Полезная информация о Банжуле
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Местное время в Банжуле
19:2855
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇲 Гамбия
|Название города
|Банжул
|По-английски
|Banjul
|Это столица
|Банжул является столицей Гамбии
|Население города
|34 589 чел.
|Аэропорт
|Юндум BJL
|Часовой пояс
|Africa/Banjul
|Средняя высота
|5 м. от уровня моря
Где находится Банжул на карте
Банжул
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