Отзыв на: Велопрогулка по Страсбургу Е Елена 5 Супер экскурсия, и супер гид) она просто замечательная, была готова ко всем ситуациям, даже дождевики для нас принесла, на случай дождя. Не ограничивала нас во времени, провезла по непопсовым туристическим местам, даже в маленький местный бар завела, попробовали эльзасское пиво и национальные лепешки. А в конце завела в органический магазинчик, мы там купили кое что. Наверное это лучшая экскурсия была за 20 лет моих путешествий. Даже не могу вспомнить что то подобное. Не грузила датами и цифрами, подстраивались под наши интересы, рассказала много про жизнь в реальности. Хорошо подготовилась, даже первые открытки антикварные принесла с изображением этих мест в 19 веке. Рекомендуем!

Отзыв на: Страсбург — самый оживлённый перекрёсток Европы А Анастасия 4 гидом была Юлия, экскурсия в целом понравилась

Отзыв на: Французский Страсбург с немецкой душой В Вера 5 Мы очень хорошо погуляли со Светланой. Она учла наши пожелания относительно детей - мальчики остались довольны и не скучали.

Отзыв на: По винной дороге Эльзаса О Олег 5 Всем советую воспользоваться экскурсией "По винной дороге Эльзаса", причем экскурсия будет замечательна, познавательна и полезна в любое врем я года! Посещение маленьких настоящих, интересных Эльзаских деревень, замки, Кольмар, дегустация сыров, вин и изделий из мяса! Все это украшается рассказам экскурсовода, красивыми видами, природой, ланшафтами и жизнь прошла не даром! Это была самая лучшая экскурсия из всех которые мы брали в декабре 2019г. посещая Страсбург,

Отзыв на: О Страсбурге с любовью! D Denis 5 Нам с женой экскурсия очень понравилась. Юлия компетентный и приятный гид. Юлия помогла нам с выбором ресторана в Страсбурге а также с дальнейшим путешествием по Эльзасу. Большое спасибо.

Отзыв на: По винной дороге Эльзаса Е Елена 5 Прекрасная Экскурсия! Очень красивые деревушки, вкусное вино и гид, которая хорошо знает предмет рассказа! Очень понравилось! Особенно Кольмар. Спасибо Елене за рассказ и влюбленность в Эльзас.

Отзыв на: О Страсбурге с любовью! М Марина 5 Потрясающая экскурсия! Всем рекомендуем!

Отзыв на: Французский Страсбург с немецкой душой A Andreas 5 Всё было отлично организовано! Увидели и узнали очень много интересного о Страсбурге!

Отзыв на: О Страсбурге с любовью! Г Галина 5 Юлия очень знающий и интелеген ный гид, узнали много нового об Эльзасе и Страсбурге. Экскурсия проходила в дружеской обстановке, очень благодарны за помощь в выборе дальнейшего маршрута. По ее рекомендации посетили город Реквиль, просто волшебный. Большое спасибо.