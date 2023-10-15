Сергей — ваш гид в Баден-Бадене

Провёл экскурсии для 53 туристов

«Этот город поражает вас сразу и навсегда, как убийца из подворотни с финским ножом», — так эмоционально писал о чём-то подобном Михаил Булгаков. Вжик — и вы уже влюблены в Баден-Баден по уши и безвозвратно! Именно такой случай произошёл со мной семнадцать лет назад, и до сих пор я поражён, оглушён и приятно шокирован этим единственным в своём роде городом, сказочным кусочком рая на земле! Чего и вам непременно желаю, друзья мои, ценители вкуса жизни! Сергей.

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