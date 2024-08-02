Обзорные экскурсии в Страсбурге

Страсбург - город с 600 км велодорожек. Велопрогулка - отличный способ ощутить атмосферу и увидеть три разных района столицы Эльзаса
Страсбург - идеальный город для велопрогулок с его 600 км велодорожек.
Этот тур охватывает три района: Маленькую Францию с фахверковыми домами и каналами, Немецкий квартал с образцами модерна и Европейский квартал читать дальшеуменьшить
с международными институтами. В каждом районе предусмотрены остановки для знакомства с историей и архитектурой. Прокат велосипедов включён в стоимость, маршрут можно корректировать по вашим предпочтениям. Подходит для путешественников старше 12 лет и семей с маленькими детьми
Лучшее время для велопрогулки по Страсбургу - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет максимально насладиться красотой города. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно провести экскурсию, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, прогулки на велосипеде возможны, но могут быть ограничены из-за холода и снега.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Маленькая Франция
Фахверковые дома
Шлюзы
Крытые мосты
Дамба Вобана
Немецкий квартал
Египетский дом
Европейский парламент
Совет Европы
Европейский суд по правам человека
Парк Оранжери
Описание экскурсии
Маленькая Франция
Начнем с района, где типичные фахверковые дома 16-17 века отражаются в многочисленных каналах. Вы увидите шлюзы, «крытые мосты» и дамбу Вобана, а во время остановок я расскажу, как менялся этот квартал на протяжение веков и какие особенности фахверка характерны для Эльзаса.
Немецкий квартал
Затем вы прокатитесь по набережным Страсбурга в сторону квартала, который входит в список ЮНЕСКО. Поговорим о его возникновении и строительстве, о том, как Страсбург стал немецким городом, и об изменениях, которые произошли в повседневной жизни его жителей. Также вы познакомитесь с образцами немецкого модерна, отыщете Египетский дом и услышите историю появления первых открыток.
Европейский квартал и парк Оранжери
В этом районе вы встретите знаменитые европейские институты: Европейский парламент, Совет Европы и Европейский суд по правам человека. Я расскажу, как Страсбургу удалось, не будучи столицей, стать центром международных организаций, и объясню символику европейского флага. А завершится велопрогулка в парке Оранжери — самом большом и старом парке Страсбурга, где вы увидите главный символ Эльзаса — аиста.
Кому подходит экскурсия
Путешественников старше 12 лет, которые уверенно ездят на велосипеде
Также голландский велосипед bakfiets с коробом идеально подойдет для семьи с маленькими детьми
Организационные детали
Прокат велосипедов включён в стоимость экскурсии
Маршрут корректируется с учетом ваших предпочтений
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Страсбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 2 часа 50 минут
Провела экскурсии для 741 туриста
Добрый день, меня зовут Марина, живу в Страсбурге с 2007 года. Образование в сфере туризма, опыт проведения экскурсий, но самое главное — это любовь к городу и желание показать его глазами местного жителя. Провожу индивидуальные экскурсии-прогулки в дружеском формате, исходя из ваших интересов и пожеланий. До встречи в Страсбурге!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
–
3
–
2
–
1
–
Маргарита
Экскурсия понравилась, Марина очень легкий, позитивный и жизнерадостный человек. Сама экскурсия составлена очень грамотно и интересно, сначала мы пешком прошли по историческому центру, потом на велосипедах покатались по другим районам. Получилось очень хорошее комбо, потому что пешком пройти такой маршрут было бы не просто. Марина сама арендовала нам велосипеды, учла все наши пожелания. Однозначно рекомендую 👌🏼
Вам был полезен этот отзыв?
Наталия
Отличная получилась прогулка-знакомство со Страсбургом. Всем отчаянно рекомендую! Если вы ограничены во времени, то посмотреть город иначе не получится! А тут весь город за 3 часа так или иначе проезжаешь. Марина чудесный собеседник и приятный человек. Нам с мужем очень понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Страсбург- Любовь с первого взгляда, а Марина - прекрасный гид, которая смогла своим рассказом подчеркнуть все его достоинства! Очень рекомендую экскурсию для знакомства с этим волшебным местом.
Вам был полезен этот отзыв?
Валерия
Для города с несколькими интересными туристам локациями формат вело экскурсии идеален. Тем более, если это Европа, где буквально все передвигаются на двух колёсах. За время экскурсии мы посмотрели и старый город, читать дальшеуменьшить
и немецкий, и европейский квартал. Сложилось понимание, куда хочется вернуться что ещё посмотреть, где погулять. Марина очень чуткий и внимательный гид. Например, захватила мне дождевик, но при этом всё равно решили под ливнем не мокнуть и переждали его (за увлекательным рассказом) под "козырьком" фахверкового домика. С таким чудесным гидом никая погода не страшна)
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Замечательная экскурсия, прекрасный проводник Марина. Очень тонко, дипломатично, не навязчиво. Однозначно хочется вернутся и в город и к гиду Марине.
Любовь Марины к городу чувствуется и передаётся Вам. 4 часа пролетели незаметно Однозначно рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Супер экскурсия, и супер гид) она просто замечательная, была готова ко всем ситуациям, даже дождевики для нас принесла, на случай дождя. Не ограничивала нас во времени, провезла по непопсовым туристическим читать дальшеуменьшить
местам, даже в маленький местный бар завела, попробовали эльзасское пиво и национальные лепешки. А в конце завела в органический магазинчик, мы там купили кое что. Наверное это лучшая экскурсия была за 20 лет моих путешествий. Даже не могу вспомнить что то подобное. Не грузила датами и цифрами, подстраивались под наши интересы, рассказала много про жизнь в реальности. Хорошо подготовилась, даже первые открытки антикварные принесла с изображением этих мест в 19 веке. Рекомендуем!