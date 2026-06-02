33 отзыва оставили туристы

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Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы

Страсбург как пересечение культур, идеологий и символов
Что прочувствовать атмосферу Страсбурга и понять его непростую историю, необходимо совершить прогулку по старому городу, который строили французы, и новому, возведенному немцами. Во время экскурсии Страсбург откроется вам как пересечение культур, идеологий и символов. Добро пожаловать на перекрёсток, понаблюдаем за движением!
4.9
62 отзыва
Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы
Страсбург - самый оживлённый перекрёсток Европы

Описание экскурсии

Страсбург

Когда-то очень давно, протокельтская деревушка обосновалась на левом берегу Рейна. Жизнь бы там и по сей день протекала, как течение Рейна, – тихо и размеренно, если бы не её безрассудная дерзость в выборе местоположения! Первыми сюда пожаловали римляне и протрубили начало долгой истории. Народы приходили и уходили, а город выборочно хранил память о восходах и закатах империй, победах и поражениях, торжественных парадах и бесславных капитуляциях, возрождении и обскурантизме.

Программа

  • Мы встретимся в центре старого города, который называют французским. Центром любого средневекового поселения считался храм, поэтому променад мы начнём с площади у кафедрального собора. У того самого, которому не хватает второй башни, и не смотря на это он довольно прилично выглядит. Я расскажу вам историю основания города и этого необычного собора.
  • Затем мы прогуляемся по улице Братьев, и вы узнаете, как она связана с религией и как религия повлияла на развитие города.
  • Свернём на площадь рынка Гайо — излюбленное место страсбургских студентов, где по вечерам в выходные, они усердно штудируют меню близлежащих баров. Я расскажу, почему здания у площади небольшие и кто в них жил.
  • Далее у нас на пути живописная площадь Св. Стефана, здесь расскажу о самых необычных домах города, которые можно было перевозить с места на место.
  • Затем, незаметно по небольшому пешеходному мостику, который называют еврейским (я расскажу, почему) мы переместимся в новый город. Новый город называют немецким. Сразу виден размах, заметно, что немцы постарались от души. Их кварталы отличаются эклектикой архитектурных стилей, широкими проспектами и всем своим видом показывают, что тот, кто их строил, собирался остаться в городе надолго. Я расскажу историю немецкой оккупации, о французах, мобилизованных не по своей воле на фронт, и их кладбище в Тамбове.
  • К счастью, планы немцев не сработал, поэтому мы продолжим экскурсию на площади Республики, а не на Кайзерплац. На ней памятник, где Мать-Страсбург держит двух умерших сыновей-эльзасцев: француза и немца. Я объясню его значение.
  • Затем я расскажу об истории и памятниках площади Брогли, которая в фашистском варианте должна была называться площадь Адольфа Гитлера.
  • Мы дойдём до самого оживлённого места современного Страсбурга — площади Клебер. Ноблес оближ, как говорится, поэтому редкая суббота здесь проходит без манифестаций или митингов. А бывает, что их даже несколько. Я расскажу, кто такой генерал Клебер, чем он примечателен и как он погиб.
  • Далее, заканчивая нашу прогулку, мы окажемся на площади Гютенберг. Если помните, Гютенберг первый изобрел книгопечатный станок. Так, по крайней мере, говорят в Европе, хотя первые печатные книги появились в Китае, задолго до Гютенберга. Но мы разберёмся в этих непонятностях.
  • Кроме прочего вы узнаете, чем отличаются эльзасцы от остальной Франции, об их комплексах, диалектах и кухне.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваш гид в Страсбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1303 туристов
По образованию я социолог. Сейчас работаю в небольшой компании. Люблю гулять по Страсбургу и рассказывать курьёзные истории из жизни города. С нетерпением жду новых знакомств с путешественниками!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 62 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
59
4
2
3
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2
1
Олеся
Екатерина прекрасный гид! Мы попали под дождь, но три часа пролетели незаметно! Все понравилось. Спасибо! Я не забуду эту прогулку под зонтиком …
Екатерина прекрасный гид! Мы попали под дождь, но три часа пролетели незаметно! Все понравилось. Спасибо! Я не забуду эту прогулку под зонтиком …
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Олег
Екатерина очень чуткий и отзывчивый человек. Уточнила в начале наши интересы. Не торопила и не торопилась - что очень хочу отметить в лучшую сторону. мы подучили больше, чем ожидали. Вновые евро кварталы проехали на трамвае, что изначально в планы не входило, но пожелание клиента оказалось «законом». рекомендую.
Екатерина очень чуткий и отзывчивый человек. Уточнила в начале наши интересы. Не торопила и не торопилась
Екатерина очень чуткий и отзывчивый человек. Уточнила в начале наши интересы. Не торопила и не торопилась
Екатерина очень чуткий и отзывчивый человек. Уточнила в начале наши интересы. Не торопила и не торопилась
Екатерина очень чуткий и отзывчивый человек. Уточнила в начале наши интересы. Не торопила и не торопилась
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Н
Я второй раз в Страсбурге и оба раза заказывала экскурсию. и это были два разных Страсбурга, оба очень интересные. Екатерина очень хорошо подала свое видение города. Большое спасибо, нам очень понравилось!
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С
Прекрасная экскурсия по волшебному Страсбургу. Спасибо, Екатерина!
Прекрасная экскурсия по волшебному Страсбургу. Спасибо, Екатерина!
Прекрасная экскурсия по волшебному Страсбургу. Спасибо, Екатерина!
Прекрасная экскурсия по волшебному Страсбургу. Спасибо, Екатерина!
Прекрасная экскурсия по волшебному Страсбургу. Спасибо, Екатерина!
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V
Этот замечательный город, ни на что не похожий, безусловно заставит вас если не трепетать от восторга, то, во всяком случае, проникнуться его историей и великолепным шармом. У Екатерины есть великолепная
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особенность увлечь даже самых занудных и привередливых туристов. Вам точно понравится. Экскурсия изобилует множеством цифр и исторических фактов, что не перегружает ее, а лишь гармонично дополняет. Ибо кругом, куда не кинете взор, - сама история. А внимательных слушателей базовый набор фактов способен мягко направить в нужном направлении. С благодарностью Екатерине за шикарный экскурс в прошлое и с желанием пренепременно вернуться.

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Т
Здравствуйте, все!
Лучше поздно, чем никогда. Поэтому пишу свой отзыв об экскурсии "Страсбург - самый оживленный перекресток Европы", которую для нас любезно провела Екатерина.
Наш экскурсовод оказался милой молодой барышней с глубокими
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знаниями, хорошо поставленной речью и прекрасными организаторскими способностями.
У Кати, надеюсь она позволит себя так называть, была непростая задача: провести экскурсию для семьи с двумя детьми, одному из которых всего 4 года. К нашей радости, Катя отлично с ней справилась. Прогулка в ее компании была увлекательной, интересной и легкой. Катя учитывала интересы всех членов нашей небольшой, но очень требовательной команды. Это и глубокое, ёмкое содержание, и нужный темп прогулки, зачастую очень рваный из-за мелкого пешехода, и легкие, отвлекающие остановки для отдыха, и прекрасная, праздничная атмосфера.
Я желаю Кате развития ее творческого потенциала и процветания. Придумывайте новые экскурсии, а мы с удовольствием вернемся и поучаствуем в них!

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