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Полезная информация о Гамбии

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Флаг Гамбии
Флаг Гамбии
НазваниеГамбия
Эмодзи флаг🇬🇲
Полное названиеРеспублика Гамбия
По-английскиGambia
СтолицаБанжул
ГородаСписок городов
ВалютаГамбийский даласи
Площадь11 300 км²
Население2 025 527 чел.
Телефонный код+220
Код ISOGM
Основной домен.GM
Соседние страны🇸🇳 Сенегал

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