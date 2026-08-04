Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
Страсбург как пересечение культур, идеологий и символов
Завтра в 13:00
10 авг в 13:30
от €220 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Свидание со Страсбургом
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, осматривая главные достопримечательности и скрытые уголки. Узнайте историю города и особенности эльзасского менталитета
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €152
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый город и Маленькая Франция
Прогулка по Старому городу и Маленькой Франции в Страсбурге. Узнайте легенды, истории и факты о городе, наслаждаясь атмосферой средневековых улочек
Завтра в 13:00
10 авг в 13:30
от €170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Дорога вин и живописные деревни Эльзаса на вашем авто
Эльзас - это контрасты культур и традиций. Путешествие по винной дороге с дегустацией и экскурсиями по средневековым деревням
13 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от €348 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Велопрогулка по Страсбургу
Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €190 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Французский Страсбург с немецкой душой
Прогулка по историческим кварталам и современным районам Страсбурга с увлекательными рассказами о городе и его жителях
Сегодня в 09:30
10 авг в 08:00
от €150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
О Страсбурге с любовью
Прогулка по историческому центру Страсбурга и кварталу Маленькая Франция. Узнайте историю города и насладитесь его красотой
Начало: На Соборной площади
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от €170 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По очаровательному Эльзасу (из Страсбурга)
Средневековые улочки, фахверковые дома и родина папы - за 1 день
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €470 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Страсбургу»
Погрузитесь в атмосферу Страсбурга, гуляя по его историческим улочкам с аудиогидом. Узнайте легенды и секреты города без лишних хлопот
Начало: У моста Понт-Кусс
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €12 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Бодрая прогулка по историческим кварталам Страсбурга
Увлекательная экскурсия, 4,5 километра по центру и 332 ступени к смотровой площадке
Начало: В парке Orangerie
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €200 за всё до 7 чел.
Аудиогид
Жемчужина Эльзаса: пешеходная аудиоэкскурсия по историческим районам Кольмара
Начало: Кольмар, 68000 Кольмар, Франция
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
€8 за человека
Индивидуальная
до 11 чел.
Страсбург под другим углом - с воды
Проплыть по городу с 20-вековой историей на яхте и разобраться, как он устроен
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от €360 за всё до 11 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Волшебное Рождество в Страсбурге
Прогулка, сотканная из легенд, праздничной иллюминации и изобилия эльзасских вкусов и традиций
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Страсбург
Путешествие по Страсбургу - это возможность узнать город с его уникальной архитектурой и богатой историей. Впечатления и открытия гарантированы
Начало: У памятника Гутенбергу
Завтра в 10:30
10 авг в 10:00
от €155 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Страсбург для гурманов
Открыть вкусы и ароматы Эльзаса - от утончённой французской кухни до душевных трактиров
Начало: На Соборной площади
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
от €320 за всё до 8 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Страсбург на тарелке и в бокале
Гастрономическая экскурсия в прошлое и настоящее эльзасской кухни и виноделия
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €144
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсбург за 2 часа: собор, каналы и очарование «Маленькой Франции»
Начало: Площадь Кафедрального Собора 10-13, 67000 Страсбур...
€170 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Страсбург: прогулка по «перекрёстку Европы»
Начало: Broglie, Остановка общественного транспорта · Plac...
€170 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Эльзас в миниатюре: самые красивые деревни за один день
Начало: Pl. des Unterlinden, 68000 Colmar
€450 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Н
Я второй раз в Страсбурге и оба раза заказывала экскурсию. и это были два разных Страсбурга, оба очень интересные. Екатерина очень хорошо подала свое видение города. Большое спасибо, нам очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
З
Мы получили большое удовольствие. Екатерина чудесный гид. Осталось чувство, что мы провели день с хорошим другом.
Вам был полезен этот отзыв?
Мы с женой остались в полном восторге! Экскурсия прошла на одном дыхании: узнали и увидели много интересного, а также получили
+1
Вам был полезен этот отзыв?
E
Нам очень понравилась экскурсия с Екатериной! Она — настоящий профессионал и прекрасно знает свое дело. Экскурсия была увлекательной, познавательной и
Вам был полезен этот отзыв?
В
Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
договорились с Юлией в день экскурсии. Быстро встретились. Юлия учла все наши желания, что именно хотим мы посмотреть. изменили маршрут. Все остались довольны! увидели аистов - впечатлило.
Успели посмотреть суд по правам человека.
Очень грамотный и внимательный гид!! Рекомендую!
Успели посмотреть суд по правам человека.
Очень грамотный и внимательный гид!! Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
О
Отличная экскурсия по Страсбургу! За два часа узнали много интересных фактов о городе, получили отличные идеи для фотографий и полезные рекомендации по ресторанам и местной эльзасской кухне. Время пролетело незаметно, было интересно, легко и очень познавательно:)
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина прекрасный гид! Мы попали под дождь, но три часа пролетели незаметно! Все понравилось. Спасибо! Я не забуду эту прогулку под зонтиком …
Вам был полезен этот отзыв?
T
Екатерина умеет рассказать и заинтересовать. Нам очень понравилась её экскурсия по Страсбургу
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Экскурсия прошла прекрасно. Посмотрели много удивительных мест, выпили кофе в кофейне около замка, обедали в прекрасном городке Кольмар, посетили деревню с удивительной архитектурой и вернулись в Страсбург довольные и счастливые.
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 278 отзывов в Страсбурге
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Страсбургу
Самые популярные экскурсии в Страсбурге
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19:
Что посмотреть в Страсбурге
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Страсбургу в августе 2026
Сейчас в Страсбурге можно забронировать 19 экскурсий и билетов от 8 до 470 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 278 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Страсбург — город с удивительной историей и культурой, ждёт вас. Изучите его уникальные достопримечательности, выбрав одну из экскурсий. Страсбург оживёт перед вами во всём своём великолепии. Бронируйте сейчас и начните своё незабываемое путешествие!