Полезная информация о Гамбии
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Флаг Гамбии
|Название
|Гамбия
|Эмодзи флаг
|🇬🇲
|Полное название
|Республика Гамбия
|По-английски
|Gambia
|Столица
|Банжул
|Города
|Список городов
|Валюта
|Гамбийский даласи
|Площадь
|11 300 км²
|Население
|2 025 527 чел.
|Телефонный код
|+220
|Код ISO
|GM
|Основной домен
|.GM
|Соседние страны
|🇸🇳 Сенегал
Где находится Гамбия на карте
Гамбия