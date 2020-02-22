16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Must-see в городе

Экскурсия начнётся с прогулки по Лихтентальской аллее, где любили бывать Гоголь, Жуковский, Меньшиков, Тургенев и другие выдающиеся гости города — я расскажу об их досуге в Баден-Бадене. В живописном саду роз Гённеранлаге мы поговорим о символах города у двух скульптур и фонтана. Маршрут пройдёт мимо известного отеля Баден-Бадена и через площадь Августаплац, где вы увидите первую евангелистскую церковь города. А после вас ждут улочки Старого квартала, где я расскажу о прошлом и современности знаменитых термальных источников, и Гёте-плац — здесь вы узнаете, почему писатель, именем которого названа площадь, так и не побывал в Баден-Бадене.

Русский город

Баден-Баден называют третьим городом русской литературы после Петербурга и Москвы: здесь повсюду слышны русские фамилии. Вы увидите дом, где жил Гоголь, и казино, где Достоевский проиграл своё состояние. Если экскурсия будет проходить утром, вы сможете заглянуть в это казино, чтобы рассмотреть его роскошные интерьеры. В любом случае я расскажу о том, как выигранные деньги меняли облик города. А также о досуге аристократов и князей, неоднократно бывавших в Баден-Бадене.