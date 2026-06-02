33 отзыва оставили туристы

Что прочувствовать атмосферу Страсбурга и понять его непростую историю, необходимо совершить прогулку по старому городу, который строили французы, и новому, возведенному немцами. Во время экскурсии Страсбург откроется вам как пересечение культур, идеологий и символов. Добро пожаловать на перекрёсток, понаблюдаем за движением!
Описание экскурсии
Страсбург
Когда-то очень давно, протокельтская деревушка обосновалась на левом берегу Рейна. Жизнь бы там и по сей день протекала, как течение Рейна, – тихо и размеренно, если бы не её безрассудная дерзость в выборе местоположения! Первыми сюда пожаловали римляне и протрубили начало долгой истории. Народы приходили и уходили, а город выборочно хранил память о восходах и закатах империй, победах и поражениях, торжественных парадах и бесславных капитуляциях, возрождении и обскурантизме.
Программа
- Мы встретимся в центре старого города, который называют французским. Центром любого средневекового поселения считался храм, поэтому променад мы начнём с площади у кафедрального собора. У того самого, которому не хватает второй башни, и не смотря на это он довольно прилично выглядит. Я расскажу вам историю основания города и этого необычного собора.
- Затем мы прогуляемся по улице Братьев, и вы узнаете, как она связана с религией и как религия повлияла на развитие города.
- Свернём на площадь рынка Гайо — излюбленное место страсбургских студентов, где по вечерам в выходные, они усердно штудируют меню близлежащих баров. Я расскажу, почему здания у площади небольшие и кто в них жил.
- Далее у нас на пути живописная площадь Св. Стефана, здесь расскажу о самых необычных домах города, которые можно было перевозить с места на место.
- Затем, незаметно по небольшому пешеходному мостику, который называют еврейским (я расскажу, почему) мы переместимся в новый город. Новый город называют немецким. Сразу виден размах, заметно, что немцы постарались от души. Их кварталы отличаются эклектикой архитектурных стилей, широкими проспектами и всем своим видом показывают, что тот, кто их строил, собирался остаться в городе надолго. Я расскажу историю немецкой оккупации, о французах, мобилизованных не по своей воле на фронт, и их кладбище в Тамбове.
- К счастью, планы немцев не сработал, поэтому мы продолжим экскурсию на площади Республики, а не на Кайзерплац. На ней памятник, где Мать-Страсбург держит двух умерших сыновей-эльзасцев: француза и немца. Я объясню его значение.
- Затем я расскажу об истории и памятниках площади Брогли, которая в фашистском варианте должна была называться площадь Адольфа Гитлера.
- Мы дойдём до самого оживлённого места современного Страсбурга — площади Клебер. Ноблес оближ, как говорится, поэтому редкая суббота здесь проходит без манифестаций или митингов. А бывает, что их даже несколько. Я расскажу, кто такой генерал Клебер, чем он примечателен и как он погиб.
- Далее, заканчивая нашу прогулку, мы окажемся на площади Гютенберг. Если помните, Гютенберг первый изобрел книгопечатный станок. Так, по крайней мере, говорят в Европе, хотя первые печатные книги появились в Китае, задолго до Гютенберга. Но мы разберёмся в этих непонятностях.
- Кроме прочего вы узнаете, чем отличаются эльзасцы от остальной Франции, об их комплексах, диалектах и кухне.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Страсбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 1303 туристов
По образованию я социолог. Сейчас работаю в небольшой компании. Люблю гулять по Страсбургу и рассказывать курьёзные истории из жизни города. С нетерпением жду новых знакомств с путешественниками!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 62 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Екатерина прекрасный гид! Мы попали под дождь, но три часа пролетели незаметно! Все понравилось. Спасибо! Я не забуду эту прогулку под зонтиком …
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Екатерина очень чуткий и отзывчивый человек. Уточнила в начале наши интересы. Не торопила и не торопилась - что очень хочу отметить в лучшую сторону. мы подучили больше, чем ожидали. Вновые евро кварталы проехали на трамвае, что изначально в планы не входило, но пожелание клиента оказалось «законом». рекомендую.
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Н
Я второй раз в Страсбурге и оба раза заказывала экскурсию. и это были два разных Страсбурга, оба очень интересные. Екатерина очень хорошо подала свое видение города. Большое спасибо, нам очень понравилось!
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С
Прекрасная экскурсия по волшебному Страсбургу. Спасибо, Екатерина!
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V
Этот замечательный город, ни на что не похожий, безусловно заставит вас если не трепетать от восторга, то, во всяком случае, проникнуться его историей и великолепным шармом. У Екатерины есть великолепная
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Т
Здравствуйте, все!
Лучше поздно, чем никогда. Поэтому пишу свой отзыв об экскурсии "Страсбург - самый оживленный перекресток Европы", которую для нас любезно провела Екатерина.
Наш экскурсовод оказался милой молодой барышней с глубокими
Лучше поздно, чем никогда. Поэтому пишу свой отзыв об экскурсии "Страсбург - самый оживленный перекресток Европы", которую для нас любезно провела Екатерина.
Наш экскурсовод оказался милой молодой барышней с глубокими
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