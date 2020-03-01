Обзорные экскурсии в Страсбурге

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Прокатиться по велосипедной столице Франции и познакомиться с тремя яркими кварталами города

Марина
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Марина – ваш гид
Такой статус подтверждает 600 км велодорожек, поэтому велопрогулка — не только компромисс между пешим и автомобильным форматом, но и отличный способ ощутить атмосферу Страсбурга.

Вы откроете три разных района, увидите, как сменяются пейзажи Старого и современного города, а каждые 10 минут будут остановки для близкого знакомства со столицей Эльзаса.
90 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На велосипеде
Продолжительность 2.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Велопрогулка по Страсбургу
Велопрогулка по Страсбургу

Что вас ожидает

Маленькая Франция
Начнем с района, где типичные фахверковые дома 16-17 века отражаются в многочисленных каналах. Вы увидите шлюзы, «крытые мосты» и дамбу Вобана, а во время остановок я расскажу, как менялся этот квартал на протяжение веков и какие особенности фахверка характерны для Эльзаса.

Немецкий квартал
Затем вы прокатитесь по набережным Страсбурга в сторону квартала, который входит в список ЮНЕСКО. Поговорим о его возникновении и строительстве, о том, как Страсбург стал немецким городом, и об изменениях, которые произошли в повседневной жизни его жителей. Также вы познакомитесь с образцами немецкого модерна, отыщете Египетский дом и услышите историю появления первых открыток.

Европейский квартал и парк Оранжери
В этом районе вы встретите знаменитые европейские институты: Европейский парламент, Совет Европы и Европейский суд по правам человека. Я расскажу, как Страсбургу удалось, не будучи столицей, стать центром международных организаций, и объясню символику европейского флага. А завершится велопрогулка в парке Оранжери — самом большом и старом парке Страсбурга, где вы увидите главный символ Эльзаса — аиста.

Кому подходит экскурсия

  • Путешественников старше 12 лет, которые уверенно ездят на велосипеде
  • Также голландский велосипед bakfiets с коробом идеально подойдет для семьи с маленькими детьми

Организационные детали

  • Прокат велосипедов включён в стоимость экскурсии
  • Маршрут корректируется с учетом ваших предпочтений
Велопрогулка по Страсбургу
Велопрогулка по Страсбургу
Велопрогулка по Страсбургу
Велопрогулка по Страсбургу
Велопрогулка по Страсбургу
Велопрогулка по Страсбургу
Велопрогулка по Страсбургу
Велопрогулка по Страсбургу
Велопрогулка по Страсбургу
Велопрогулка по Страсбургу
Велопрогулка по Страсбургу
Велопрогулка по Страсбургу
Велопрогулка по Страсбургу

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Марина
Марина
Добрый день, меня зовут Марина, и я уже 12 лет живу в Страсбурге. Есть образование в сфере туризма, опыт проведения экскурсий, но самое главное — это любовь к городу и желание показать его глазами местного жителя. Провожу индивидуальные экскурсии-прогулки в дружеском формате, исходя из ваших интересов и пожеланий.
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