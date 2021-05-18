Всё о Банжуле

Полезная информация о Банжуле

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Местное время в Банжуле
19:2855
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇲 Гамбия
Название городаБанжул
По-английскиBanjul
Это столицаБанжул является столицей Гамбии
Население города34 589 чел.
АэропортЮндум BJL
Часовой поясAfrica/Banjul
Средняя высота5 м. от уровня моря

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