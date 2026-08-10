Я приглашаю вас туда, куда обычным посетителям Версаля вход закрыт — в апартаменты королевской резиденции.
Здесь принимались государственные решения, Людовик XV проводил вечера за чтением, а Людовик XVI хранил знаменитую библиотеку.
Вы окажетесь в скрытых от посторонних глаз комнатах и узнаете, чем повседневная жизнь монархов отличалась от блеска официальных церемоний.
Здесь принимались государственные решения, Людовик XV проводил вечера за чтением, а Людовик XVI хранил знаменитую библиотеку.
Вы окажетесь в скрытых от посторонних глаз комнатах и узнаете, чем повседневная жизнь монархов отличалась от блеска официальных церемоний.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Личные апартаменты Людовика XV — покои, куда имели доступ лишь самые доверенные приближённые.
- Кабинет часов — со знаменитыми астрономическими часами мастера Пассемана — шедевром науки, искусства и часового дела 18 века.
- Библиотеку Людовика XVI — она отражает его увлечение географией, науками и техническими открытиями.
- Фарфоровую столовую — где король с гордостью демонстрировал гостям лучшие произведения Севрской фарфоровой мануфактуры.
- Королевскую часовню или Королевскую оперу — в зависимости от того, какое из этих уникальных пространств будет открыто для посещения в день экскурсии.
Вы узнаете:
- чем занимался король, когда покидал парадные залы.
- как был устроен день монарха вне протокола — от утреннего туалета до вечернего досуга.
- почему Людовик XVI увлекался слесарным делом и часовыми механизмами.
- какие секреты хранили эти стены во время революционных событий 1789 года.
- как менялась частная жизнь версальского двора: от Людовика XIV до последних лет монархии.
Организационные детали
- Билеты в приватные апартаменты оплачиваются отдельно — €300 за группу. Они дают доступ в Парадные апартаменты и Зеркальную галерею — после экскурсии вы сможете продолжить знакомство с Версалем самостоятельно.
- В стоимость включены наушники.
- Экскурсия не предполагает посещение садов.
- Приватные апартаменты можно посетить только с гидом, доступ ограничен — не более 7 человек, поэтому в покоях будет только наша группа.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Министерского двора Версаля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 120 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тарас — ваш гид в Версале
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 1697 туристов
Добро пожаловать во Францию — страну вдохновения, вкуса и великой истории! Родом я из Пензы, где окончил исторический факультет. В Париже я получил диплом Сорбонны и государственную аккредитацию гида от Министерства
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