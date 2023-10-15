Узнать, как английская диаспора сформировала облик немецкого города
Увидеть викторианскую Англию в Баден-Бадене? Почему бы и нет! Именно здесь, на знаменитом термальном курорте на юге Германии, прекрасно сохранилась атмосфера имперской роскоши, присущая Британии времён правления королевы Виктории. Не верите? Убедитесь в этом лично, пройдясь со мной по стопам баденских англичан 19 века.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Теннисные корты, гольф-поля и розовые сады, сдержанная архитектура церквей и имперский уют особняков — в Баден-Бадене до сих пор ощутим флёр пленительной и сентиментальной Belle Epoche.
Вы увидите:
- исторический теннисный корт на берегу реки Оос — прямое наследие английской колонии в Баден-Бадене;
- английский сад роз — ещё один привет от романтичной эпохи 19 века;
- англиканскую церковь St. John Church с витражами, рассказывающими Евангелие от Иоанна;
- дворец падчерицы Наполеона Бонапарта;
- гостиницу Victoria Regina, где проживала владелица индийских алмазов;
- любимый музей мистера Бина — апофеоз современной архитектуры
- и многое другое!
Вы узнаете:
- как «бабушка» Виктория встречалась со своим внуком, кайзером Вилли;
- почему однажды английскую королеву приняли за нищенку;
- как награда Ричарда Брэнсона нашла своего героя;
- что поделывал Марк Твен в Баден-Бадене в 1878 году и как он описывал местный колорит в своих заметках;
- где в Баден-Бадене останавливались Элтон Джон, Боно Вокс и Мик Джаггер
- и многое другое!
Организационные детали
- Никаких дополнительных расходов не предполагается
- Экскурсия возможна с детьми от 8 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у казино Баден-Бадена
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Баден-Бадене
Провёл экскурсии для 53 туристов
«Этот город поражает вас сразу и навсегда, как убийца из подворотни с финским ножом», — так эмоционально писал о чём-то подобном Михаил Булгаков. Вжик — и вы уже влюблены в Баден-Баден по уши и безвозвратно! Именно такой случай произошёл со мной семнадцать лет назад, и до сих пор я поражён, оглушён и приятно шокирован этим единственным в своём роде городом, сказочным кусочком рая на земле! Чего и вам непременно желаю, друзья мои, ценители вкуса жизни! Сергей.
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