Баден-Баден - не только курорт, но и место, полное тайн. Экскурсия расскажет о кельтских обрядах у скал Баттерт, римском влиянии и исчезновении Чёрной Мадонны. Вы посетите катакомбы Сиона и узнаете о секретах монашеских орденов. Погрузитесь в историю иллюминатов и масонов, а также откройте тайны института «Аненэрбе». Бункер Гитлера и подземные убежища времён Тридцатилетней войны дополнят картину мистического Баден-Бадена

Описание экскурсии

Особенности кельтских обрядов, римское влияние и Чёрная Мадонна

У скал Баттерт, первой точки прогулки, мы поговорим о кельтах, облюбовавших это место ещё до нашей эры. Вы выясните, как друиды пришли сюда и какие кровавые ритуалы совершали. Увидите резиденцию династии Церингер и познакомитесь с жизнью этой влиятельной семьи. Мы обсудим римские поселения и первые термальные бани, а на Римской площади я объясню, какие эзотерические символы скрыты в итальянских сооружениях. У Шпиталькирхе, церкви XIII столетия, проведу вас по страницам «биографии» Чёрной Мадонны: вы поймёте, что реликвия значила для пилигримов, причём здесь термальные воды и при каких обстоятельствах Мадонна исчезла.

Катакомбы Сиона, секреты Орденов и закрытые медицинские опыты

Бывший монастырь иезуитов «У святого гроба» погрузит вас в жизнь тайного общества. Я расскажу, что было здесь в разные эпохи, и какие строения Баден-Бадена связаны с другими монашескими и рыцарскими Орденами. Вы разберётесь, чем они отличаются между собой и как члены обществ использовали катакомбы Сиона. У дома Клейна узнаете об истории иллюминатов и масонов. На Лихтентальской аллее прикоснётесь к ещё одной тёмной стороне города: я открою, чем занимался закрытый институт «Аненэрбе» во время Второй мировой и как сейчас медики используют достижения немецких экспериментаторов. Кроме того, я поясню, где в окрестностях Баден-Бадена находился бункер фюрера, и что стало с ним после войны.