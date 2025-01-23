Увлекательное путешествие по Баден-Бадену: от кельтских ритуалов до тайн Второй мировой. Откройте для себя загадки города
Баден-Баден - не только курорт, но и место, полное тайн.
Экскурсия расскажет о кельтских обрядах у скал Баттерт, римском влиянии и исчезновении Чёрной Мадонны. Вы посетите катакомбы Сиона и узнаете о секретах монашеских орденов. Погрузитесь в историю иллюминатов и масонов, а также откройте тайны института «Аненэрбе».
Бункер Гитлера и подземные убежища времён Тридцатилетней войны дополнят картину мистического Баден-Бадена
Особенности кельтских обрядов, римское влияние и Чёрная Мадонна
У скал Баттерт, первой точки прогулки, мы поговорим о кельтах, облюбовавших это место ещё до нашей эры. Вы выясните, как друиды пришли сюда и какие кровавые ритуалы совершали. Увидите резиденцию династии Церингер и познакомитесь с жизнью этой влиятельной семьи. Мы обсудим римские поселения и первые термальные бани, а на Римской площади я объясню, какие эзотерические символы скрыты в итальянских сооружениях. У Шпиталькирхе, церкви XIII столетия, проведу вас по страницам «биографии» Чёрной Мадонны: вы поймёте, что реликвия значила для пилигримов, причём здесь термальные воды и при каких обстоятельствах Мадонна исчезла.
Катакомбы Сиона, секреты Орденов и закрытые медицинские опыты
Бывший монастырь иезуитов «У святого гроба» погрузит вас в жизнь тайного общества. Я расскажу, что было здесь в разные эпохи, и какие строения Баден-Бадена связаны с другими монашескими и рыцарскими Орденами. Вы разберётесь, чем они отличаются между собой и как члены обществ использовали катакомбы Сиона. У дома Клейна узнаете об истории иллюминатов и масонов. На Лихтентальской аллее прикоснётесь к ещё одной тёмной стороне города: я открою, чем занимался закрытый институт «Аненэрбе» во время Второй мировой и как сейчас медики используют достижения немецких экспериментаторов. Кроме того, я поясню, где в окрестностях Баден-Бадена находился бункер фюрера, и что стало с ним после войны.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У казино Баден-Бадена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Баден-Бадене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 139 туристов
«Этот город поражает вас сразу и навсегда, как убийца из подворотни с финским ножом», — так эмоционально писал о чём-то подобном Михаил Булгаков. Вжик — и вы уже влюблены в читать дальшеуменьшить
Баден-Баден по уши и безвозвратно! Именно такой случай произошёл со мной семнадцать лет назад, и до сих пор я поражён, оглушён и приятно шокирован этим единственным в своём роде городом, сказочным кусочком рая на земле! Чего и вам непременно желаю, друзья мои, ценители вкуса жизни! Сергей.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Асет
Экскурсия по Баден-Бадену была очень интересной. Погрузились в историю от начала образования города до сегодняшних дней. За 1,5ч достаточно высокого темпа прогулки по улицам города получили много информации. Повезло с погодой. Дождь прошел ночью, а днем было просто пасмурно.
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И
Ирина
Энергия и знания Сергея, несмотря на холод, удерживала внимание всей группы на протяжении почти двух часов, время пролетело незаметно. Человек - энциклопедия, знает историю как преподаватель университета и крайне интересный рассказчик. Очень рекомендуем!
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Prinz
Благодарны Сергею за замечательную прогулку- экскурсию по Баден-Бадену. Нашей компании всё понравилось: организация, рассказ, город, рекомендации и погода. Хочется вернуться снова!
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К
Константин
Были в Бадене проездом на несколько часов. Экскурсия получилась немного сумбурной но шел дождик и, наверное, это повлияло на восприятие. Сергей неплохой рассказчик, хоть и не профессиональный гид. Сам городок очень маленький. все рядом. Гид большой молодец. Расписал как лучше добраться из аэропорта (есть тонкости), а также помог с организацией обратного трансфера. Однозначно рекомендую.