Всё о Порт-о-Пренсе

Полезная информация о Порт-о-Пренсе

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Местное время в Порт-о-Пренсе
16:2811
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇭🇹 Гаити
Название городаПорт-о-Пренс
По-английскиPort-au-Prince
Это столицаПорт-о-Пренс является столицей Гаити
Население города1 234 742 чел.
АэропортТуссен-Лувертюр PAP
Часовой поясAmerica/Port-au-Prince
Средняя высота53 м. от уровня моря

Где находится Порт-о-Пренс на карте

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Порт-о-Пренс

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