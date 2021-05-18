Полезная информация о Кумаси
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Местное время в Кумаси
20:2823
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇭 Гана
|Название города
|Кумаси
|По-английски
|Kumasi
|Столица региона
|Кумаси является столицей региона
|Население города
|1 468 609 чел.
|Аэропорт
|Кумаси KMS
|Часовой пояс
|Africa/Accra
|Средняя высота
|270 м. от уровня моря
Где находится Кумаси на карте
Кумаси
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