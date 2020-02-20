8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Франция
  2. Экскурсии

  3. Французский Страсбург с немецкой душой

Рассмотреть и понять город-билингв, ставший настоящим перекрёстком Европы

Светлана
Задать вопрос
Светлана – ваш гид
Столица Эльзаса, неоднократно переходившая из рук немцев к французам и обратно, Страсбург — это город с исключительным прошлым и культурным наследием.

Вы узнаете, в каких областях город оказывался впереди планеты всей, то есть — несколько сот лет назад — впереди остальной Европы.

Погуляете по современному Страсбургу, имеющему высокий статус для международного права.

И просто насладитесь атмосферой этого городка, где говорят на странной смеси двух языков и всячески миксуют немецкое и французское в культуре и архитектуре.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии8 отзывов
4.63
Французский Страсбург с немецкой душой
Французский Страсбург с немецкой душой

Что вас ожидает

Старый и новый Страсбург
Несмотря на то, что провинция Эльзас «кочевала» туда-сюда из Германии во Францию целых 8 раз, обе стороны бережливо относились к архитектурному наследию города. Поэтому во время прогулки вы увидите прекрасные здания, построенные в период с IX по XVIII век. Заглянете в знаменитый Страсбургский собор Нотр-Дам — религиозную доминанту города, убранство которой и вид с башни выглядят очень впечатляюще. Побродите по уютной «Маленькой Франции» — интересному кварталу в исторической части города, где есть чудные каналы и великолепные старинные особняки. А после сопоставите облик этой стороны Страсбурга с тем, как выглядит другая его ипостась резиденции международных организаций. Поверьте, там тоже есть на что взглянуть!

Эльзасские истории
Вы наверняка услышите причудливую речь жителей Страсбурга — трудноразличимый диалект из смеси немецких и французских слов и звуков, а я познакомлю вас с привычками местных. Вы узнаете, в чём «наврал» Дюма в одном из своих романов и причём здесь кардинал Страсбургский и дом Калиостро. Я расскажу про историю лютеранства, зародившегося именно в Страсбурге, и распространение книгопечатания по Европе, и объясню, как вышло, что город стал резиденцией европейских институций международного масштаба. Взглянув на здание Европейского парламента, вы поймёте, что оно напоминает и символизирует внешне, увидите оранжерею Жозефины и страсбургские парки и проникнетесь симпатией ко всему эльзасскому.

Организационные детали

В Страсбургском соборе возможно подняться на смотровую башню. Вход — 5 евро с человека.

Французский Страсбург с немецкой душой
Французский Страсбург с немецкой душой
Французский Страсбург с немецкой душой
Французский Страсбург с немецкой душой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Светлана
Светлана
Здравствуйте, меня зовут Светлана. Я работаю гидом-экскурсоводом и переводчиком уже давно. С 1986-го по 1997 год я работала в Берлине. С 1997 года я живу в Страссбурге. Мне повезло — я живу на границе трех живописных стран: Франции, Германии, Швейцарии и у меня каждый день продолжаются и открытия, и восхищения, и изучение новых интересных мест… Вы любите посмотреть на страну глазами местного жителя, проехаться по живописным винным дорогам, заехать на ферму и продегустировать вина и сыры? Иcтинная Франция – это не только Париж. Франция более разнообразна, непредсказуема: убедившись в этом, заядлые путешественники, ценители европейской культуры, утонченные гурманы и любители дегустаций, будут возвращаться сюда еще много раз. Предлагаю самые разнообразные экскурсии: индивидуальные и групповые, пешие и автомобильные, готовые и разработанные специально для Вас.
Напишите мне

