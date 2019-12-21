33 отзыва оставили туристы

Когда-то очень давно, протокельтская деревушка обосновалась на левом берегу Рейна. Жизнь бы там и по сей день протекала, как течение Рейна, – тихо и размеренно, если бы не её безрассудная дерзость в выборе местоположения! Первыми сюда пожаловали римляне и протрубили начало долгой истории 📖. Народы приходили и уходили, а город 🏙️ выборочно хранил память о восходах и закатах империй, победах и поражениях, торжественных парадах и бесславных капитуляциях, возрождении и обскурантизме.
Программа
Мы встретимся в центре старого города, который называют французским. Центром любого средневекового поселения считался храм, поэтому променад мы начнём с площади у кафедрального собора. У того самого, которому не хватает второй башни, и не смотря на это он довольно прилично выглядит. Я расскажу вам историю основания города и этого необычного собора.
Затем мы прогуляемся по улице Братьев, и вы узнаете, как она связана с религией и как религия повлияла на развитие города.
Свернём на площадь рынка Гайо — излюбленное место страсбургских студентов, где по вечерам в выходные, они усердно штудируют меню близлежащих баров. Я расскажу, почему здания у площади небольшие и кто в них жил.
Далее у нас на пути живописная площадь Св. Стефана, здесь расскажу о самых необычных домах города, которые можно было перевозить с места на место.
Затем, незаметно по небольшому пешеходному мостику, который называют еврейским (я расскажу, почему) мы переместимся в новый город. Новый город называют немецким. Сразу виден размах, заметно, что немцы постарались от души. Их кварталы отличаются эклектикой архитектурных стилей, широкими проспектами и всем своим видом показывают, что тот, кто их строил, собирался остаться в городе надолго. Я расскажу историю немецкой оккупации, о французах, мобилизованных не по своей воле на фронт, и их кладбище в Тамбове.
К счастью, планы немцев не сработал, поэтому мы продолжим экскурсию ⛳ на площади Республики, а не на Кайзерплац. На ней памятник, где Мать-Страсбург держит двух умерших сыновей-эльзасцев: француза и немца. Я объясню его значение.
Затем я расскажу об истории и памятниках площади Брогли, которая в фашистском варианте должна была называться площадь Адольфа Гитлера.
Мы дойдём до самого оживлённого места современного Страсбурга — площади Клебер. Ноблес оближ, как говорится, поэтому редкая суббота здесь проходит без манифестаций или митингов. А бывает, что их даже несколько. Я расскажу, кто такой генерал Клебер, чем он примечателен и как он погиб.
Далее, заканчивая нашу прогулку 👣, мы окажемся на площади Гютенберг. Если помните, Гютенберг первый изобрел книгопечатный станок. Так, по крайней мере, говорят в Европе, хотя первые печатные книги появились в Китае, задолго до Гютенберга. Но мы разберёмся в этих непонятностях.
Кроме прочего вы узнаете, чем отличаются эльзасцы от остальной Франции, об их комплексах, диалектах и кухне 🥧.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Благодарим, Юлия, за познавательную и увлекательную экскурсию! За 3 часа мы узнали очень много интересных фактов об истории города, памятниках культуры и архитектуры! Идеальный вариант экскурсии для людей, которые не располагают большим запасом времени нахождения в городе, но хотели бы узнать максимум о Страсбурге!
Инна
3 января 2019
Екатерина замечательный гид ! Подача материала очень легкая, интересная ! Муж тоже это отметил. С удовольствием и очень заинтересованно слушали Екатерину даже не смотря на то, что под конец экскурсии было очень холодно. Советую данную экскурсию ! Гид ответила на все вопросы, очень внимательна к каждому участнику экскурсии и обращается всегда по имени, попутно загадывает загадки о городе, спрашивает мнения, то есть ты полностью погружен в историю города, это очень приятно! 100 баллов из 100!
Sergey
8 декабря 2018
Идеально проведённая экскурсия, три часа пролетели незаметно. Прошли почти по всем достопримечательностям, получили массу удовольствия от подачи материала. Мы были с детьми 16 лет, им тоже очень понравилось. Катя отличный рассказчик, никакого «перегруза» датами и цифрами, всё очень гармонично и, что не менее важно, рассказано хорошим правильным языком, без перепрыгиваний от темы к теме. Страсбург (как и весь Эльзас) после такой экскурсии становится еще более интересным. Рекомендуем замечательного гида и отличную экскурсию !
