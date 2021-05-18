Полезная информация о Кап-Аитьене
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Местное время в Кап-Аитьене
15:2849
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇹 Гаити
|Название города
|Кап-Аитьене
|По-английски
|Okap
|Столица региона
|Кап-Аитьене является столицей региона
|Население города
|134 815 чел.
|Аэропорт
|Кап-Аитьен CAP
|Часовой пояс
|America/Port-au-Prince
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря
Где находится Кап-Аитьене на карте
Кап-Аитьене