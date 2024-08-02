Обзорные экскурсии в Страсбурге

Лучшее время для велопрогулки по Страсбургу - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а дни длинные, что позволяет максимально насладиться красотой города. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно провести экскурсию, однако стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой, с ноября по март, прогулки на велосипеде возможны, но могут быть ограничены из-за холода и снега.

Страсбург - идеальный город для велопрогулок с его 600 км велодорожек.Этот тур охватывает три района: Маленькую Францию с фахверковыми домами и каналами, Немецкий квартал с образцами модерна и Европейский квартал

с международными институтами. В каждом районе предусмотрены остановки для знакомства с историей и архитектурой. Прокат велосипедов включён в стоимость, маршрут можно корректировать по вашим предпочтениям. Подходит для путешественников старше 12 лет и семей с маленькими детьми

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Маленькая Франция

Начнем с района, где типичные фахверковые дома 16-17 века отражаются в многочисленных каналах. Вы увидите шлюзы, «крытые мосты» и дамбу Вобана, а во время остановок я расскажу, как менялся этот квартал на протяжение веков и какие особенности фахверка характерны для Эльзаса.

Немецкий квартал

Затем вы прокатитесь по набережным Страсбурга в сторону квартала, который входит в список ЮНЕСКО. Поговорим о его возникновении и строительстве, о том, как Страсбург стал немецким городом, и об изменениях, которые произошли в повседневной жизни его жителей. Также вы познакомитесь с образцами немецкого модерна, отыщете Египетский дом и услышите историю появления первых открыток.

Европейский квартал и парк Оранжери

В этом районе вы встретите знаменитые европейские институты: Европейский парламент, Совет Европы и Европейский суд по правам человека. Я расскажу, как Страсбургу удалось, не будучи столицей, стать центром международных организаций, и объясню символику европейского флага. А завершится велопрогулка в парке Оранжери — самом большом и старом парке Страсбурга, где вы увидите главный символ Эльзаса — аиста.

Кому подходит экскурсия

Путешественников старше 12 лет, которые уверенно ездят на велосипеде

Также голландский велосипед bakfiets с коробом идеально подойдет для семьи с маленькими детьми

Организационные детали