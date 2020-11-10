Как добраться до Порта-о-Пренса на самолёте
В Порте-о-Пренсе 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Toussaint Louverture International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Порта-о-Пренса
- Туссен-Лувертюр PAPToussaint Louverture International Airport
Самые дешёвые билеты в Порт-о-Пренс из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|2 919
|2ч
|05.12.2020
|из 🇺🇸Майами
|4 014
|2ч
|24.10.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|4 527
|13ч 32м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇺🇸Бостона
|4 828
|8ч 51м (⇵1)
|21.10.2020
|из 🇺🇸Атланты
|6 372
|12ч 38м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Орландо
|6 680
|6ч 7м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Балтимора
|7 984
|18ч 50м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇩🇴Санто-Доминго
|12 290
|45м
|08.11.2020
|из 🇵🇦Панамы
|13 708
|22ч 46м (⇵1)
|10.12.2020
|из 🇩🇴Пунты-Каны
|18 194
|17ч 38м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|19 268
|23ч 32м (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇨🇱Сантьяго
|20 573
|18ч 27м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇧🇷Сан-Паулу
|22 934
|20ч 20м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|25 863
|28ч 35м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|26 177
|28ч 50м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|26 499
|54ч 14м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|27 718
|52ч 20м (⇵2)
|16.12.2020
|из 🇺🇸Грина-Бея
|30 817
|22ч 4м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|32 019
|54ч 24м (⇵2)
|26.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|32 939
|35ч 4м (⇵2)
|11.05.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|34 635
|47ч 48м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|35 448
|53ч 59м (⇵2)
|06.11.2020
|из 🇧🇴Лы-Паса
|36 676
|34ч 50м (⇵2)
|30.04.2021
|из 🇨🇺Гаваны
|36 758
|21ч 9м (⇵1)
|19.02.2021
|из 🇷🇺Краснодара
|37 374
|43ч 18м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|41 438
|39ч 40м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|44 293
|35ч 17м (⇵2)
|09.03.2021
|из 🇹🇳Туниса
|49 962
|44ч 18м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Саратова
|56 611
|46ч 2м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇵🇰Исламабада
|68 330
|63ч 15м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇨🇱Острова Пасхи
|73 003
|24ч 4м (⇵2)
|02.11.2020
|из Кайенны
|88 739
|48ч 10м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇸🇳Дакара
|121 222
|39ч (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Порта-о-Пренса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Порта-о-Пренса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Атланта, Бостон, Форт-Лодердейл, Майами и Нью-Йорк
- 25.10.202006.11.2020
- 30.10.202028.11.2020
- 13.10.202022.10.2020
- 19.10.202005.11.2020
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