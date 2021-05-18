Полезная информация о Порт-о-Пренсе
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Местное время в Порт-о-Пренсе
16:2811
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇭🇹 Гаити
|Название города
|Порт-о-Пренс
|По-английски
|Port-au-Prince
|Это столица
|Порт-о-Пренс является столицей Гаити
|Население города
|1 234 742 чел.
|Аэропорт
|Туссен-Лувертюр PAP
|Часовой пояс
|America/Port-au-Prince
|Средняя высота
|53 м. от уровня моря
Где находится Порт-о-Пренс на карте
Порт-о-Пренс