Обзорные экскурсии в Баден-Бадене

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Узнать о римском прошлом европейского города, о средневековых памятниках и эволюции баденских терм

Сергей
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Сергей – ваш гид
Баден-Баден — удивительный город, где на соседних улицах вы встретите памятники самых разных эпох: от римских терм, романских церквей, классицистического казино и до особняков в стиле модерн.

Своим появлением он обязан термальным источникам — мы поговорим о том, как это повлияло на его развитие.

Я расскажу историю города, начиная с движения тектонических плит.

Римляне, пилигримы, маркграфы, масоны, писатели и поэты — мои рассказы и легенды помогут понять, чем же так манит и чарует Баден-Баден.
120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в городское казино Баден-Бадена
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Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом

Что вас ожидает

Город источников — город-курорт
Экскурсия начнется в старо-римском квартале: когда-то римляне, основавшие город под названием Аква Аурелия, возвели на этом месте шикарные бани — сегодня их роль выполняют термальный комплекс «Каракалла» и римско-ирландские бани «Фридрихсбад». Вы узнаете о двух видах терм, посмотрите римские руины и катакомбы и попадете в здание мэрии, под которым находятся пещеры с подземным термальным озером — одну из них мы даже сможем увидеть прямо в холле.

Религиозные памятники города
Совсем рядом расположена старо-католическая Госпитальная церковь: я расскажу о пилигримах, посещавших наш город и эту церковь, и о том, куда делась Черная Мадонна — местная реликвия. Мы посетим кафедральный собор на рыночной площади, соединивший в себе три стиля: романский, готический и барокко. Пройдемся по знаменитой Лихтентальской аллее, столь любимой Иваном Тургеневым и Салтыковым-Щедриным, и окажемся на территории древнего цистерианского монастыря. Основанный в 1245 году маркграфиней Ирменгардой Баденской, он ни разу не закрывался и сохранил постройки в первозданном виде.

Истории Баден-Бадена
Я расскажу о масонских ложах в Бадене, о том, откуда здесь появились термальные источники, кто такие баденские маркграфы и почему город получил особую популярность у русских. Вы посмотрите исторический комплекс Кургауза и всемирно известное казино Баден-Бадена, в котором сиятельный граф Лев Толстой проигрался «до нитки», увидите розу Джона Кеннеди — белую с красными вкраплениями — и секвойю Николая Гоголя, под которой он раскрыл тайну создания «Мёртвых душ». Прогуляетесь по узким улочкам и отыщете гостиничный двор, где впервые после римлян стали использовать термальные воды Бадена в лечебных целях. Сегодня здесь находится популярный у местных жителей ресторан, куда вы сможете зайти после экскурсии и попробовать лучшие блюда баденской кухни.

Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом
Чары Баден-Бадена: знакомство с городом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у входа в городское казино Баден-Бадена.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
«Этот город поражает вас сразу и навсегда, как убийца из подворотни с финским ножом», — так эмоционально писал о чём-то подобном Михаил Булгаков. Вжик — и вы уже влюблены в Баден-Баден по уши и безвозвратно! Именно такой случай произошёл со мной семнадцать лет назад, и до сих пор я поражён, оглушён и приятно шокирован этим единственным в своём роде городом, сказочным кусочком рая на земле! Чего и вам непременно желаю, друзья мои, ценители вкуса жизни! Сергей.
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