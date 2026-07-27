Обзорные экскурсии в Баден-Бадене

Погрузитесь в историю Баден-Бадена: от римских терм до современных термальных комплексов. Узнайте о религиозных памятниках и легендах города
Баден-Баден - удивительный город, где на соседних улицах встречаются памятники разных эпох: от римских терм до модернистских особняков. Экскурсия начнется в старо-римском квартале, где римляне основали Аква Аурелия. Вы узнаете читать дальшеуменьшить
о термальных комплексах "Каракалла" и "Фридрихсбад", посетите римские руины и катакомбы.
В программе также религиозные памятники: Госпитальная церковь, кафедральный собор и цистерианский монастырь. Истории о масонах, маркграфах и русских писателях оживят прогулку по узким улочкам. Завершите день в ресторане с блюдами баденской кухни
Идеальные месяцы для экскурсии в Баден-Бадене - июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает от туристов, создавая особую атмосферу. В апреле, мае, сентябре и октябре также приятно посетить город: температура умеренная, а толпы туристов меньше. В зимние месяцы экскурсия может быть менее комфортной из-за холодов, но всё же возможна благодаря наличию закрытых помещений, таких как термальные комплексы и исторические здания.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Термальный комплекс «Каракалла»
Римско-ирландские бани «Фридрихсбад»
Госпитальная церковь
Кафедральный собор
Лихтентальская аллея
Цистерианский монастырь
Комплекс Кургауза
Казино Баден-Бадена
Описание экскурсии
Город источников — город-курорт
Экскурсия начнется в старо-римском квартале: когда-то римляне, основавшие город под названием Аква Аурелия, возвели на этом месте шикарные бани — сегодня их роль выполняют термальный комплекс «Каракалла» и римско-ирландские бани «Фридрихсбад». Вы узнаете о двух видах терм, посмотрите римские руины и катакомбы и попадете в здание мэрии, под которым находятся пещеры с подземным термальным озером — одну из них мы даже сможем увидеть прямо в холле.
Религиозные памятники города
Совсем рядом расположена старо-католическая Госпитальная церковь: я расскажу о пилигримах, посещавших наш город и эту церковь, и о том, куда делась Черная Мадонна — местная реликвия. Мы посетим кафедральный собор на рыночной площади, соединивший в себе три стиля: романский, готический и барокко. Пройдемся по знаменитой Лихтентальской аллее, столь любимой Иваном Тургеневым и Салтыковым-Щедриным, и окажемся на территории древнего цистерианского монастыря. Основанный в 1245 году маркграфиней Ирменгардой Баденской, он ни разу не закрывался и сохранил постройки в первозданном виде.
Истории Баден-Бадена
Я расскажу о масонских ложах в Бадене, о том, откуда здесь появились термальные источники, кто такие баденские маркграфы и почему город получил особую популярность у русских. Вы посмотрите исторический комплекс Кургауза и всемирно известное казино Баден-Бадена, в котором сиятельный граф Лев Толстой проигрался «до нитки», увидите розу Джона Кеннеди — белую с красными вкраплениями — и секвойю Николая Гоголя, под которой он раскрыл тайну создания «Мёртвых душ». Прогуляетесь по узким улочкам и отыщете гостиничный двор, где впервые после римлян стали использовать термальные воды Бадена в лечебных целях. Сегодня здесь находится популярный у местных жителей ресторан, куда вы сможете зайти после экскурсии и попробовать лучшие блюда баденской кухни.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в городское казино Баден-Бадена
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Баден-Бадене
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 139 туристов
«Этот город поражает вас сразу и навсегда, как убийца из подворотни с финским ножом», — так эмоционально писал о чём-то подобном Михаил Булгаков. Вжик — и вы уже влюблены в читать дальшеуменьшить
Баден-Баден по уши и безвозвратно! Именно такой случай произошёл со мной семнадцать лет назад, и до сих пор я поражён, оглушён и приятно шокирован этим единственным в своём роде городом, сказочным кусочком рая на земле! Чего и вам непременно желаю, друзья мои, ценители вкуса жизни! Сергей.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Irina
Замечательная экскурсия. Настоятельно рекомендую Сергея, как профессионала своего дела.
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Татьяна
Экскурсия была очень интересная. Полтора часа пролетели незаметно. Несмотря на то, что с нами были дети, которые выросли в Германии. Город небольшой, но с очень интересной историей. Наверняка приедем снова. Сергей, спасибо большое за экскурсию и помощь.
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