8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

20 февраля 2020
Всё было отлично организовано! Увидели и узнали очень много интересного о Страсбурге!
15 декабря 2019
По рождественскому Страсбургу нам провела пешую экскурсию Светлана. В Страсбург мы приехали из столь же яркого и праздничного Мюнхена, но этот то ли немецкий, то ли французский по сути городок сразу же погружает тебя в сказочную атмосферу, едва ты попадаешь в его историческую часть. Предновогоднее убранство улиц и домов будто возвращает нас в детство, когда гирлянды и ёлочные игрушки вызывали восторг и ожидание чуда. Белые медвежата на карнизах, аисты повсюду, ёлки и сердечки - всё это пленяет воображение и дарит прекрасное праздничное настроение. И в этой красоте у нас проходила экскурсия. Светлана показала нам и самые яркие улочки, и тихие дворики, где нет туристов, рассказала нам об Эльзасе, об истории Страсбурга ,традиционных фахверковых домах, посетили Кафедральный собор выслушав увлекательный рассказ о нем…. Светлана постаралась ответить на всё то, о чём мы её спрашивали. Спасибо за экскурсию.
22 ноября 2019
Гуляли по улочкам и площадям Страсбурга в середине ноября. И пусть погода была прохладная и пасмурная, город. готовился к Рождеству, и мы отлично погуляли и насладились рассказом Светланы и видами города. Светлана, спасибо Вам!
7 июня 2019
Светлане - гиду большой привет с Подмосковья и спасибо за Страсбург и др оказанную помощь .
18 мая 2019
Великолепный гид и экскурсия. Очень интересно - увидела город совсем с другой стороны. Светлана показала дворики, которые бы в жизни сама не нашла и даже подсказала где и что попробовать из местной кухни. Замечательный вечер и опыт. Спасибо вам огромное:) То что нужно, после двух актинвых рабочих дней в Совете Европы!
8 мая 2019
Светлана прекрасный рассказчик, любит свой город и влюбила в него нас, великолепная экскурсия и волшебный город!!!
4 мая 2019
Наша экскурсия проходила в холодный ветренный день. Поэтому нас сразило предложение пообедать и согреться в середине экскурсии. Нам не только был порекомендован ресторан, но и подробно рассказано меню. Оказана помощь в заказе блюд. После еды , мы с новыми силами отправились на экскурсию. Понуляли по улочкам и переулкам Страсбурга, подробно изучили Страсбурский Собор (и внутри , и с наружи). Было очень интересно. По окончании экскурсии нам рассказали, что еще мы можем посмотреть сами.
Спасибо большое за экскурсию!
10 июля 2018
Абсолютно бездарная экскурсия. 3 часа времени потрачено впустую.

Светлана, как человек, - очень хорошая. При бронировании подсказывала что где есть, помогала узнавать некоторые вещи в городе, помогала узнавать о экскурсиях в разные заведения. Однако, экскурсия Светланы - провал. Впервые такое с Трипстером :(((
Светлане очень слабо удалось заинтересовать группу из 6 совершенно разных человек (3 женщины возрастов 45-60, 3 молодых людей (девушки\молодые люди) в возрасте 25-35). 45 минут из 3 часов провели в Кафедральном соборе, рассматривая закорючки и слушая не особо интересные истории. еще минут 30 провели в ресторане, на который можно выйти самостоятельно - находится на одной из главных туристических улиц (ресторан - отличный). За все оставшееся время ничего уникального и интересного не было рассказано. На какие-то интересные вопросы экскурсовод ответа не знала, мотивируя тем, что ничего не смогла найти ранее в открытых источниках. Вся информации от экскурсовода - дублирование публикаций статей из Интернета, без какого либо изюма. Зачем это нужно в современном мире с доступом к огромному количеству информации?.... В таких экскурсиях хочется узнавать какие-то интересные особенности, о которых не написано в Вики.

Как совет, от путешественника посетившего ни один десяток стран, не тратьте 3 часа времени (особенно, если вы находитесь в городе 1-2 дня). Лучше прокатитесь на мини-трамвайчике (слева от Собора) с экскурсией за 7 евро на русском языке (45 минут длительность) и на речном кораблике за 13 евро (1 час 10 минут длительность). Гораздо интереснее, увлекательнее и больше нужной информации для понимания города.

Обзорные экскурсии в Страсбурге

О Страсбурге с любовью!О Страсбурге с любовью!О Страсбурге с любовью!
125 за экскурсию
2 часа
4 отзыва
Главные и тайные места удивительного средневекового города на обзорной экскурсии
Приглашаю в увлекательное путешествие по улицам и площадям Страсбурга, хранящим предания глубокой старины. Вы погуляете по историческому центру и прелестному кварталу Маленькая Франция, где веером разбегаются от Иля каналы, а на мосту стоят грозные, но очень романтичные сторожевые башни.
Страсбург: Франция с немецким акцентомСтрасбург: Франция с немецким акцентомСтрасбург: Франция с немецким акцентом
92 за экскурсию
1.5 часа
Познакомиться с очаровательным уголком Средневековья и получить список must visit мест в городе
За 2 часа вас ни раз восхитит красота архитектуры Страсбурга. Вы увидите, какие пышные дворцы строили потомки знаменитых фамилий. И насколько простыми, но в то же время практичными, были дома ремесленников. Я проведу вас своим любимым маршрутом, который охватывает самые красивые достопримечательности, и поделюсь историями и секретами пребывания здесь.
Велопрогулка по СтрасбургуВелопрогулка по СтрасбургуВелопрогулка по Страсбургу
90 за экскурсию
2.5 часа
Прокатиться по велосипедной столице Франции и познакомиться с тремя яркими кварталами города
Такой статус подтверждает 600 км велодорожек, поэтому велопрогулка — не только компромисс между пешим и автомобильным форматом, но и отличный способ ощутить атмосферу Страсбурга. Вы откроете три разных района, увидите, как сменяются пейзажи Старого и современного города, а каждые 10 минут будут остановки для близкого знакомства со столицей Эльзаса.

Выбирайте и другие экскурсии в Страсбурге

ОбзорныеВсеВ другой городНа велосипедеИндивидуальныеИстория и архитектураНа автомобилеГастрономическиеПешком