33 отзыва оставили туристы

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знаниями, хорошо поставленной речью и прекрасными организаторскими способностями.

У Кати, надеюсь она позволит себя так называть, была непростая задача: провести экскурсию для семьи с двумя детьми, одному из которых всего 4 года. К нашей радости, Катя отлично с ней справилась. Прогулка в ее компании была увлекательной, интересной и легкой. Катя учитывала интересы всех членов нашей небольшой, но очень требовательной команды. Это и глубокое, ёмкое содержание, и нужный темп прогулки, зачастую очень рваный из-за мелкого пешехода, и легкие, отвлекающие остановки для отдыха, и прекрасная, праздничная атмосфера.

Я желаю Кате развития ее творческого потенциала и процветания. Придумывайте новые экскурсии, а мы с удовольствием вернемся и поучаствуем в них!