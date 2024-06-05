а алексей Знакомьтесь, Баден-Баден читать дальше интересных фактов и историй которых не услышишь от обычного экскурсовода. Было ощущение что прогуливаешься по городу с хорошо знакомым, добрым другом. Были семьей с дочкой 6 лет. Экскурсия с Алексом прошла замечательно, легко и неринужденно. Он давно проживает в этом городе, поэтому помимо истории, он рассказал много

О Ольга Знакомьтесь, Баден-Баден Экскурсия с Александром очень понравилась. Неформально, много интересных, веселых и трагичных историй, неожиданных фактов из истории прекрасного города и его знаменитых гостей. Александр очарователен, коммуникабельный, талантливый рассказчик.

А Александр Знакомьтесь, Баден-Баден Гид просто супер! Очень быстро реагировал на запросы. Встретил на вокзале. Провел отличную экскурсию. Очень довольны! Рекомендуем!

P Prinz Мистический Баден-Баден Благодарны Сергею за замечательную прогулку- экскурсию по Баден-Бадену. Нашей компании всё понравилось: организация, рассказ, город, рекомендации и погода. Хочется вернуться снова!

Т Татьяна Чары Баден-Бадена: знакомство с городом Экскурсия была очень интересная. Полтора часа пролетели незаметно. Несмотря на то, что с нами были дети, которые выросли в Германии. Город небольшой, но с очень интересной историей. Наверняка приедем снова. Сергей, спасибо большое за экскурсию и помощь.