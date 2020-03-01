Обзорные экскурсии в Страсбурге

Что вас ожидает

Маленькая Франция

Начнем с района, где типичные фахверковые дома 16-17 века отражаются в многочисленных каналах. Вы увидите шлюзы, «крытые мосты» и дамбу Вобана, а во время остановок я расскажу, как менялся этот квартал на протяжение веков и какие особенности фахверка характерны для Эльзаса.

Немецкий квартал

Затем вы прокатитесь по набережным Страсбурга в сторону квартала, который входит в список ЮНЕСКО. Поговорим о его возникновении и строительстве, о том, как Страсбург стал немецким городом, и об изменениях, которые произошли в повседневной жизни его жителей. Также вы познакомитесь с образцами немецкого модерна, отыщете Египетский дом и услышите историю появления первых открыток.

Европейский квартал и парк Оранжери

В этом районе вы встретите знаменитые европейские институты: Европейский парламент, Совет Европы и Европейский суд по правам человека. Я расскажу, как Страсбургу удалось, не будучи столицей, стать центром международных организаций, и объясню символику европейского флага. А завершится велопрогулка в парке Оранжери — самом большом и старом парке Страсбурга, где вы увидите главный символ Эльзаса — аиста.

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