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Оккультизм, эзотерика, масоны и эксперименты нацистских врачей

Сергей
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Сергей – ваш гид
Думаете, что Баден-Баден — это просто курортное местечко? Я покажу другие грани города — от ритуалов кельтских друидов и пропажи Чёрной Мадонны до монашеских орденов, катакомб и опытов Третьего Рейха.

Вы услышите самые неожиданные, а порой и жуткие, секреты Баден-Бадена.

Рассмотрите подземные убежища времён Тридцатилетней войны и узнаете, где располагался бункер Гитлера.

Загадочные локации и мои рассказы откроют тайные страницы истории курорта на водах.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Встреча Казино Баден-Бадена
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У этой экскурсии1 отзыв
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Мистический Баден-Баден
Мистический Баден-Баден

Что вас ожидает

Особенности кельтских обрядов, римское влияние и Чёрная Мадонна
У скал Баттерт, первой точки прогулки, мы поговорим о кельтах, облюбовавших это место ещё до нашей эры. Вы выясните, как друиды пришли сюда и какие кровавые ритуалы совершали. Увидите резиденцию династии Церингер и познакомитесь с жизнью этой влиятельной семьи. Мы обсудим римские поселения и первые термальные бани, а на Римской площади я объясню, какие эзотерические символы скрыты в итальянских сооружениях. У Шпиталькирхе, церкви XIII столетия, проведу вас по страницам «биографии» Чёрной Мадонны: вы поймёте, что реликвия значила для пилигримов, причём здесь термальные воды и при каких обстоятельствах Мадонна исчезла.

Катакомбы Сиона, секреты Орденов и закрытые медицинские опыты
Бывший монастырь иезуитов «У святого гроба» погрузит вас в жизнь тайного общества. Я расскажу, что было здесь в разные эпохи, и какие строения Баден-Бадена связаны с другими монашескими и рыцарскими Орденами. Вы разберётесь, чем они отличаются между собой и как члены обществ использовали катакомбы Сиона. У дома Клейна узнаете об истории иллюминатов и масонов. На Лихтентальской аллее прикоснётесь к ещё одной тёмной стороне города: я открою, чем занимался закрытый институт «Аненэрбе» во время Второй мировой и как сейчас медики используют достижения немецких экспериментаторов. Кроме того, я поясню, где в окрестностях Баден-Бадена находился бункер фюрера, и что стало с ним после войны.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.

Мистический Баден-Баден
Мистический Баден-Баден
Мистический Баден-Баден
Мистический Баден-Баден
Мистический Баден-Баден
Мистический Баден-Баден
Мистический Баден-Баден

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Казино Баден-Бадена.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
«Этот город поражает вас сразу и навсегда, как убийца из подворотни с финским ножом», — так эмоционально писал о чём-то подобном Михаил Булгаков. Вжик — и вы уже влюблены в Баден-Баден по уши и безвозвратно! Именно такой случай произошёл со мной семнадцать лет назад, и до сих пор я поражён, оглушён и приятно шокирован этим единственным в своём роде городом, сказочным кусочком рая на земле! Чего и вам непременно желаю, друзья мои, ценители вкуса жизни! Сергей.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 октября 2019
Были в Бадене проездом на несколько часов.
Экскурсия получилась немного сумбурной но шел дождик и, наверное, это повлияло на восприятие.
Сергей неплохой рассказчик, хоть и не профессиональный гид.
Сам городок очень маленький. все рядом.
Гид большой молодец. Расписал как лучше добраться из аэропорта (есть тонкости), а также помог с организацией обратного трансфера.
Однозначно рекомендую.

Сергей проводит ещё 1 экскурсию

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Узнать о римском прошлом европейского города, о средневековых памятниках и эволюции баденских терм
Баден-Баден — удивительный город, где на соседних улицах вы встретите памятники самых разных эпох: от римских терм, романских церквей, классицистического казино и до особняков в стиле модерн. Своим появлением он обязан термальным источникам — мы поговорим о том, как это повлияло на его развитие. Я расскажу историю города, начиная с движения тектонических плит. Римляне, пилигримы, маркграфы, масоны, писатели и поэты — мои рассказы и легенды помогут понять, чем же так манит и чарует Баден-Баден.

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