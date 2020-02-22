16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная экскурсия с тематическим уклоном в городе на водах

Олеся
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Олеся – ваш гид
Баден-Баден — город, знакомый нам из русской литературы: здесь Тургенев работал над повестью «Ася», Достоевский проигрывал в казино, а князь Меньшиков проезжал по живописной Лихтентальской аллее.

Вы повторите этот променад, а ещё заглянете в дивный сад и на улицы Старого квартала, узнаете, какой вклад в облик города внесли русские аристократы, услышите о знаменитых термах и других брендах самого русского города Германии.
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
4.63
Следы русской культуры в Баден-Бадене
Следы русской культуры в Баден-Бадене

Что вас ожидает

Must-see в городе
Экскурсия начнётся с прогулки по Лихтентальской аллее, где любили бывать Гоголь, Жуковский, Меньшиков, Тургенев и другие выдающиеся гости города — я расскажу об их досуге в Баден-Бадене. В живописном саду роз Гённеранлаге мы поговорим о символах города у двух скульптур и фонтана. Маршрут пройдёт мимо известного отеля Баден-Бадена и через площадь Августаплац, где вы увидите первую евангелистскую церковь города. А после вас ждут улочки Старого квартала, где я расскажу о прошлом и современности знаменитых термальных источников, и Гёте-плац — здесь вы узнаете, почему писатель, именем которого названа площадь, так и не побывал в Баден-Бадене.

Русский город
Баден-Баден называют третьим городом русской литературы после Петербурга и Москвы: здесь повсюду слышны русские фамилии. Вы увидите дом, где жил Гоголь, и казино, где Достоевский проиграл своё состояние. Если экскурсия будет проходить утром, вы сможете заглянуть в это казино, чтобы рассмотреть его роскошные интерьеры. В любом случае я расскажу о том, как выигранные деньги меняли облик города. А также о досуге аристократов и князей, неоднократно бывавших в Баден-Бадене.

Организационные детали

  • Место встречи по договорённости.
  • Полюбоваться интерьерами казино возможно с 9:30 до 11 утра. Билеты не входят в стоимость (7€ с человека).
Следы русской культуры в Баден-Бадене
Следы русской культуры в Баден-Бадене
Следы русской культуры в Баден-Бадене
Следы русской культуры в Баден-Бадене
Следы русской культуры в Баден-Бадене
Следы русской культуры в Баден-Бадене
Следы русской культуры в Баден-Бадене

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Олеся
Олеся
Впервые я приехала в Баден-Баден четыре года назад, и с самого первого дня город покорил мое сердце! Сказочные дома, необычайно красивая архитектура, все в окружении гор и зелени, богатая русская культура — город не оставит равнодушными и вас!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

22 февраля 2020
Очень понравился город, экскурсия для людей приехавших впервые очень нужна и познавательна, Олеся хороший общительный гид, поможет по прочим организационным вопросам с которыми можете столкнуться на новом месте.
20 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия с Олесей! Нескучная подача информации, с юмором и при этом мы много что для себя узнали . Сама Олеся милая, улыбчивая с лёгкой энергетикой. Благодарим ваш ресурс за интересного гида.
23 декабря 2019
Были на экскурсии с Олесей - интересно, живо и не скучно.
Может быть стоит еще добавить разных небольших исторических фактов, касательно темы русской культуры в Баден-Бадене.
Олеся посоветовала нам сходить на экскурсию в казино с Ренатой Эфферн, за что ей огромное спасибо.
Экскурсия понравилась.
7 ноября 2019
Хорошая обзорная экскурсия по городу без особых погружений в историю. Все рекомендации были очень полезны. Хорошо простроенный маршрут. Возможно, было бы чуть интереснее, если бы было больше исторических справок. Но это для меня. Со мной на экскурсии было еще 4 человека. Им все очень понравилось. Спасибо.
30 сентября 2019
Были на экскурсии 21 сентября в принципе все понравилось, за исключением некоторых организационных моментов до начала.
19 августа 2019
Прекрасная экскурсия. Отзывчивый гид.
14 июля 2019
Олеся - гид-любитель. Глубоких исторических знаний вы не получите. Однако гид умеет сделать общую атмосферу приятной, если вы хотите просто расслабиться, вам подойдет такой тур.
9 апреля 2019
Очено понравилась экскурсия! Экскурсовод Олеся очень интересно рассказывала, заразила своей любовью к городу. Обязательно вернемся еще на новые экскурсии к Олесе.
26 февраля 2019
1. Повезло с погодой.
2. Гид порадовал:
- пунктуальностью;
- уровнем знаний;
- тактичным подходом;
- внимательностью.
Были с ребенком 5-ти лет, могли прерваться, немного отвлечься и отдохнуть, продолжить.
Все было выдержано в комфортном режиме для клиента. Спасибо.
13 января 2019
Спасибо! Нам понравилось ! Познавательно , интересно !
Ещё 6 отзывов

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