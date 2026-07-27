Обзорные экскурсии в Баден-Бадене

Идеальные месяцы для экскурсии в Баден-Бадене - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает от туристов, создавая особую атмосферу. В апреле, мае, сентябре и октябре также приятно посетить город: температура умеренная, а толпы туристов меньше. В зимние месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же возможна благодаря наличию закрытых помещений, таких как термальные комплексы и исторические здания.

о термальных комплексах "Каракалла" и "Фридрихсбад", посетите римские руины и катакомбы. В программе также религиозные памятники: Госпитальная церковь, кафедральный собор и цистерианский монастырь. Истории о масонах, маркграфах и русских писателях оживят прогулку по узким улочкам. Завершите день в ресторане с блюдами баденской кухни

Описание экскурсии

Город источников — город-курорт

Экскурсия начнется в старо-римском квартале: когда-то римляне, основавшие город под названием Аква Аурелия, возвели на этом месте шикарные бани — сегодня их роль выполняют термальный комплекс «Каракалла» и римско-ирландские бани «Фридрихсбад». Вы узнаете о двух видах терм, посмотрите римские руины и катакомбы и попадете в здание мэрии, под которым находятся пещеры с подземным термальным озером — одну из них мы даже сможем увидеть прямо в холле.

Религиозные памятники города

Совсем рядом расположена старо-католическая Госпитальная церковь: я расскажу о пилигримах, посещавших наш город и эту церковь, и о том, куда делась Черная Мадонна — местная реликвия. Мы посетим кафедральный собор на рыночной площади, соединивший в себе три стиля: романский, готический и барокко. Пройдемся по знаменитой Лихтентальской аллее, столь любимой Иваном Тургеневым и Салтыковым-Щедриным, и окажемся на территории древнего цистерианского монастыря. Основанный в 1245 году маркграфиней Ирменгардой Баденской, он ни разу не закрывался и сохранил постройки в первозданном виде.

Истории Баден-Бадена

Я расскажу о масонских ложах в Бадене, о том, откуда здесь появились термальные источники, кто такие баденские маркграфы и почему город получил особую популярность у русских. Вы посмотрите исторический комплекс Кургауза и всемирно известное казино Баден-Бадена, в котором сиятельный граф Лев Толстой проигрался «до нитки», увидите розу Джона Кеннеди — белую с красными вкраплениями — и секвойю Николая Гоголя, под которой он раскрыл тайну создания «Мёртвых душ». Прогуляетесь по узким улочкам и отыщете гостиничный двор, где впервые после римлян стали использовать термальные воды Бадена в лечебных целях. Сегодня здесь находится популярный у местных жителей ресторан, куда вы сможете зайти после экскурсии и попробовать лучшие блюда баденской кухни.