Alona
4 декабря 2018
Очень понравилось! Интересно и содержательно. Катя- великолепный гид! Очень рекомендую.
Светлана
18 ноября 2018
17 ноября 2018 года С Екатериной гуляли по Страсбургу. Спасибо за интересную экскурсию. Екатерина кроме эрудиции была ещё очень артистична и эмоциональна. Мне лично это понравилось. Думаю это подтверждает, что ей нравится Ее работа. Спасибо. Конечно, рекомендовала Ее уже своим друзьям
Елена
8 ноября 2018
Хочется поблагодарить Екатерину за чудесную экскурсию. Очень легкая подача матерьяла, приятное общение и комфортный темп экскурсии оставили самые лучшие воспоминания.
Марина
10 августа 2018
Были в Страсбурге всего один день, день был очень жаркий, но экскурсовод Екатерина Все учла, провела интереснейшим маршрутом, с энтузиазмом и знанием дела рассказала. Огромное спасибо! Обязательно воспользуемся услугами фирмы еще!
Ольга
28 мая 2018
Огромное спасибо Кате за увлекательную и очень информативную экскурсию, а также за теплую куртку моей подруге в холодный день и приятное живое общение. Очень рекомендую данную экскурсию!
Игорь
17 апреля 2018
Прекрасная обзорная экскурсия с Екатериной! Замечательный гид!
Анастасия
7 марта 2018
Спасибо Екатерине за отличную и очень подробную экскурсию. После неё Страсбург нам понравился ещё больше.
Алёна
27 февраля 2018
Очень увлекательное и информативное путешествие, Катерина - прекрасный гид, один из лучших, с кем довелось встречаться путешествуя по всей Европе. Я говорю, один из лучших - только чтобы не обидеть других :) Катюща, ты знаешь, как я тебя ценю! Прекрасно построеная экскурсия, наполненная историей и историями заствляет вернуться в город снова и снова! Спасибо еще много раз и до следующей встречи!
VYACHESLAV
20 февраля 2018
Этот замечательный город, ни на что не похожий, безусловно заставит вас если не трепетать от восторга, то, во всяком случае, проникнуться его историей и великолепным шармом. У Екатерины есть великолепная особенность увлечь даже самых занудных и привередливых туристов. Вам точно понравится. Экскурсия изобилует множеством цифр и исторических фактов, что не перегружает ее, а лишь гармонично дополняет. Ибо кругом, куда не кинете взор, - сама история. А внимательных слушателей базовый набор фактов способен мягко направить в нужном направлении. С благодарностью Екатерине за шикарный экскурс в прошлое и с желанием пренепременно вернуться.
Яна
11 января 2018
Очень понравилась экскурсия по Страсбургу с Екатериной. Узнали много интересной информации о городе и жителях. Даже детям, хотя они и немного подустали (экскурсия была почти 4 часа), было интересно. Единственная проблема - были на большой машине, которую пришлось поставить на открытую парковку и ходить менять сроки парковки (разрешено только 2 часа). Если бы остановились на той парковке, которую порекомендовала Екатерина, таких проблем бы не было. Но Екатерина и здесь помогла, перестроила маршрут.
Татьяна
10 января 2018
25-го декабря на каталическое Рождество мы были в Страсбурге и заказали экскурсию по городу с гидом Екатериной. Как нам понравилось!!! Замечательный рассказ, правильно организованный маршрут! Сами бы мы некоторые уголки и не посетили бы без гида в этом чудесном, сказочно убранным к празднику городу. Очень благодарны Кате. Потому что я постоянно отвлекалась, фотографировала.. А Катя терпеливо ждала и повторяла важные моменты своего рассказа. Очень довольны экскурсией, всем рекомендуем - не пожалеете!! Впечатлились городом!
Инесса
16 декабря 2017
Спасибо большое Катерине за интересно проведенное время!! Даже дождь не испортил нам впечатлений. Мы остались очень довольны.