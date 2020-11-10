Летим в Порт-о-Пренс

Как добраться до Порта-о-Пренса на самолёте

В Порте-о-Пренсе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Toussaint Louverture International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Порта-о-Пренса

  1. Туссен-Лувертюр PAP
    Toussaint Louverture International Airport

Самые дешёвые билеты в Порт-о-Пренс из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла2 919
05.12.2020из 🇺🇸Майами4 014
24.10.2020из 🇺🇸Нью-Йорка4 52713ч 32м (⇵1)
21.10.2020из 🇺🇸Бостона4 8288ч 51м (⇵1)
21.10.2020из 🇺🇸Атланты6 37212ч 38м (⇵1)
20.10.2020из 🇺🇸Орландо6 6806ч 7м (⇵1)
27.10.2020из 🇺🇸Балтимора7 98418ч 50м (⇵1)
08.11.2020из 🇩🇴Санто-Доминго12 29045м
08.11.2020из 🇵🇦Панамы13 70822ч 46м (⇵1)
10.12.2020из 🇩🇴Пунты-Каны18 19417ч 38м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇸Ньюбурга19 26823ч 32м (⇵2)
04.11.2020из 🇨🇱Сантьяго20 57318ч 27м (⇵2)
20.10.2020из 🇧🇷Сан-Паулу22 93420ч 20м (⇵1)
26.10.2020из 🇫🇷Парижа25 86328ч 35м (⇵2)
16.11.2020из 🇧🇪Брюсселя26 17728ч 50м (⇵2)
20.11.2020из 🇷🇺Москвы26 49954ч 14м (⇵2)
22.10.2020из 🇪🇸Барселоны27 71852ч 20м (⇵2)
16.12.2020из 🇺🇸Грина-Бея30 81722ч 4м (⇵2)
26.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга32 01954ч 24м (⇵2)
26.11.2020из 🇮🇹Рима32 93935ч 4м (⇵2)
11.05.2021из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне34 63547ч 48м (⇵2)
07.11.2020из 🇷🇺Казани35 44853ч 59м (⇵2)
06.11.2020из 🇧🇴Лы-Паса36 67634ч 50м (⇵2)
30.04.2021из 🇨🇺Гаваны36 75821ч 9м (⇵1)
19.02.2021из 🇷🇺Краснодара37 37443ч 18м (⇵2)
13.10.2020из 🇹🇷Стамбула41 43839ч 40м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇦Киева44 29335ч 17м (⇵2)
09.03.2021из 🇹🇳Туниса49 96244ч 18м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Саратова56 61146ч 2м (⇵2)
15.10.2020из 🇵🇰Исламабада68 33063ч 15м (⇵2)
11.11.2020из 🇨🇱Острова Пасхи73 00324ч 4м (⇵2)
02.11.2020из Кайенны88 73948ч 10м (⇵2)
15.10.2020из 🇸🇳Дакара121 22239ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Порта-о-Пренса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Атланта, Бостон, Форт-Лодердейл, Майами и Нью-Йорк

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Порта-о-Пренса