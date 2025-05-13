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Викторианский Баден-Баден

Погрузитесь в викторианскую Англию в Баден-Бадене! Узнайте о встречах королевы Виктории и кайзера Вилли, а также посетите любимые места Марка Твена
Викторианский Баден-Баден - это уникальная возможность окунуться в атмосферу имперской роскоши времен королевы Виктории. Прогуляйтесь по историческим местам, где до сих пор ощущается флёр пленительной Belle Epoche. Посетите теннисный корт
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на берегу реки Оос, англиканскую церковь St. John Church и дворец падчерицы Наполеона Бонапарта.

Узнайте, как «бабушка» Виктория встречалась с кайзером Вилли и где останавливались знаменитости, такие как Элтон Джон и Мик Джаггер

5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌹 Атмосфера викторианской Англии
  • 🏰 Исторические достопримечательности
  • 🎨 Интересные факты и истории
  • 👑 Связь с известными личностями
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
Викторианский Баден-Баден
Викторианский Баден-Баден
Викторианский Баден-Баден

Что можно увидеть

  • Исторический теннисный корт
  • Английский сад роз
  • Англиканская церковь St. John Church
  • Дворец падчерицы Наполеона Бонапарта
  • Гостиница Victoria Regina

Описание экскурсии

Теннисные корты, гольф-поля и розовые сады, сдержанная архитектура церквей и имперский уют особняков — в Баден-Бадене до сих пор ощутим флёр пленительной и сентиментальной Belle Epoche.

Вы увидите:

  • исторический теннисный корт на берегу реки Оос — прямое наследие английской колонии в Баден-Бадене;
  • английский сад роз — ещё один привет от романтичной эпохи 19 века;
  • англиканскую церковь St. John Church с витражами, рассказывающими Евангелие от Иоанна;
  • дворец падчерицы Наполеона Бонапарта;
  • гостиницу Victoria Regina, где проживала владелица индийских алмазов;
  • любимый музей мистера Бина — апофеоз современной архитектуры
  • и многое другое!

Вы узнаете:

  • как «бабушка» Виктория встречалась со своим внуком, кайзером Вилли;
  • почему однажды английскую королеву приняли за нищенку;
  • как награда Ричарда Брэнсона нашла своего героя;
  • что поделывал Марк Твен в Баден-Бадене в 1878 году и как он описывал местный колорит в своих заметках;
  • где в Баден-Бадене останавливались Элтон Джон, Боно Вокс и Мик Джаггер
  • и многое другое!

Организационные детали

  • Никаких дополнительных расходов не предполагается
  • Экскурсия возможна с детьми от 8 лет

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У казино Баден-Бадена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Баден-Бадене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 139 туристов
«Этот город поражает вас сразу и навсегда, как убийца из подворотни с финским ножом», — так эмоционально писал о чём-то подобном Михаил Булгаков. Вжик — и вы уже влюблены в
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Баден-Баден по уши и безвозвратно! Именно такой случай произошёл со мной семнадцать лет назад, и до сих пор я поражён, оглушён и приятно шокирован этим единственным в своём роде городом, сказочным кусочком рая на земле! Чего и вам непременно желаю, друзья мои, ценители вкуса жизни! Сергей.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Зарета
Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно.
Если будет снова в Баден-Бадене, то обязательно обратимся к вам и будем рекомендовать друзьям.
Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно.
Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно.
Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно.
Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно.
Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно.
Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно.
Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Было очень интересно, познавательно и увлекательно.
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E
Интересная, познавательная прогулка по городу Нам очень понравилось Без спешки и бега Много узнали нового о городе
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Александра
Отличная экскурсия по городу! Восторг!
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