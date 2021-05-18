Всё о Кап-Аитьене

Полезная информация о Кап-Аитьене

Что нужно знать о Кап-Аитьене: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Кап-Аитьен, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Кап-Аитьене
15:2849
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇹 Гаити
Название городаКап-Аитьене
По-английскиOkap
Столица регионаКап-Аитьене является столицей региона
Население города134 815 чел.
АэропортКап-Аитьен CAP
Часовой поясAmerica/Port-au-Prince
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Кап-Аитьене на карте

Кап-Аитьене фото города
Кап-Аитьене

Когда лучше лететь в Кап-Аитьене

Расписание авиа-рейсов