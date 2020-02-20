8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Старый и новый Страсбург

Несмотря на то, что провинция Эльзас «кочевала» туда-сюда из Германии во Францию целых 8 раз, обе стороны бережливо относились к архитектурному наследию города. Поэтому во время прогулки вы увидите прекрасные здания, построенные в период с IX по XVIII век. Заглянете в знаменитый Страсбургский собор Нотр-Дам — религиозную доминанту города, убранство которой и вид с башни выглядят очень впечатляюще. Побродите по уютной «Маленькой Франции» — интересному кварталу в исторической части города, где есть чудные каналы и великолепные старинные особняки. А после сопоставите облик этой стороны Страсбурга с тем, как выглядит другая его ипостась резиденции международных организаций. Поверьте, там тоже есть на что взглянуть!

Эльзасские истории

Вы наверняка услышите причудливую речь жителей Страсбурга — трудноразличимый диалект из смеси немецких и французских слов и звуков, а я познакомлю вас с привычками местных. Вы узнаете, в чём «наврал» Дюма в одном из своих романов и причём здесь кардинал Страсбургский и дом Калиостро. Я расскажу про историю лютеранства, зародившегося именно в Страсбурге, и распространение книгопечатания по Европе, и объясню, как вышло, что город стал резиденцией европейских институций международного масштаба. Взглянув на здание Европейского парламента, вы поймёте, что оно напоминает и символизирует внешне, увидите оранжерею Жозефины и страсбургские парки и проникнетесь симпатией ко всему эльзасскому.