Все экскурсии в Страсбурге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Страсбурге – доступно 7 экскурсий на 2021 год, 77 ⭐ отзывов, цены от €90. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Страсбурге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Франции на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
7ч
€100
за 1-4 чел.
По винной дороге Эльзаса
Проехать по главным местам винодельческого региона и попробовать лучшие марочные и игристые вина
Индивидуальная экскурсия
3ч
€150
за 1-4 чел.
Страсбург — самый оживлённый перекрёсток Европы
Страсбург как пересечение культур, идеологий и символов
Индивидуальная экскурсия
2ч
€125
за 1-4 чел.
Старый город и Маленькая Франция
Услышать средневековые легенды Страсбурга и рассмотреть пряничные фахверковые домики
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€90
за 1-4 чел.
Велопрогулка по Страсбургу
Прокатиться по велосипедной столице Франции и познакомиться с тремя яркими кварталами города
Индивидуальная экскурсия
2ч
€125
за 1-7 чел.
О Страсбурге с любовью!
Главные и тайные места удивительного средневекового города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€130
за 1-10 чел.
Французский Страсбург с немецкой душой
Рассмотреть и понять город-билингв, ставший настоящим перекрёстком Европы
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
€92
за 1-7 чел.
Страсбург: Франция с немецким акцентом
Познакомиться с очаровательным уголком Средневековья и получить список must visit мест в городе
Последние отзывы «Экскурсии Страсбурга»
- Отзыв на: Велопрогулка по СтрасбургуЕЕлена12 сентября 2021Супер экскурсия, и супер гид) она просто замечательная, была готова ко всем ситуациям, даже дождевики для нас принесла, на случай дождя. Не ограничивала нас во времени, провезла по непопсовым туристическим местам, даже в маленький местный бар завела, попробовали эльзасское пиво и национальные лепешки. А в конце завела в органический магазинчик, мы там купили кое что. Наверное это лучшая экскурсия была за 20 лет моих путешествий. Даже не могу вспомнить что то подобное. Не грузила датами и цифрами, подстраивались под наши интересы, рассказала много про жизнь в реальности. Хорошо подготовилась, даже первые открытки антикварные принесла с изображением этих мест в 19 веке. Рекомендуем!
- ААнастасия7 сентября 2021гидом была Юлия, экскурсия в целом понравилась
- Отзыв на: Французский Страсбург с немецкой душойВВера23 июля 2021Мы очень хорошо погуляли со Светланой. Она учла наши пожелания относительно детей - мальчики остались довольны и не скучали.
- ООлег20 августа 2020Всем советую воспользоваться экскурсией "По винной дороге Эльзаса", причем экскурсия будет замечательна, познавательна и полезна в любое врем я года! Посещение маленьких настоящих, интересных Эльзаских деревень, замки, Кольмар, дегустация сыров, вин и изделий из мяса! Все это украшается рассказам экскурсовода, красивыми видами, природой, ланшафтами и жизнь прошла не даром! Это была самая лучшая экскурсия из всех которые мы брали в декабре 2019г. посещая Страсбург,
- DDenis29 июня 2020Нам с женой экскурсия очень понравилась. Юлия компетентный и приятный гид. Юлия помогла нам с выбором ресторана в Страсбурге а также с дальнейшим путешествием по Эльзасу. Большое спасибо.
- ЕЕлена8 марта 2020Прекрасная Экскурсия! Очень красивые деревушки, вкусное вино и гид, которая хорошо знает предмет рассказа! Очень понравилось! Особенно Кольмар. Спасибо Елене за рассказ и влюбленность в Эльзас.
- ММарина25 февраля 2020Потрясающая экскурсия! Всем рекомендуем!
- Отзыв на: Французский Страсбург с немецкой душойAAndreas20 февраля 2020Всё было отлично организовано! Увидели и узнали очень много интересного о Страсбурге!
- ГГалина11 февраля 2020Юлия очень знающий и интелеген ный гид, узнали много нового об Эльзасе и Страсбурге. Экскурсия проходила в дружеской обстановке, очень благодарны за помощь в выборе дальнейшего маршрута. По ее рекомендации посетили город Реквиль, просто волшебный. Большое спасибо.
- ММихаил1 февраля 2020Елена, большое спасибо за прекрасную и познавательную экскурсию! Отдельное спасибо за экскурс по белым винам Эльзаса! Один минус, надо было заказывать экскурсию в начале пребывания в Страсбурге, по Вашей рекомендации успели бы посетить больше мест и не экспериментировали бы с кухней. Были с семьей в Страсбурге несколько дней с конца января. Посетили город впервые. Перед поездкой отметили для себя знаковые места для посещения. Просмотрели ряд сайтов с предоставлением услуг по экскурсиям, остановились на Tripster. Заинтересовала поездка по винной дороге Эльзаса. Навигация по сайту легкая, предоплату оформил без затруднений. Нашем гидом была Елена. Семь часов прошли очень интересно. Необходимо отметить, Елена позитивный человек с отличным знанием французского, истории региона и что не мало важно, когда путешествуешь с семьей, хороший уверенный водитель.