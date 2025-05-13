Викторианский Баден-Баден - это уникальная возможность окунуться в атмосферу имперской роскоши времен королевы Виктории. Прогуляйтесь по историческим местам, где до сих пор ощущается флёр пленительной Belle Epoche. Посетите теннисный корт
5 причин купить эту экскурсию
- 🌹 Атмосфера викторианской Англии
- 🏰 Исторические достопримечательности
- 🎨 Интересные факты и истории
- 👑 Связь с известными личностями
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
Что можно увидеть
- Исторический теннисный корт
- Английский сад роз
- Англиканская церковь St. John Church
- Дворец падчерицы Наполеона Бонапарта
- Гостиница Victoria Regina
Описание экскурсии
Теннисные корты, гольф-поля и розовые сады, сдержанная архитектура церквей и имперский уют особняков — в Баден-Бадене до сих пор ощутим флёр пленительной и сентиментальной Belle Epoche.
Вы увидите:
- исторический теннисный корт на берегу реки Оос — прямое наследие английской колонии в Баден-Бадене;
- английский сад роз — ещё один привет от романтичной эпохи 19 века;
- англиканскую церковь St. John Church с витражами, рассказывающими Евангелие от Иоанна;
- дворец падчерицы Наполеона Бонапарта;
- гостиницу Victoria Regina, где проживала владелица индийских алмазов;
- любимый музей мистера Бина — апофеоз современной архитектуры
- и многое другое!
Вы узнаете:
- как «бабушка» Виктория встречалась со своим внуком, кайзером Вилли;
- почему однажды английскую королеву приняли за нищенку;
- как награда Ричарда Брэнсона нашла своего героя;
- что поделывал Марк Твен в Баден-Бадене в 1878 году и как он описывал местный колорит в своих заметках;
- где в Баден-Бадене останавливались Элтон Джон, Боно Вокс и Мик Джаггер
- и многое другое!
Организационные детали
- Никаких дополнительных расходов не предполагается
- Экскурсия возможна с детьми от 8 лет
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У казино Баден-Бадена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Баден-Бадене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 139 туристов
«Этот город поражает вас сразу и навсегда, как убийца из подворотни с финским ножом», — так эмоционально писал о чём-то подобном Михаил Булгаков. Вжик — и вы уже влюблены в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно.
Если будет снова в Баден-Бадене, то обязательно обратимся к вам и будем рекомендовать друзьям.
Если будет снова в Баден-Бадене, то обязательно обратимся к вам и будем рекомендовать друзьям.
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E
Интересная, познавательная прогулка по городу Нам очень понравилось Без спешки и бега Много узнали нового о городе
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Отличная экскурсия по городу! Восторг!
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