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Полезная информация о Кумаси

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Местное время в Кумаси
20:2823
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇭 Гана
Название городаКумаси
По-английскиKumasi
Столица регионаКумаси является столицей региона
Население города1 468 609 чел.
АэропортКумаси KMS
Часовой поясAfrica/Accra
Средняя высота270 м. от уровня моря

Где находится Кумаси на карте

Кумаси фото города
Кумаси

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