Страсбург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит пешком, пожалуйста, наденьте удобную обувь
- Собор открыт для посещения не всегда (службы, мероприятия) - в таких случаях программа будет скорректирована
- Вход на смотровую площадку собора не включён в стоимость экскурсии, билеты можно приобрести самостоятельно по желанию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Страсбурга
Индивидуальная
до 4 чел.
Велопрогулка по Страсбургу: три района, 600 км велодорожек
Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
Сегодня в 09:00
Завтра в 14:00
€190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - столица Рождества
Окунитесь в рождественскую атмосферу Страсбурга! Прогулка по улочкам старого города и посещение ярмарок подарят незабываемые впечатления
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
О Страсбурге с любовью: индивидуальная экскурсия
Прогулка по историческому центру Страсбурга и кварталу Маленькая Франция. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На Соборной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€170 за всё до 7 чел.